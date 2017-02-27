Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 02 тра, 2021 05:52
Всех с Праздником Воскресения Господнего !
Всем Здоровья , Добра и Удачи ! ХРИСТОС ВОСКРЕС !
холява
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Додано: Нед 02 тра, 2021 06:50
холява написав:
ХРИСТОС ВОСКРЕС !
Воістину воскрес!
Всім відволіктись від дум про курс, подумати про вічне.
Ой+
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Додано: Нед 02 тра, 2021 07:08
Воскресенье такое же как другие. Разве что учитывая время года - можно подумать о картошке
vitaliy_berdinskikh
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Додано: Нед 02 тра, 2021 07:11
vitaliy_berdinskikh написав:
Воскресенье такое же как другие. Разве что учитывая время года - можно подумать о картошке
отличается отсутствием похорон,обилием вареных яиц и можно уже вынести йолку))
http://piccy.info/view3/14312444/4ed05d ... ba9aa8d5b/
Мизантрóп
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Додано: Нед 02 тра, 2021 09:55
Вкладчик1234 написав: kluychkooleg написав:
Размещать на валютном форуме ссылки на фишинговый сайт - это нормально?
Вы отличаете фишинговые сайты от самого крупного хостинга картинок?
Я не отличаю, а вот мой антивирус очень даже хорошо отличает.
kluychkooleg
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Додано: Нед 02 тра, 2021 09:55
Всех с большим праздником!
День освобождения Одессы от руско-фашистких захватчиков! День, когда Одесса не стала ОНР! И колорадская нечисть была остановлена
Востаннє редагувалось
Captain Obvious
в Нед 02 тра, 2021 09:57, всього редагувалось 1 раз.
Captain Obvious
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Додано: Нед 02 тра, 2021 09:56
kluychkooleg
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Додано: Нед 02 тра, 2021 10:09
Captain Obvious написав:
Всех с большим праздником!
День освобождения Одессы от руско-фашистких захватчиков!
День, когда Одесса не стала ОНР!
И колорадская нечисть была остановлена
Вы из Одесы?
Zebra
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Додано: Нед 02 тра, 2021 10:13
Я помню те события 2014 года, в онлайне смотрел стримы. Что бы там не говорили, но память у меня отличная - заворушку первыми начали как раз сепаратисты, с обстрела митинга, убив несколько патриотов. Их потом разъяренная толпа погнала, они в этот дом позабегали - вообщем сами спровоцировали, сами и погорели.
Zebra
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