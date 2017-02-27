kluychkooleg ,
всё нормально, просто маятник иногда заносит, сначала в одну сторону, потом в другую
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 04 тра, 2021 15:20
kluychkooleg ,
всё нормально, просто маятник иногда заносит, сначала в одну сторону, потом в другую
Додано: Вів 04 тра, 2021 15:31
Помните этот анекдот: я в туалет не хочу - мне туда надо. Так и здесь очень разные коннотации. Мне оптимизм нравится, но для него недостаточно оснований, поэтому заниматься самообманом (или аутотренингами, как сейчас модно говорить) я не собираюсь
Ну услуги и Госстат дает с большим лагом. За 4-й кв. 2020-го и год в целом данные публиковались 15 февраля
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