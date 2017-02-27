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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7668766976707671>

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.4 5 146
26.00-26.50
1%
2
26.50-27.00
1%
1
27.00-27.50
17%
25
27.50-28.00
49%
72
28.00-28.50
21%
30
28.50-29.00
4%
6
29.00-29.50
1%
1
29.50-30.00
1%
2
Більше 30
5%
7
Всього голосів : 146
Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 05:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Всех с Праздником Воскресения Господнего !
Всем Здоровья , Добра и Удачи !


ХРИСТОС ВОСКРЕС !
холява
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Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 06:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  холява написав:ХРИСТОС ВОСКРЕС !


Воістину воскрес!

Всім відволіктись від дум про курс, подумати про вічне.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 07:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Воскресенье такое же как другие. Разве что учитывая время года - можно подумать о картошке
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 07:11

  vitaliy_berdinskikh написав:Воскресенье такое же как другие. Разве что учитывая время года - можно подумать о картошке

отличается отсутствием похорон,обилием вареных яиц и можно уже вынести йолку))
http://piccy.info/view3/14312444/4ed05d ... ba9aa8d5b/
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 09:45

  vitaliy_berdinskikh написав:Воскресенье такое же как другие. Разве что учитывая время года - можно подумать о картошке

посмажити чи закопати :?: :mrgreen:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 09:55

  Вкладчик1234 написав:
  kluychkooleg написав:Размещать на валютном форуме ссылки на фишинговый сайт - это нормально?


Вы отличаете фишинговые сайты от самого крупного хостинга картинок?


Я не отличаю, а вот мой антивирус очень даже хорошо отличает.
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Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 09:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Всех с большим праздником!

День освобождения Одессы от руско-фашистких захватчиков!
День, когда Одесса не стала ОНР!
И колорадская нечисть была остановлена
Востаннє редагувалось Captain Obvious в Нед 02 тра, 2021 09:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 09:56

  change_pm написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Воскресенье такое же как другие. Разве что учитывая время года - можно подумать о картошке

посмажити чи закопати :?: :mrgreen:


похоронить
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Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 10:09

  Captain Obvious написав:Всех с большим праздником!

День освобождения Одессы от руско-фашистких захватчиков!
День, когда Одесса не стала ОНР!
И колорадская нечисть была остановлена

Вы из Одесы?
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 10:13

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Я помню те события 2014 года, в онлайне смотрел стримы. Что бы там не говорили, но память у меня отличная - заворушку первыми начали как раз сепаратисты, с обстрела митинга, убив несколько патриотов. Их потом разъяренная толпа погнала, они в этот дом позабегали - вообщем сами спровоцировали, сами и погорели.
Zebra
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