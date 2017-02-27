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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 76697670767176727673>

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.06.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.1 5 25
26.00-26.50
4%
1
26.50-27.00
0
0
27.00-27.50
20%
5
27.50-28.00
60%
15
28.00-28.50
8%
2
28.50-29.00
0
0
29.00-29.50
4%
1
29.50-30.00
0
0
Більше 30
4%
1
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 10:50

  Zebra написав:Рост цен на зерно нивелируется ростом цен на газ и нефть.


Верно. Внешнеторговый дефицит растет, а не сокращается. И уж тем более, о смене дефицита на профицит речь не идет.

Так, за январь-апрель 2020-го размер отрицательного сальдо составил 1,16 млрд долларов. А за тот же период 2021-го - 1,33 млрд

Зображення

PS: не понимаю, зачем строчить эти регулярные оды пшенице и подсолнуху, если можно просто взять и посмотреть на динамику экспорта/импорта...
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 11:10

  zРадио написав:
  Zebra написав:Рост цен на зерно нивелируется ростом цен на газ и нефть.


Верно. Внешнеторговый дефицит растет, а не сокращается. И уж тем более, о смене дефицита на профицит речь не идет.

Так, за январь-апрель 2020-го размер отрицательного сальдо составил 1,16 млрд долларов. А за тот же период 2021-го - 1,33 млрд

Зображення

PS: не понимаю, зачем строчить эти регулярные оды пшенице и подсолнуху, если можно просто взять и посмотреть на динамику экспорта/импорта...

чтобы понимать, куда движется экспорт/импорт - все таки сельхоз 40% экспорта.

Вы не указали - это динамика сальдо только товаров или товаров/услуг?

и забыли про переводы - это до 1 ярд дол в месяц плюс.

ps руко.опы из НБУ в таблицу Зовнішня торгівля за 03.21 Tov_m в разделе Импорт за 1 квартал 2021 влепили цифры по экспорту :mrgreen:
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 11:19

  Shaman написав:чтобы понимать, куда движется экспорт/импорт - все таки сельхоз 40% экспорта.


Не-не, я не о том) Я о смаковании ростом цен на сырье нашего экспорта и игнорировании роста цен на сырье нашего импорта. Замечание адресовалось одному из авторов (не вас, естественно)

  Shaman написав:Вы не указали - это динамика сальдо только товаров или товаров/услуг?


Это товары. Данные ДМС из их системы BI:
https://bi.customs.gov.ua/trade/#/

  Shaman написав:и забыли про переводы - это до 1 ярд дол в месяц плюс


Почему же забыл? Просто анализировал торговый баланс, а не платежный. Что до платежного, то там тоже не одни переводы нужно учитывать. В 2020-м, например, фиксировался существенный отток ПИИ. Данных за 1-й кв. 2021-го пока нет. Итересно, что там вылезет

  Shaman написав:ps руко.опы из НБУ в таблицу Зовнішня торгівля за 03.21 Tov_m в разделе Импорт за 1 квартал 2021 влепили цифры по экспорту :mrgreen:


Бывает ))
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 11:23

  zРадио написав:PS: не понимаю, зачем строчить эти регулярные оды пшенице и подсолнуху, если можно просто взять и посмотреть на динамику экспорта/импорта...

До пересичных даже на этом форуме никак не дойдет, что рост цен на зерно и подсолнух, и рост цен на нефть и газ ударит по их карману ростом цен и на хлеб, и на олию, и на бензин, и на газ, по цепочке на коммуналку, на остальные продукты, на стройматериалы, да и вообще жизнь только дороже станет. У них то ничего точно не нивелируется, а только расходы возрастут. Им хоть в глаза.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 11:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:PS: не понимаю, зачем строчить эти регулярные оды пшенице и подсолнуху, если можно просто взять и посмотреть на динамику экспорта/импорта...


плюс уже давным-давно отменена Обязательная продажа экспортной валюты - смысл экспортерам ее продавать, кроме как на расходы...
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 11:40

  Alex2007 написав:
  zРадио написав:PS: не понимаю, зачем строчить эти регулярные оды пшенице и подсолнуху, если можно просто взять и посмотреть на динамику экспорта/импорта...


плюс уже давным-давно отменена Обязательная продажа экспортной валюты - смысл экспортерам ее продавать, кроме как на расходы...

а куда ее девают? маринуют в банках? :mrgreen:
и открою секрет - у нас сельхозпроизводители и экспортеры - это зачастую разные фирмы. так что экспортеры продают валюту, чтобы купить у производителей - по крайней мере на пике продаж в 3 квартале.
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 11:43

  Zebra написав:
  zРадио написав:PS: не понимаю, зачем строчить эти регулярные оды пшенице и подсолнуху, если можно просто взять и посмотреть на динамику экспорта/импорта...

