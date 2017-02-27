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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7668766976707671

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.4 5 146
26.00-26.50
1%
2
26.50-27.00
1%
1
27.00-27.50
17%
25
27.50-28.00
49%
72
28.00-28.50
21%
30
28.50-29.00
4%
6
29.00-29.50
1%
1
29.50-30.00
1%
2
Більше 30
5%
7
Всього голосів : 146
Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 10:47

Zebra
а какая разница - типа депил из одессы, чем то отличается от ему подобных... и ничего помнить не можешь, сидя на диване. нуно быть на месте или участником, чтобы сделать адекватные выводы о происходящем, а как всё можно перекрутить в сми не проблема...
чик
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Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 11:00

  чик написав:Zebra
а какая разница - типа депил из одессы, чем то отличается от ему подобных... и ничего помнить не можешь, сидя на диване. нуно быть на месте или участником, чтобы сделать адекватные выводы о происходящем, а как всё можно перекрутить в сми не проблема...


Стесняюсь спросить, но все же:
Вы таки были участником?
На чьей стороне?
headshaker
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 11:07

  headshaker написав:
  чик написав:Zebra
а какая разница - типа депил из одессы, чем то отличается от ему подобных... и ничего помнить не можешь, сидя на диване. нуно быть на месте или участником, чтобы сделать адекватные выводы о происходящем, а как всё можно перекрутить в сми не проблема...


Стесняюсь спросить, но все же:
Вы таки были участником?
На чьей стороне?


Он известный всему форуму ватник, где бы он там не жил, в Киеве, Днепре или Одессе, морально он давно готов махать аквафрешем, крича, «путен, введи войска в КНР, ДнНР, ОНР»
Останавливает его лишь то, что порвут болезного на портянки.
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 11:13

headshaker
а чего стесняться :) не был участником. сожженных сограждан жалко, бо знаю, как всё происходило на самом деле да и много абсолютно не винных людей погибло в этой трагедии просто по воле ужасной случайности.
чик
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Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 11:24

  холява написав:Всех с Праздником Воскресения Господнего !
Всем Здоровья , Добра и Удачи !


ХРИСТОС ВОСКРЕС !


Воистину Воскрес! С Праздником!
https://youtu.be/cXXJV2i-Q2k
artlife
 
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