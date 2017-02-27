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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7670767176727673>

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.06.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.1 5 25
26.00-26.50
4%
1
26.50-27.00
0
0
27.00-27.50
20%
5
27.50-28.00
60%
15
28.00-28.50
8%
2
28.50-29.00
0
0
29.00-29.50
4%
1
29.50-30.00
0
0
Більше 30
4%
1
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 13:14

kluychkooleg, иногда MtGox'ы скамятся, я бы сказал регулярно,
плюс, мало кто способен вовремя остановиться и зафиксировать прибыль,
поэтому большинство виртуальных миллионеров в итоге потеряют всё

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bred
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 13:32

  change_pm написав:DXY наразі 93.17

Упевнено рухається вгору )))

зі. Це я до того, що в цьому році ойро буде по 1.16 - 1.10 і можливо навіть по 1.06

ззі. Кажуть там якийсь вплив на гривню від ойро є...

І коли це все буде з євро творитися?! Чи ви вже передумали?!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 13:52

  Zebra написав:
  zРадио написав:PS: не понимаю, зачем строчить эти регулярные оды пшенице и подсолнуху, если можно просто взять и посмотреть на динамику экспорта/импорта...

До пересичных даже на этом форуме никак не дойдет, что рост цен на зерно и подсолнух, и рост цен на нефть и газ ударит по их карману ростом цен и на хлеб, и на олию, и на бензин, и на газ, по цепочке на коммуналку, на остальные продукты, на стройматериалы, да и вообще жизнь только дороже станет. У них то ничего точно не нивелируется, а только расходы возрастут. Им хоть в глаза.

Уже всё подорожало.
Именно поэтому люди сдают заначки, для поддержания адекватного уровня жизни, Данилишин нашептал, что за неполный апрель почти 500 лямов чистыми занесли в обменки и банки. Я думаю это рекорд за все 30 лет незалежности.
Не за что покупать валюту, так откуда возьмутся ракеты?
Если ещё больше всё подорожает в гривнах, народ будет вынужден активнее трусить заначки и активнее зарабатывать за кордоном, сдавать у.е., а тратить тут и в гривнах.
Так что надо правильно делать выводы, какая там пыль, тут бревно не заметили сектанты прихода обвалов.🦝
А на носу май и лето, кто занят бизнесом, тот может подтвердить, что для большинства сфер это мёртвый сезон, расходов выше крыши, а приходы мизерные.
Это конечно к дорожаю, но явно не валюты.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 13:54

Qwerty , здається це твориться саме зараз і буде творитися щонайменше наступні 2-3 роки
bred
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 14:02

  Qwerty написав:
  change_pm написав:DXY наразі 93.17

Упевнено рухається вгору )))

зі. Це я до того, що в цьому році ойро буде по 1.16 - 1.10 і можливо навіть по 1.06

ззі. Кажуть там якийсь вплив на гривню від ойро є...

І коли це все буде з євро творитися?! Чи ви вже передумали?!

Ох же ж лишеньки :!: :roll:

Я це коли писав то, пан не нагадає? :mrgreen:

Я тоді, коли це писав взяв ойро по 1.175, 1.17 не дочекався, бо треба було платити...

Якщо питання, коли буде 1.16 і 1.10, то імхо 1.16 буде десь в серпні, а 1.10 на кінець року.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 14:40

  Сибарит написав:
  zРадио написав:PS: не понимаю, зачем строчить эти регулярные оды пшенице и подсолнуху, если можно просто взять и посмотреть на динамику экспорта/импорта...

Данные о динамике, которую можно посмотреть всю вместе, это далекое прошлое. Я не знаю, откуда взялись данные за апрель (после апреля еще не было ни одного рабочего дня), но НБУ даже данные за март подает как предварительные.
Если мы хотим оценивать текущую ситуацию или даже набраться наглости и попытаться оценить перспективы, без анализа ситуации на внешних рынках, хотя бы по основным нашим позициям, никак не обойтись. Главное - ничего не перепутать и вместо анализа фьючерсных цен на мировых рынках не перейти к ценам в ближайшем гастрономе :)


А вы что, тоже на себя приняли? ) Это зря, я не о вас. И хочу сразу отметить, что данные по ценовой динамике пшеницы, подсолнечника и руды у нас тоже есть только за прошлое. Все знают, что на графике слева, но никто - что справа. Это справедливо. Только вот прицепился я совсем не к анализу динамики цен коммодов. Сам этим регулярно занимаюсь. Просто нужно анализировать в комплексе.

