Воистину Воскрес! С Праздником!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 02 тра, 2021 11:24
Воистину Воскрес! С Праздником!
Додано: Нед 02 тра, 2021 16:17
Додано: Нед 02 тра, 2021 18:56
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Христов воскрес, но сколько шашлыка сгорело ради него и солидарности трудящихся только за сегодня. Ехал с дачи мимо ТРЦ парковка которого в другие дня достаточно плотно заставлена машинами: стоит машины три, и то наверное сотрудников.
Додано: Нед 02 тра, 2021 21:15
Ukrainian
"иностранец" за яку недвигу ты вечно пишешь - хде и кода прочёл, шо меня ваще эта тема интересует? давно всё сделано и в основном вовремя... брал па 7т. продал па 13. брал па 13 продал па 53 и т.п. усбогойся за мну "переживать"
Додано: Пон 03 тра, 2021 09:40
Баффетт бьет тревогу относительно продолжения рефляционной политики. Предостерегает от дальнейшей печати денег и злоупотребления маржинальной торговлей
Warren Buffett sees ‘significant’ inflation amid ‘red hot’ US recovery
Додано: Пон 03 тра, 2021 09:49
...і що?! можуть прислухатися до його порад?
Додано: Пон 03 тра, 2021 10:16
Тяжело сказать. Полсон и Гайтнер в 2008-м слушали. Но тогда кризис разруливали финансисты-профессионалы, а политики испуганно исполняли их волю. Сейчас (или пока), наоборот, царят эйфория и популизм
Додано: Пон 03 тра, 2021 21:03
Для развития НПФ это позитивная новость - с нашим уровнем инфляции и историей обменного курса обойтись без инвестиций в иностранные активы, преследуя цель сохранить и преумножить капитал, невозможно. Однако, с позиции валютного рынка и платежного сальдо новость негативная - покупка американских акций требует покупки доллара. Непосредственно НПФ, или биржей, осуществляющей эти операции.
Инвестирование в зарубежные трасты и фонды сегодня непопулярно среди пересичных. Однако, если это удобно, безопасно и законно будет делать посредством отчислений в НПФ, то речь, наверняка, пойдет о миллиардных суммах
Украинские негосударственные пенсионные фонды начали покупать акции Apple и Tesla
Додано: Пон 03 тра, 2021 21:09
Звоночек им там в Амереке, что уже в акциях пенсионеры-сапожники из Украины стали откладывать.
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