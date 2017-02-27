Zebra а какая разница - типа депил из одессы, чем то отличается от ему подобных... и ничего помнить не можешь, сидя на диване. нуно быть на месте или участником, чтобы сделать адекватные выводы о происходящем, а как всё можно перекрутить в сми не проблема...
чик написав:Zebra а какая разница - типа депил из одессы, чем то отличается от ему подобных... и ничего помнить не можешь, сидя на диване. нуно быть на месте или участником, чтобы сделать адекватные выводы о происходящем, а как всё можно перекрутить в сми не проблема...
Стесняюсь спросить, но все же: Вы таки были участником? На чьей стороне?
чик написав:Zebra а какая разница - типа депил из одессы, чем то отличается от ему подобных... и ничего помнить не можешь, сидя на диване. нуно быть на месте или участником, чтобы сделать адекватные выводы о происходящем, а как всё можно перекрутить в сми не проблема...
Стесняюсь спросить, но все же: Вы таки были участником? На чьей стороне?
Он известный всему форуму ватник, где бы он там не жил, в Киеве, Днепре или Одессе, морально он давно готов махать аквафрешем, крича, «путен, введи войска в КНР, ДнНР, ОНР» Останавливает его лишь то, что порвут болезного на портянки.
headshaker а чего стесняться не был участником. сожженных сограждан жалко, бо знаю, как всё происходило на самом деле да и много абсолютно не винных людей погибло в этой трагедии просто по воле ужасной случайности.