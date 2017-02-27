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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 02 тра, 2021 18:56
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Христов воскрес, но сколько шашлыка сгорело ради него и солидарности трудящихся только за сегодня. Ехал с дачи мимо ТРЦ парковка которого в другие дня достаточно плотно заставлена машинами: стоит машины три, и то наверное сотрудников.
Додано: Нед 02 тра, 2021 21:15
Ukrainian
"иностранец" за яку недвигу ты вечно пишешь - хде и кода прочёл, шо меня ваще эта тема интересует? давно всё сделано и в основном вовремя... брал па 7т. продал па 13. брал па 13 продал па 53 и т.п. усбогойся за мну "переживать"
Додано: Нед 02 тра, 2021 21:17
После братоубийственной междоусобицы сыновей Владимира Святого, умершего в 1015 году, более мудрыми оказались лишь два его сына, а именно собственно Ярослав Мудрый, правивший при отце в Новгороде, и Мстислав, правивший при отце в Тьмутаракани.
В 1023 году Мстислав вернулся из Тьмутаракани в Киев, где тогда правил Ярослав Мудрый, но не был принят киевлянами и ушел в Чернигов. Ярослав Мудрый не смирился с возвратом брата, но проиграл ему в битве под Лиственом, недалеко от Чернигова. И тогда победитель, а именно Мстислав, неожиданно предложил сделку Ярославу, а именно, что он правит Левобережьем из Чернигова, а Ярослав остается в Киеве править Правобережьем. Так удалось сберечь в то время Русь.
В дальнейшем Русь погубило престолонаследие по лествичному праву, которое было присуще славянам, полагавшимся на мудрость старших в роде.
Так, после смерти князя при наличии у него братьев власть переходила не к старшему сыну умершего князя, а к следующему по старшинству брату князя и так далее, пока не останется в живых всех братьев умершего князя.
Трагедия для Руси наступила после Владимира Мономаха, обладавшего отменным здоровьем, прожившего достаточно долго по тем временам (71 год) и имевшего много сыновей. Так, после смерти Мономаха в 1125 году наследование сначала пошло по лествичному праву между его сыновьями по старшинству, поскольку живых братьев у него уже не было, а именно сначала сын Мстислав (1125–1132 гг.), потом сын Ярополк (1132–1139 гг.). Но когда очередь дошла до права на княжение самого младшего сына Мономаха, а именно Юрия Долгорукого, то его племянники, сыновья старшего брата Мстислава, не имевшие прав на киевский престол, начали интриговать против дяди, что закончилось его смертью в Киеве предположительно от яда. В отместку за это сын Юрия Долгорукого Андрей Боголюбский штурмом взял и разорил Киев, но править в нем уже не решился.
В дальнейшем никто из князей, даже Даниил Галицкий, не смог восстановить единство Руси, что привело к ее краху из-за монголо-татарского нашествия. Отголоски той вражды, которая берет свое начало из междоусобицы после завершения княжения Владимира Мономаха, еще долго будут вносить сумятицу в умы потомков, что всегда будет приносить пользу лишь третьим сторонам.
Додано: Нед 02 тра, 2021 23:04
Igneus Ви виклали прилизану міфологізовану версію. Серйозна історія знає наступне: 1) нації в сучасному розумінні почали формуватись лише після Французької революції, некоректно перекладувати сучасне розуміння націй на більш минулі часи; 2) Слов'яни відділились із загального з германцями і балтами дерева і сформувались остаточно лише 2 тис. років назад на території сучасної Західної України, а також частини Словаччини і південної Польші. Звідти слов'яни поширювались в усі сторони, змішуючись з місцевими і такими ж пришлими племенами, наприклад болгари - фракійці+слов'яни+тюрки-болгари, македонці - греки-македонці+слов'яни, поляки - кельти+слов'яни, білоруси - балти+слов'яни, великороси - угро-фіни+слов'яни і т. д. Тобто наразі умовно "чисті слов'яни" - західні українці і словаки, в цілому українці впитали в себе як скіфо-сарматів, так і половців - чорних клобуків. 3) Ще до приходу Рюрика в Новгород в Києві вже існував Перший Руський каганат, тобто ті ж руси-скандинави вже збирали данину з місцевих слов'ян, його останніх володарів Аскольда і Діра вбив Олег, і цим самим об'єднав русів в єдину силу, зберігши центр в Києві. Руси запозичили лествічну систему саме у сусідніх тюркських держав, Хазарського і Аварського каганатів, до 12 ст., до ассиміляції зі слов'янами правителі русів називали себе каганами, бо князі - це слов'янські титули, як то Мал у деревлян, їх данники. Словени Новгороду ніколи себе самі русью не називали, це був окремий народ зі своєю писемністю, який був знищений Московією, а його історія була присвоєна нею. Росія поспішила присвоїти і історію України-Русі, і тепер не може її виправдати при існуванні незалежної України.
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