Додано: Нед 02 тра, 2021 21:17

vitaliy_berdinskikh написав: orest написав: чи валити в свою таку милу тьмутаракань... чи валити в свою таку милу тьмутаракань...

Обидно за Тмутаракань - владения киевских князей. Обидно за Тмутаракань - владения киевских князей.

После братоубийственной междоусобицы сыновей Владимира Святого, умершего в 1015 году, более мудрыми оказались лишь два его сына, а именно собственно Ярослав Мудрый, правивший при отце в Новгороде, иВ 1023 году Мстислав вернулся из Тьмутаракани в Киев, где тогда правил Ярослав Мудрый, но не был принят киевлянами и ушел в Чернигов. Ярослав Мудрый не смирился с возвратом брата, но проиграл ему в битве под Лиственом, недалеко от Чернигова. И тогда победитель, а именно Мстислав, неожиданно предложил сделку Ярославу, а именно, что он правит Левобережьем из Чернигова, а Ярослав остается в Киеве править Правобережьем. Так удалось сберечь в то время Русь.В дальнейшем Русь погубило престолонаследие по, которое было присуще славянам, полагавшимся на мудрость старших в роде.Так, после смерти князя при наличии у него братьев власть переходила не к старшему сыну умершего князя, а к следующему по старшинству брату князя и так далее, пока не останется в живых всех братьев умершего князя.Трагедия для Руси наступила после Владимира Мономаха, обладавшего отменным здоровьем, прожившего достаточно долго по тем временам (71 год) и имевшего много сыновей. Так, после смерти Мономаха в 1125 году наследование сначала пошло помежду его сыновьями по старшинству, поскольку живых братьев у него уже не было, а именно сначала сын Мстислав (1125–1132 гг.), потом сын Ярополк (1132–1139 гг.). Но когда очередь дошла до права на княжение самого младшего сына Мономаха, а именно Юрия Долгорукого, то его племянники, сыновья старшего брата Мстислава, не имевшие прав на киевский престол, начали интриговать против дяди, что закончилось его смертью в Киеве предположительно от яда. В отместку за это сын Юрия Долгорукого Андрей Боголюбский штурмом взял и разорил Киев, но править в нем уже не решился.В дальнейшем никто из князей, даже Даниил Галицкий, не смог восстановить единство Руси, что привело к ее краху из-за монголо-татарского нашествия. Отголоски той вражды, которая берет свое начало из междоусобицы после завершения княжения Владимира Мономаха, еще долго будут вносить сумятицу в умы потомков, что всегда будет приносить пользу лишь третьим сторонам.