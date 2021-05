Додано: Вів 04 тра, 2021 17:29





Yellen says rates might have to rise to stop overheating

Где сомик со своим "ставку ФРС не поднимут никогда"? Тут Nasdaq уже -3% за 10 минут...PS: а ведь это только первый чих. И даже не от функционера ФРС