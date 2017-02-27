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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7668766976707671

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.4 5 147
26.00-26.50
1%
2
26.50-27.00
1%
1
27.00-27.50
17%
25
27.50-28.00
50%
73
28.00-28.50
20%
30
28.50-29.00
4%
6
29.00-29.50
1%
1
29.50-30.00
1%
2
Більше 30
5%
7
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 18:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Христов воскрес, но сколько шашлыка сгорело ради него и солидарности трудящихся только за сегодня. Ехал с дачи мимо ТРЦ парковка которого в другие дня достаточно плотно заставлена машинами: стоит машины три, и то наверное сотрудников.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 21:15

Ukrainian
"иностранец" за яку недвигу ты вечно пишешь - хде и кода прочёл, шо меня ваще эта тема интересует? давно всё сделано и в основном вовремя... брал па 7т. продал па 13. брал па 13 продал па 53 и т.п. усбогойся за мну "переживать" :wink:
чик
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Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 21:17

  vitaliy_berdinskikh написав:
  orest написав:чи валити в свою таку милу тьмутаракань...

Обидно за Тмутаракань - владения киевских князей.

После братоубийственной междоусобицы сыновей Владимира Святого, умершего в 1015 году, более мудрыми оказались лишь два его сына, а именно собственно Ярослав Мудрый, правивший при отце в Новгороде, и Мстислав, правивший при отце в Тьмутаракани.
В 1023 году Мстислав вернулся из Тьмутаракани в Киев, где тогда правил Ярослав Мудрый, но не был принят киевлянами и ушел в Чернигов. Ярослав Мудрый не смирился с возвратом брата, но проиграл ему в битве под Лиственом, недалеко от Чернигова. И тогда победитель, а именно Мстислав, неожиданно предложил сделку Ярославу, а именно, что он правит Левобережьем из Чернигова, а Ярослав остается в Киеве править Правобережьем. Так удалось сберечь в то время Русь.
В дальнейшем Русь погубило престолонаследие по лествичному праву, которое было присуще славянам, полагавшимся на мудрость старших в роде.
Так, после смерти князя при наличии у него братьев власть переходила не к старшему сыну умершего князя, а к следующему по старшинству брату князя и так далее, пока не останется в живых всех братьев умершего князя.
Трагедия для Руси наступила после Владимира Мономаха, обладавшего отменным здоровьем, прожившего достаточно долго по тем временам (71 год) и имевшего много сыновей. Так, после смерти Мономаха в 1125 году наследование сначала пошло по лествичному праву между его сыновьями по старшинству, поскольку живых братьев у него уже не было, а именно сначала сын Мстислав (1125–1132 гг.), потом сын Ярополк (1132–1139 гг.). Но когда очередь дошла до права на княжение самого младшего сына Мономаха, а именно Юрия Долгорукого, то его племянники, сыновья старшего брата Мстислава, не имевшие прав на киевский престол, начали интриговать против дяди, что закончилось его смертью в Киеве предположительно от яда. В отместку за это сын Юрия Долгорукого Андрей Боголюбский штурмом взял и разорил Киев, но править в нем уже не решился.
В дальнейшем никто из князей, даже Даниил Галицкий, не смог восстановить единство Руси, что привело к ее краху из-за монголо-татарского нашествия. Отголоски той вражды, которая берет свое начало из междоусобицы после завершения княжения Владимира Мономаха, еще долго будут вносить сумятицу в умы потомков, что всегда будет приносить пользу лишь третьим сторонам.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 23:04

