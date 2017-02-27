Додано: Вів 04 тра, 2021 12:20

zРадио написав: PS: не понимаю, зачем строчить эти регулярные оды пшенице и подсолнуху, если можно просто взять и посмотреть на динамику экспорта/импорта... PS: не понимаю, зачем строчить эти регулярные оды пшенице и подсолнуху, если можно просто взять и посмотреть на динамику экспорта/импорта...

Данные о динамике, которую можно посмотреть всю вместе, это далекое прошлое. Я не знаю, откуда взялись данные за апрель (после апреля еще не было ни одного рабочего дня), но НБУ даже данные за март подает как предварительные.Если мы хотим оценивать текущую ситуацию или даже набраться наглости и попытаться оценить перспективы, без анализа ситуации на внешних рынках, хотя бы по основным нашим позициям, никак не обойтись. Главное - ничего не перепутать и вместо анализа фьючерсных цен на мировых рынках не перейти к ценам в ближайшем гастрономеДаже если оценивать только прошлое, взять и посмотреть на балансы тоже не просто. Их много, и нужно понять на какие смотреть.С точки зрения влияния на курс, не забываем о валютном контексте, нас должен интересовать самый общий баланс. Однако, динамику курса за прошлые периода, мы и так все видим. Возникает вполне естественное желание отделить долгосрочные факторы влияния от ситуативных.Начнем с простого, с торговли. Торговый баланс состоит из баланса торговли товарами и баланса торговли услугами. Было бы несколько странно, постоянно возмущаясь низким уровнем добавленной стоимости товарами, игнорировать услуги, состоящие из добавленной стоимости чуть менее, чем полностью. А если еще учесть, что затратная часть услуг в большой степени входит в товарный баланс (инструмент), разделять для наших целей товары и услуги становится совсем уж невозможно. Но и тут есть подводные камни. Часть торговли услугами находится в тени и в общих балансах учитываются как частные переводы.Далее идут инвестиции. Тут становится сложнее, т.к. по доступным нам данным тяжело отделить фундаментальные факторы от ситуативных.Вот очень краткий анализ балансов от НБУ:Этого достаточно, чтобы убедиться в том, что смотреть балансы не очень простоЕстественно, никто из нас не в состоянии сделать достаточно глубокий анализ, который учтет большинство значимых факторов. Факторы для собственного анализа мы все выбираем сами. Поэтому предлагаю прекратить борьбу за единообразие подходов и прекратить нападки на оппонентов. Каждый пишет то, что ему кажется важным. Чем больше мнений мы все вместе соберем, тем полнее получится у нас картина. Да, картинка у нас получается противоречивая, ну так и мир не идеален