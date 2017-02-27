Додано: Вів 04 тра, 2021 14:40

Сибарит написав: zРадио написав: PS: не понимаю, зачем строчить эти регулярные оды пшенице и подсолнуху, если можно просто взять и посмотреть на динамику экспорта/импорта... PS: не понимаю, зачем строчить эти регулярные оды пшенице и подсолнуху, если можно просто взять и посмотреть на динамику экспорта/импорта...

Данные о динамике, которую можно посмотреть всю вместе, это далекое прошлое. Я не знаю, откуда взялись данные за апрель (после апреля еще не было ни одного рабочего дня), но НБУ даже данные за март подает как предварительные.

Если мы хотим оценивать текущую ситуацию или даже набраться наглости и попытаться оценить перспективы, без анализа ситуации на внешних рынках, хотя бы по основным нашим позициям, никак не обойтись. Главное - ничего не перепутать и вместо анализа фьючерсных цен на мировых рынках не перейти к ценам в ближайшем гастрономе

Данные о динамике, которую можно посмотреть всю вместе, это далекое прошлое. Я не знаю, откуда взялись данные за апрель (после апреля еще не было ни одного рабочего дня), но НБУ даже данные за март подает как предварительные.Если мы хотим оценивать текущую ситуацию или даже набраться наглости и попытаться оценить перспективы, без анализа ситуации на внешних рынках, хотя бы по основным нашим позициям, никак не обойтись. Главное - ничего не перепутать и вместо анализа фьючерсных цен на мировых рынках не перейти к ценам в ближайшем гастрономе

Сибарит написав: С точки зрения влияния на курс, не забываем о валютном контексте, нас должен интересовать самый общий баланс С точки зрения влияния на курс, не забываем о валютном контексте, нас должен интересовать самый общий баланс

Сибарит написав: Начнем с простого, с торговли. Торговый баланс состоит из баланса торговли товарами и баланса торговли услугами. Было бы несколько странно, постоянно возмущаясь низким уровнем добавленной стоимости товарами, игнорировать услуги, состоящие из добавленной стоимости чуть менее, чем полностью. Начнем с простого, с торговли. Торговый баланс состоит из баланса торговли товарами и баланса торговли услугами. Было бы несколько странно, постоянно возмущаясь низким уровнем добавленной стоимости товарами, игнорировать услуги, состоящие из добавленной стоимости чуть менее, чем полностью.

А вы что, тоже на себя приняли? ) Это зря, я не о вас. И хочу сразу отметить, что данные по ценовой динамике пшеницы, подсолнечника и руды у нас тоже есть только за прошлое. Все знают, что на графике слева, но никто - что справа. Это справедливо. Только вот прицепился я совсем не к анализу динамики цен коммодов. Сам этим регулярно занимаюсь. Просто нужно анализировать в комплексе.Что касается фьючерсов - в прошлом году ряд хитросделанных фермеров нанес ущерб и себе, и всем остальным, отказавшись исполнять контракты на поставку, поскольку спот был выше. Так что я сомневаюсь и в том, что существенная часть будущего урожая законтрактована по ценам, и в том, что спот этой осенью будет выше фьючерсов.О причинах последнего тоже говорил уже неоднократно. Добавлю лишь свежачок - во вчерашнем отчете The Bank of America сообщается, что США ждет. Это когда значительного роста цен избежать нельзя - он является следствием уже принятых решений (всеобъемлющего QE), но временность явления обусловлена другим набором действий, текущих и будущих (сначала тейперинга, затем - увеличения ставки рефинансирования)Должен. Согласен. Но разговоров - только о ценах на пшеницу и подсолнухТам проблем не меньше, чем в торговле товарами. Именно услугами исторически "латался" внешнеторговый дефицит. Но динамика в 2020-м нелицеприятная - экспорт падает, импорт стабилен:PS: таможня публикует данные о внешней торговли товарами в 1-й день месяца, следующего за отчетным. Госстат - в середине месяца, следующего за отчетным