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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 04 тра, 2021 10:50
Zebra написав:
Рост цен на зерно нивелируется ростом цен на газ и нефть.
Верно. Внешнеторговый дефицит растет, а не сокращается. И уж тем более, о смене дефицита на профицит речь не идет.
Так, за январь-апрель 2020-го размер отрицательного сальдо составил 1,16 млрд долларов. А за тот же период 2021-го - 1,33 млрд
PS: не понимаю, зачем строчить эти регулярные оды пшенице и подсолнуху, если можно просто взять и посмотреть на динамику экспорта/импорта...
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zРадио
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Додано: Вів 04 тра, 2021 11:10
zРадио написав: Zebra написав:
Рост цен на зерно нивелируется ростом цен на газ и нефть.
Верно. Внешнеторговый дефицит растет, а не сокращается. И уж тем более, о смене дефицита на профицит речь не идет.
Так, за январь-апрель 2020-го размер отрицательного сальдо составил 1,16 млрд долларов. А за тот же период 2021-го - 1,33 млрд
PS: не понимаю, зачем строчить эти регулярные оды пшенице и подсолнуху, если можно просто взять и посмотреть на динамику экспорта/импорта...
чтобы понимать, куда движется экспорт/импорт - все таки сельхоз 40% экспорта.
Вы не указали - это динамика сальдо только товаров или товаров/услуг?
и забыли про переводы - это до 1 ярд дол в месяц плюс.
ps руко.опы из НБУ в таблицу Зовнішня торгівля за 03.21 Tov_m в разделе Импорт за 1 квартал 2021 влепили цифры по экспорту
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Shaman
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