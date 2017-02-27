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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 28 кві, 2021 22:40
ruvex написав: somilitark написав:
А никто не заметил, что с учётом заробитчан и программистов у нас можно сказать позитивный торгбаланс?
Отличный бизнес выдавливать пересичного на заработки и иметь положительный торгбаланс. Так можно и в G7 войти.
Уже полстраны ездят туда-сюда в Европу на заработки. И это еще не вечер.
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Додано: Сер 28 кві, 2021 22:50
kluychkooleg написав: Starikan написав:
Кстати (или некстати), Приват отменил начисление процентов на пенсионные карты.
Насколько я в курсе, проценты на пенсионных порезали существенно все банки, но так, чтобы совсем отменить... Не боятся, что пенсионеры побегут от них?
Может, для Бегемота баба з возу - кобыле легче.
Взамен предлагают пользоваться Приват-вкладом.
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Додано: Сер 28 кві, 2021 23:08
Востаннє редагувалось ruvex
в Чет 29 кві, 2021 00:41, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 28 кві, 2021 23:58
Captain Obvious написав: kluychkooleg написав: zРадио написав:
FOMC - ставка ФРС без изменений (0%), инфляция выйдет за пределы 2% (как бы уже), QE пока продолжается, потому что рост экономики "неравномерный"
И доллар посыпался относительно Евро.
Интересно, как это отразится на нашем Межбанке завтра.
Последние три захода отскакивали от .70 яростно.
Ну до .70 еще не дошли и отскакивали с помощью НБУ, который пока ленится и неизвестно, что у него на уме.
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