Igneus Ви виклали прилизану міфологізовану версію. Серйозна історія знає наступне: 1) на території Київської Русі ніколи не існувало єдиного руського народу, виділяють мінімум чотири мовно-культурні спільноти, його формуванню завадив Андрій Боголюбський, що розграбив і спалив політичний, культурний і релігійний центр Київ (Лондон і Париж не нищили в міжусобних війнах), заснувавши без томоса свій патріархат у Володимирі, фактично відділив майбутню Росію від України-Русі, причислений Московським патріархатом до лику святих; 2) Слов'яни відділились із загального з германцями і балтами дерева і сформувались остаточно лише 2 тис. років назад на території сучасної Західної України, Словакії і південної Польші. Звідти слов'яни поширювались в усі сторони, змішуючись з місцевими і такими ж пришлими племенами, наприклад болгари - фракійці+слов'яни+тюрки-болгари, македонці - греки-македонці+слов'яни, поляки - кельти+балти+слов'яни, білоруси - балти+слов'яни, великороси - угро-фіни+слов'яни і т. д. Тобто наразі умовно "чисті слов'яни" - західні українці і словаки, в цілому українці впитали в себе ще скіфо-сарматів і половців - чорних клобуків; 3) Ще до приходу рюриковичів, в Києві вже існував так званий Перший Руський каганат, тобто ті ж руси-скандинави вже збирали данину з місцевих слов'ян, його останніх володарів Аскольда і Діра вбив Олег, і цим самим об'єднав русів в єдину силу, зберігши центр в Києві. Руси запозичили лествічну систему саме у сусідніх тюркських держав: Хазарського, Аварського, Болгарського каганатів, і до ассиміляції зі слов'янами правителі русів іменували себе каганами, бо князі - це слов'янські титули, як то Мал у деревлян, їх данники. Словени Новгороду ніколи себе самі русью не називали, це був окремий народ зі своєю писемністю, який був знищений Московією, а його історія була присвоєна нею. Росія поспішила присвоїти і історію України-Русі, і тепер не може її виправдати при існуванні незалежної України. Треба робити поправку на те, що літописи писались в угоду пралячій династії рюриковичів, християнскими священниками, і в часи, коли звичайним вже був титул князя.
olmyb
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Повідомлення Додано: Пон 03 тра, 2021 00:30

  olmyb написав:3) Ще до приходу рюриковичів, в Києві вже існував так званий Перший Руський каганат, тобто ті ж руси-скандинави вже збирали данину з місцевих слов'ян,

Поискал в сети статьи на предмет Первого Русского. Как-то все с допущениями.
Называют гипотетическим государственным образованием. Идет спор об границах и политическом центре. Среднее Поднепровье; Приазовье; район от Левобережья Днепра до Среднего Дона и Верхней Оки и т.д. Какой каганат это был славяно-русский или нормано-славянский. И это я еще Клесова с его ДНК-генеалогией не стал читать. )
tumos
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 тра, 2021 08:38

  Успіх написав:
  холява написав:Всех с Праздником Воскресения Господнего !
Всем Здоровья , Добра и Удачи !


ХРИСТОС ВОСКРЕС !

ВОІСТИНУ ВОСКРЕС!!!
Всім - міцного здоров'я!!!!!!!

Ви, тут інколи писали "семінарист Холява" - то хотів запитати: - а з цим чоловіком, Ви знайомі?
Чи, можливо, входите в його команду?
Чи просто ходите на його семінари? :)


Здравствуйте , Постоянный Успех .

Вам следует научится отличать слово "семинарист "-учащийся духовной семинарии или окончивший семинарию и слово семинар -форма групповых занятий .
Это Вас спасет от многих недоразумений в жизни .
По Вашей логике ,закрытая дверь это прилагательное , потому что она приложена к рамке двери .
Улавливаете тонкую грань ?

Всех с Светлым Праздником Пасхи !
Всем Здоровья Физического и Духовного !
С Уважением , семинарист холява .

Про Древнюю Русь ,здесь неуместно.
холява
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Повідомлення Додано: Пон 03 тра, 2021 08:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Igneus написав:и Мстислав, правивший при отце в Тьмутаракани.
Намёк был на то что Тмутаракань это украинские (Киевской Руси как учили в школе) земли, а не чьи-то чужие куда можно посылать москалей. То что Киевская русь не имела какого-то главного города а-ля Рим не мешает пользуясь школьной историографией называть князей Киевской руси киевскими князьями даже если физически они правили не из Киева. Ну по крайне мере у меня лично это диссонанса не вызывает. Тот же Данило Галицкий это ж вообще не про Киев, в принципе киевским его и не называют, однако его относят к истории Украины, а не Польши. Если сильно тригерит слово "киевский" можно заменить его на "украинский" хотя на тот момент никакой Украины и не существовало и это будет ещё большей натяжкой.
vitaliy_berdinskikh
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