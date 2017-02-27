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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7670767176727673

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.06.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.1 5 25
26.00-26.50
4%
1
26.50-27.00
0
0
27.00-27.50
20%
5
27.50-28.00
60%
15
28.00-28.50
8%
2
28.50-29.00
0
0
29.00-29.50
4%
1
29.50-30.00
0
0
Більше 30
4%
1
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 15:20

kluychkooleg ,
всё нормально, просто маятник иногда заносит, сначала в одну сторону, потом в другую
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 15:31

  Сибарит написав:Я прекрасно понимаю, чей оптимизм Вам не нравится :)


Помните этот анекдот: я в туалет не хочу - мне туда надо. Так и здесь очень разные коннотации. Мне оптимизм нравится, но для него недостаточно оснований, поэтому заниматься самообманом (или аутотренингами, как сейчас модно говорить) я не собираюсь

  Сибарит написав:Когда речь идет об услугах, это вообще единственный достоверный источник. Услуги не перевозятся вагонами через таможню :)


Ну услуги и Госстат дает с большим лагом. За 4-й кв. 2020-го и год в целом данные публиковались 15 февраля
zРадио
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  #<1 ... 7670767176727673
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