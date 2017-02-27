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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7668766976707671

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.06.21?

Валютный рынок в контексте ДС 3.8 5 14
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Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 10:50

  Zebra написав:Рост цен на зерно нивелируется ростом цен на газ и нефть.


Верно. Внешнеторговый дефицит растет, а не сокращается. И уж тем более, о смене дефицита на профицит речь не идет.

Так, за январь-апрель 2020-го размер отрицательного сальдо составил 1,16 млрд долларов. А за тот же период 2021-го - 1,33 млрд

Зображення

PS: не понимаю, зачем строчить эти регулярные оды пшенице и подсолнуху, если можно просто взять и посмотреть на динамику экспорта/импорта...
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 11:10

  zРадио написав:
  Zebra написав:Рост цен на зерно нивелируется ростом цен на газ и нефть.


Верно. Внешнеторговый дефицит растет, а не сокращается. И уж тем более, о смене дефицита на профицит речь не идет.

Так, за январь-апрель 2020-го размер отрицательного сальдо составил 1,16 млрд долларов. А за тот же период 2021-го - 1,33 млрд

Зображення

PS: не понимаю, зачем строчить эти регулярные оды пшенице и подсолнуху, если можно просто взять и посмотреть на динамику экспорта/импорта...

чтобы понимать, куда движется экспорт/импорт - все таки сельхоз 40% экспорта.

Вы не указали - это динамика сальдо только товаров или товаров/услуг?

и забыли про переводы - это до 1 ярд дол в месяц плюс.

ps руко.опы из НБУ в таблицу Зовнішня торгівля за 03.21 Tov_m в разделе Импорт за 1 квартал 2021 влепили цифры по экспорту :mrgreen:
Shaman
 
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  #<1 ... 7668766976707671
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