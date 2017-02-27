orest написав:Коротко, схематично 1-3. Провал вакцинації - це чергове підтвердження значної чи навіть критичної не професійності, не компетентності та макисмальної корумпованості влади (продаж та постачання вакцин пильно контролюється виробниками, міжнародними організаціями та внутрішніми політичними конкурентами та громадськістю, тому і не можуть там схематоз і розпил бюджету організувати, от і не зосереджуються). Але це жодним чином не впливає на роботу підприємств, які активно задіяні в експортному процесі. Всі вони активно і в повному обсязі працюють у всі карантини, локдауни і тд. А карантини саме впливають на обмеження імпорту, що покращує торгівельний баланс. Провал вакцинації і локдауни ніяк не впливають на нашу експортну конкурентноздатність (частково може підвищити собівартість продукції у тих, хто заморочився індивідуальною, власною доставкою працівників і впровадив ефективні заходи гігієни, дезинфекції, спецодягу і тд. Але це не критично і таких підприємств не так багато. І чим далі на схід країни чи чим більша приналежність до монопольно-олігархічного бізнесу тим таких заморочок менше). 3. Позитив ПОДОРОЖЧАННЯ імпорту саме в тому, що, не зважаючи на суттєве зменшення імпорту в кількісному (в штуках, тонах, літрах, метрах і тд) виразі, в грошовому він не такий сильний і бюджет наповнюється більше ніж міг би. Адже наповнення бюджету найбільше йде за рахунок ПДФО та ПДВ-мит-акцизів. 5. Дохідність висока, але значно зменшилася в порівнянні з недавнім минулим. 6. І що станеться? Було вже, кінця світу не сталося і значні суми заходили в економіки країн що розвиваються. Лишні гроші все одно будуть шукати краще застосування, вищу дохідність. А вона завжди буде вища в емердженів. А покращення загальної ситуації в світовій економіці і великій 20-ці автоматично каталізує покращення у всіх решта. 7. Ну раз Ви нічого не бачите, то я точно не зможу Вас ні в чому переконати. І старатися не буду.
Коротко підсумую: наші українські доморощені економісти вважають, що якщо більшість населення відправити в землянки і одягти в лахміття, топити дровами - то є добре для економіки.
Captain Obvious написав: Это лучше писать в личку. Была раньше история, как нарiдно оголошенный лайфхак Приват прикрыл. Рассказавшего чуть не линчевали. Приват может со временем и этот посчитать «утекающими мимо рук» деньгами.
Кстати (или некстати), Приват отменил начисление процентов на пенсионные карты.
Насколько я в курсе, проценты на пенсионных порезали существенно все банки, но так, чтобы совсем отменить... Не боятся, что пенсионеры побегут от них?
Незаконное? Ты бредишь? Акционер - государство в лице Кабмина. У него есть законное право проводить любые кадровые изменения, не ограниченные вообще ничем. Это называется право собственности, один из главных столпов рыночной экономики!
Але хіба ми не для того ми імплементували корпоративне управління, щоб таких звільнень не було апріорі. Я не захищаю Коболєва. Стратегію збільшення газовидобутку він провалив повністю. А вона була. Тобто як управлінець по цьому напряму результату він не дав. Але ж і збитки від діяльності були і минулого року і позаминулого. тобто постійно. Просто від Нафтогазу забрали доходи від транзиту (3 млрд $) і ось у звіті з'явилась сума збитків 19 млрд. Це ж не підстава звільняти із порушенням процедури. Хочете звільнити, зверніться до наглядової ради, нехай дадуть оцінку. Для того ж їм гроші і платять. Але раз цього не роблять, то значить не все там так очевидно.
pesikot написав:
flyman написав: Чи далі дивитися на збитки Нафтохаза під еффективним менеджером.
При Порошенко НафтоГаз стал прибыльным При Зеленском НафтоГаз стал убыточным, может проблема не в Коболеве, а в Зеленском ? Муха, ты там вопрос провентилируй, как Фирташ стал намахивать Нафтогаз именно при Зеленском
flyman - збитки були і раніше. pesikot - при всій повазі, отакі от "зашторені" як ви завжди несли і будуть нести шкоду нашій країні. І не має значення від кого ця "заштореність" (ОПЗЖ, Тимошенко, Порошенко, Зеленський і т.д). Має значення частота повторення Матнри: "А от при .... такого не було або було краще/гірше" та відсутність критичного мислення А що до Фірташа - то якраз останні два роки його облгази пищать як миші від діяльності Нафтогазу. Якийсь ви троль чи що?
Realist написав:Але хіба ми не для того ми імплементували корпоративне управління, щоб таких звільнень не було апріорі ... Хочете звільнити, зверніться до наглядової ради, нехай дадуть оцінку. Для того ж їм гроші і платять. Але раз цього не роблять, то значить не все там так очевидно.
Смена правления по решению акционеров не противоречит культуре, логике и регуляторике корпоративного управления. Противоречит ему отказ это сделать со стороны наблюдателей, обязанных действовать в интересах акционеров. Что и было допущено, мотивируя мажоритарного акционера вмешаться лично.
Представьте, что вы, собственник некоего имущества, делегировали, права управления им семейному совету, который их дальше переделегировал операционному управляющему. Когда результаты управления вас не удовлетворяют, вы вправе потребовать от семейного совета изменений, а если тот их отказывается проводить - вправе освободить и совет, и его протеже от этого тяжкого для них бремени
zРадио написав:Незаконное? Ты бредишь? Акционер - государство в лице Кабмина. У него есть законное право проводить любые кадровые изменения, не ограниченные вообще ничем. Это называется право собственности, один из главных столпов рыночной экономики!
сейчас бредишь ты Закон - это столп право собственности По закону - только набсовет может менять главу нафтогаза
Но ты на закон кладешь прибор - это беззаконие. И ты поддерживаешь беззаконие