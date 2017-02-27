kluychkooleg, иногда MtGox'ы скамятся, я бы сказал регулярно,
плюс, мало кто способен вовремя остановиться и зафиксировать прибыль,
поэтому большинство виртуальных миллионеров в итоге потеряют всё
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 04 тра, 2021 13:14
kluychkooleg, иногда MtGox'ы скамятся, я бы сказал регулярно,
плюс, мало кто способен вовремя остановиться и зафиксировать прибыль,
поэтому большинство виртуальных миллионеров в итоге потеряют всё
Додано: Вів 04 тра, 2021 13:32
Додано: Вів 04 тра, 2021 13:52
Уже всё подорожало.
Именно поэтому люди сдают заначки, для поддержания адекватного уровня жизни, Данилишин нашептал, что за неполный апрель почти 500 лямов чистыми занесли в обменки и банки. Я думаю это рекорд за все 30 лет незалежности.
Не за что покупать валюту, так откуда возьмутся ракеты?
Если ещё больше всё подорожает в гривнах, народ будет вынужден активнее трусить заначки и активнее зарабатывать за кордоном, сдавать у.е., а тратить тут и в гривнах.
Так что надо правильно делать выводы, какая там пыль, тут бревно не заметили сектанты прихода обвалов.🦝
А на носу май и лето, кто занят бизнесом, тот может подтвердить, что для большинства сфер это мёртвый сезон, расходов выше крыши, а приходы мизерные.
Это конечно к дорожаю, но явно не валюты.
Додано: Вів 04 тра, 2021 13:54
Qwerty , здається це твориться саме зараз і буде творитися щонайменше наступні 2-3 роки
Додано: Вів 04 тра, 2021 14:02
Ох же ж лишеньки
Я це коли писав то, пан не нагадає?
Я тоді, коли це писав взяв ойро по 1.175, 1.17 не дочекався, бо треба було платити...
Якщо питання, коли буде 1.16 і 1.10, то імхо 1.16 буде десь в серпні, а 1.10 на кінець року.
Додано: Вів 04 тра, 2021 14:40
А вы что, тоже на себя приняли? ) Это зря, я не о вас. И хочу сразу отметить, что данные по ценовой динамике пшеницы, подсолнечника и руды у нас тоже есть только за прошлое. Все знают, что на графике слева, но никто - что справа. Это справедливо. Только вот прицепился я совсем не к анализу динамики цен коммодов. Сам этим регулярно занимаюсь. Просто нужно анализировать в комплексе.
Что касается фьючерсов - в прошлом году ряд хитросделанных фермеров нанес ущерб и себе, и всем остальным, отказавшись исполнять контракты на поставку, поскольку спот был выше. Так что я сомневаюсь и в том, что существенная часть будущего урожая законтрактована по ценам, и в том, что спот этой осенью будет выше фьючерсов.
О причинах последнего тоже говорил уже неоднократно. Добавлю лишь свежачок - во вчерашнем отчете The Bank of America сообщается, что США ждет временная гипер-инфляция. Это когда значительного роста цен избежать нельзя - он является следствием уже принятых решений (всеобъемлющего QE), но временность явления обусловлена другим набором действий, текущих и будущих (сначала тейперинга, затем - увеличения ставки рефинансирования)
Должен. Согласен. Но разговоров - только о ценах на пшеницу и подсолнух
Там проблем не меньше, чем в торговле товарами. Именно услугами исторически "латался" внешнеторговый дефицит. Но динамика в 2020-м нелицеприятная - экспорт падает, импорт стабилен:
PS: таможня публикует данные о внешней торговли товарами в 1-й день месяца, следующего за отчетным. Госстат - в середине месяца, следующего за отчетным
Додано: Вів 04 тра, 2021 14:55
По-моему мир вообще превратился в театр абсурда.
Кратно дорожают криптовалюты, за которыми не стоит ничего реального, чисто спекулятивный инструмент.
Люди, работающие в реальном секторе получают мало, а малолетки в каком-нибудь Тик-Токе постят дебильные ролики или тупые "сторис" и, ничего абсолюно не производя, зарабатывают намного больше.
Если это все не идиотизм и не деградация, то что это?
Додано: Вів 04 тра, 2021 15:11
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Я не мог принять это на свой счет, поскольку никогда не писал о ценах
Я прекрасно понимаю, чей оптимизм Вам не нравится
Кто-то отмечает положительные моменты, кто-то отрицательные, в целом получается некий баланс.
По более свежим данным НБУ в марте мы видим приличный рост год к году.
Я понимаю, что остальные источники быстрее, но предпочитаю пользоваться именно данными НБУ. Они фиксируют не сделки, а прохождение денег, что является конечным результатом любой деятельности. Когда речь идет об услугах, это вообще единственный достоверный источник. Услуги не перевозятся вагонами через таможню
Додано: Вів 04 тра, 2021 15:17
что сейчас видим на этом крипторынке - не более как надувание пузыря....
Додано: Вів 04 тра, 2021 15:19
это говорит о том, что мир сильно и быстро меняется.
те, кто успевает сориентироваться в переменах - снимает сливки.
к криптовалютам не относится, ИМХО. то, что предлагается сейчас -это как модный финансовый пузырь. См выше динамика цен на тюльпаны. Результат для большинства будет такой же
Тик-ток и Youtube - доступен всем. Пробуйте. Не получается?
за успешными проектами тоже стоит много труда и чуйки, что зайдет зрителям. попробуйте делать хотя бы по часовому видео каждый день - чтобы это было интересно зрителям. наблюдаю в реальном времени за блогерами, которые делают видеоролики для детей - совсем немаленький сегмент зрителей.
ищем возможности
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