До пересичных даже на этом форуме никак не дойдет, что рост цен на зерно и подсолнух, и рост цен на нефть и газ ударит по их карману ростом цен и на хлеб, и на олию, и на бензин, и на газ, по цепочке на коммуналку, на остальные продукты, на стройматериалы, да и вообще жизнь только дороже станет. У них то ничего точно не нивелируется, а только расходы возрастут. Им хоть в глаза.

все плохо, а будет еще хуже... есть такой распространенный подход к жизни...
у читателей этого форума по идее должен быть подход - искать возможности.
которые нивелируют для них увеличение расходов :wink:
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 12:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:PS: не понимаю, зачем строчить эти регулярные оды пшенице и подсолнуху, если можно просто взять и посмотреть на динамику экспорта/импорта...

Данные о динамике, которую можно посмотреть всю вместе, это далекое прошлое. Я не знаю, откуда взялись данные за апрель (после апреля еще не было ни одного рабочего дня), но НБУ даже данные за март подает как предварительные.
Если мы хотим оценивать текущую ситуацию или даже набраться наглости и попытаться оценить перспективы, без анализа ситуации на внешних рынках, хотя бы по основным нашим позициям, никак не обойтись. Главное - ничего не перепутать и вместо анализа фьючерсных цен на мировых рынках не перейти к ценам в ближайшем гастрономе :)

Даже если оценивать только прошлое, взять и посмотреть на балансы тоже не просто. Их много, и нужно понять на какие смотреть.
С точки зрения влияния на курс, не забываем о валютном контексте, нас должен интересовать самый общий баланс. Однако, динамику курса за прошлые периода, мы и так все видим. Возникает вполне естественное желание отделить долгосрочные факторы влияния от ситуативных.
Начнем с простого, с торговли. Торговый баланс состоит из баланса торговли товарами и баланса торговли услугами. Было бы несколько странно, постоянно возмущаясь низким уровнем добавленной стоимости товарами, игнорировать услуги, состоящие из добавленной стоимости чуть менее, чем полностью. А если еще учесть, что затратная часть услуг в большой степени входит в товарный баланс (инструмент), разделять для наших целей товары и услуги становится совсем уж невозможно. Но и тут есть подводные камни. Часть торговли услугами находится в тени и в общих балансах учитываются как частные переводы.
Далее идут инвестиции. Тут становится сложнее, т.к. по доступным нам данным тяжело отделить фундаментальные факторы от ситуативных.

Вот очень краткий анализ балансов от НБУ: https://bank.gov.ua/files/ES/State_m.pdf
Этого достаточно, чтобы убедиться в том, что смотреть балансы не очень просто :)

Естественно, никто из нас не в состоянии сделать достаточно глубокий анализ, который учтет большинство значимых факторов. Факторы для собственного анализа мы все выбираем сами. Поэтому предлагаю прекратить борьбу за единообразие подходов и прекратить нападки на оппонентов. Каждый пишет то, что ему кажется важным. Чем больше мнений мы все вместе соберем, тем полнее получится у нас картина. Да, картинка у нас получается противоречивая, ну так и мир не идеален :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 12:34

  Shaman написав:все плохо, а будет еще хуже... есть такой распространенный подход к жизни...
у читателей этого форума по идее должен быть подход - искать возможности.
которые нивелируют для них увеличение расходов :wink:


Вот как раз хотел спросить - а у читателей этого форума на фоне 5-кратного за год роста стоимости криптовалют не возникает ощущения абсурдности всего происходящего и бессмысленности каких-то потуг на валютном рынке. Смысл дергаться из-за 100-200 долларов, пытаясь что-то заработать на колебаниях курса, если упустил возможность стать миллионером. Всего лишь в начале прошлого года надо было вложиться в биткоин.
Или все уже барыжат криптовалютами?
Или там все не так просто?
Вот к примеру, вложил 200 тысяч, как потом вынуть миллион и легализовать его в Украине?
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 13:08

  kluychkooleg написав:
  Shaman написав:все плохо, а будет еще хуже... есть такой распространенный подход к жизни...
у читателей этого форума по идее должен быть подход - искать возможности.
которые нивелируют для них увеличение расходов :wink:


Вот как раз хотел спросить - а у читателей этого форума на фоне 5-кратного за год роста стоимости криптовалют не возникает ощущения абсурдности всего происходящего и бессмысленности каких-то потуг на валютном рынке. Смысл дергаться из-за 100-200 долларов, пытаясь что-то заработать на колебаниях курса, если упустил возможность стать миллионером. Всего лишь в начале прошлого года надо было вложиться в биткоин.
Или все уже барыжат криптовалютами?
Или там все не так просто?
Вот к примеру, вложил 200 тысяч, как потом вынуть миллион и легализовать его в Украине?


Сюрпризы могут ожидать еще на этапе отправки платежа за крипту на бирже.
О том, как весело может быть, продавая ее и получая на карточку деньги обратно - вообще молчу.
Ведь сотни тысяч и миллионы гривен туда-обратно государство проигнорирует, да...
Captain Obvious
 
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