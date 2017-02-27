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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7667766876697670

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.06.21?

Валютный рынок в контексте ДС 3.7 5 10
26.00-26.50
0
0
26.50-27.00
0
0
27.00-27.50
40%
4
27.50-28.00
50%
5
28.00-28.50
10%
1
28.50-29.00
0
0
29.00-29.50
0
0
29.50-30.00
0
0
Більше 30
0
0
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 11:24

  холява написав:Всех с Праздником Воскресения Господнего !
Всем Здоровья , Добра и Удачи !


ХРИСТОС ВОСКРЕС !


Воистину Воскрес! С Праздником!
https://youtu.be/cXXJV2i-Q2k
artlife
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 16:17

Зображення

Натрапив на цікаві цифри)))

П.С. "За 11 месяцев 2020 года естественная убыль населения РФ достигла 574,8 тысячи человек, сообщил Росстат в оперативной статистике" (С).
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 18:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Христов воскрес, но сколько шашлыка сгорело ради него и солидарности трудящихся только за сегодня. Ехал с дачи мимо ТРЦ парковка которого в другие дня достаточно плотно заставлена машинами: стоит машины три, и то наверное сотрудников.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 21:15

Ukrainian
"иностранец" за яку недвигу ты вечно пишешь - хде и кода прочёл, шо меня ваще эта тема интересует? давно всё сделано и в основном вовремя... брал па 7т. продал па 13. брал па 13 продал па 53 и т.п. усбогойся за мну "переживать" :wink:
чик
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Повідомлення Додано: Пон 03 тра, 2021 09:40

Баффетт бьет тревогу относительно продолжения рефляционной политики. Предостерегает от дальнейшей печати денег и злоупотребления маржинальной торговлей

Warren Buffett sees ‘significant’ inflation amid ‘red hot’ US recovery
https://www.ft.com/content/06220c54-43c ... 5245011a99
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 03 тра, 2021 09:49

  zРадио написав:Баффетт бьет тревогу относительно продолжения рефляционной политики. Предостерегает от дальнейшей печати денег и злоупотребления маржинальной торговлей

Warren Buffett sees ‘significant’ inflation amid ‘red hot’ US recovery
https://www.ft.com/content/06220c54-43c ... 5245011a99


...і що?! можуть прислухатися до його порад?
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Пон 03 тра, 2021 10:16

  sergikkc007 написав:
  zРадио написав:Баффетт бьет тревогу относительно продолжения рефляционной политики. Предостерегает от дальнейшей печати денег и злоупотребления маржинальной торговлей

Warren Buffett sees ‘significant’ inflation amid ‘red hot’ US recovery
https://www.ft.com/content/06220c54-43c ... 5245011a99


...і що?! можуть прислухатися до його порад?


Тяжело сказать. Полсон и Гайтнер в 2008-м слушали. Но тогда кризис разруливали финансисты-профессионалы, а политики испуганно исполняли их волю. Сейчас (или пока), наоборот, царят эйфория и популизм
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 03 тра, 2021 18:50

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+0.0038+0.32%
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 03 тра, 2021 21:03

Для развития НПФ это позитивная новость - с нашим уровнем инфляции и историей обменного курса обойтись без инвестиций в иностранные активы, преследуя цель сохранить и преумножить капитал, невозможно. Однако, с позиции валютного рынка и платежного сальдо новость негативная - покупка американских акций требует покупки доллара. Непосредственно НПФ, или биржей, осуществляющей эти операции.

Инвестирование в зарубежные трасты и фонды сегодня непопулярно среди пересичных. Однако, если это удобно, безопасно и законно будет делать посредством отчислений в НПФ, то речь, наверняка, пойдет о миллиардных суммах

Украинские негосударственные пенсионные фонды начали покупать акции Apple и Tesla
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2021/05/3/673580/
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 03 тра, 2021 21:09

  zРадио написав:Украинские негосударственные пенсионные фонды начали покупать акции Apple и Tesla
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2021/05/3/673580/

Звоночек им там в Амереке, что уже в акциях пенсионеры-сапожники из Украины стали откладывать.
Zebra
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