Что касается фьючерсов - в прошлом году ряд хитросделанных фермеров нанес ущерб и себе, и всем остальным, отказавшись исполнять контракты на поставку, поскольку спот был выше. Так что я сомневаюсь и в том, что существенная часть будущего урожая законтрактована по ценам, и в том, что спот этой осенью будет выше фьючерсов.

О причинах последнего тоже говорил уже неоднократно. Добавлю лишь свежачок - во вчерашнем отчете The Bank of America сообщается, что США ждет временная гипер-инфляция. Это когда значительного роста цен избежать нельзя - он является следствием уже принятых решений (всеобъемлющего QE), но временность явления обусловлена другим набором действий, текущих и будущих (сначала тейперинга, затем - увеличения ставки рефинансирования)

Зображення

  Сибарит написав:С точки зрения влияния на курс, не забываем о валютном контексте, нас должен интересовать самый общий баланс


Должен. Согласен. Но разговоров - только о ценах на пшеницу и подсолнух :mrgreen:

  Сибарит написав:Начнем с простого, с торговли. Торговый баланс состоит из баланса торговли товарами и баланса торговли услугами. Было бы несколько странно, постоянно возмущаясь низким уровнем добавленной стоимости товарами, игнорировать услуги, состоящие из добавленной стоимости чуть менее, чем полностью.


Там проблем не меньше, чем в торговле товарами. Именно услугами исторически "латался" внешнеторговый дефицит. Но динамика в 2020-м нелицеприятная - экспорт падает, импорт стабилен:
http://ukrstat.gov.ua/express/expr2021/02/13.pdf


PS: таможня публикует данные о внешней торговли товарами в 1-й день месяца, следующего за отчетным. Госстат - в середине месяца, следующего за отчетным
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 14:55

По-моему мир вообще превратился в театр абсурда.
Кратно дорожают криптовалюты, за которыми не стоит ничего реального, чисто спекулятивный инструмент.
Люди, работающие в реальном секторе получают мало, а малолетки в каком-нибудь Тик-Токе постят дебильные ролики или тупые "сторис" и, ничего абсолюно не производя, зарабатывают намного больше.
Если это все не идиотизм и не деградация, то что это?
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 15:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:А вы что, тоже на себя приняли? ) Это зря, я не о вас.

Я не мог принять это на свой счет, поскольку никогда не писал о ценах :)
Я прекрасно понимаю, чей оптимизм Вам не нравится :)
Кто-то отмечает положительные моменты, кто-то отрицательные, в целом получается некий баланс.
  zРадио написав:Там проблем не меньше, чем в торговле товарами. Именно услугами исторически "латался" внешнеторговый дефицит. Но динамика в 2020-м нелицеприятная - экспорт падает, импорт стабилен:

По более свежим данным НБУ в марте мы видим приличный рост год к году.
Я понимаю, что остальные источники быстрее, но предпочитаю пользоваться именно данными НБУ. Они фиксируют не сделки, а прохождение денег, что является конечным результатом любой деятельности. Когда речь идет об услугах, это вообще единственный достоверный источник. Услуги не перевозятся вагонами через таможню :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 15:17

  kluychkooleg написав:По-моему мир вообще превратился в театр абсурда.
Кратно дорожают криптовалюты, за которыми не стоит ничего реального, чисто спекулятивный инструмент.
Люди, работающие в реальном секторе получают мало, а малолетки в каком-нибудь Тик-Токе постят дебильные ролики или тупые "сторис" и, ничего абсолюно не производя, зарабатывают намного больше.
Если это все не идиотизм и не деградация, то что это?


что сейчас видим на этом крипторынке - не более как надувание пузыря....
rasmus
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 15:19

  kluychkooleg написав:По-моему мир вообще превратился в театр абсурда.
Кратно дорожают криптовалюты, за которыми не стоит ничего реального, чисто спекулятивный инструмент.
Люди, работающие в реальном секторе получают мало, а малолетки в каком-нибудь Тик-Токе постят дебильные ролики или тупые "сторис" и, ничего абсолюно не производя, зарабатывают намного больше.
Если это все не идиотизм и не деградация, то что это?

это говорит о том, что мир сильно и быстро меняется.
те, кто успевает сориентироваться в переменах - снимает сливки.

к криптовалютам не относится, ИМХО. то, что предлагается сейчас -это как модный финансовый пузырь. См выше динамика цен на тюльпаны. Результат для большинства будет такой же :wink:

Тик-ток и Youtube - доступен всем. Пробуйте. Не получается? :lol:
за успешными проектами тоже стоит много труда и чуйки, что зайдет зрителям. попробуйте делать хотя бы по часовому видео каждый день - чтобы это было интересно зрителям. наблюдаю в реальном времени за блогерами, которые делают видеоролики для детей - совсем немаленький сегмент зрителей.

ищем возможности
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