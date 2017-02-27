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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7664766576667667

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.4 5 143
26.00-26.50
1%
2
26.50-27.00
1%
1
27.00-27.50
17%
24
27.50-28.00
49%
70
28.00-28.50
21%
30
28.50-29.00
4%
6
29.00-29.50
1%
1
29.50-30.00
1%
2
Більше 30
5%
7
Всього голосів : 143
Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 22:40

  ruvex написав:
  somilitark написав:А никто не заметил, что с учётом заробитчан и программистов у нас можно сказать позитивный торгбаланс?

Отличный бизнес выдавливать пересичного на заработки и иметь положительный торгбаланс. Так можно и в G7 войти.
Уже полстраны ездят туда-сюда в Европу на заработки. И это еще не вечер.
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 22:50

  kluychkooleg написав:
  Starikan написав:Кстати (или некстати), Приват отменил начисление процентов на пенсионные карты.
Насколько я в курсе, проценты на пенсионных порезали существенно все банки, но так, чтобы совсем отменить... Не боятся, что пенсионеры побегут от них?

Может, для Бегемота баба з возу - кобыле легче.
Взамен предлагают пользоваться Приват-вкладом.
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 23:08

:idea:
Востаннє редагувалось ruvex в Чет 29 кві, 2021 00:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 23:58

  Captain Obvious написав:
  kluychkooleg написав:
  zРадио написав:FOMC - ставка ФРС без изменений (0%), инфляция выйдет за пределы 2% (как бы уже), QE пока продолжается, потому что рост экономики "неравномерный"


И доллар посыпался относительно Евро.
Интересно, как это отразится на нашем Межбанке завтра.


Последние три захода отскакивали от .70 яростно.


Ну до .70 еще не дошли и отскакивали с помощью НБУ, который пока ленится и неизвестно, что у него на уме.
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