zРадио написав:PS: не понимаю, зачем строчить эти регулярные оды пшенице и подсолнуху, если можно просто взять и посмотреть на динамику экспорта/импорта...
До пересичных даже на этом форуме никак не дойдет, что рост цен на зерно и подсолнух, и рост цен на нефть и газ ударит по их карману ростом цен и на хлеб, и на олию, и на бензин, и на газ, по цепочке на коммуналку, на остальные продукты, на стройматериалы, да и вообще жизнь только дороже станет. У них то ничего точно не нивелируется, а только расходы возрастут. Им хоть в глаза.
Уже всё подорожало. Именно поэтому люди сдают заначки, для поддержания адекватного уровня жизни, Данилишин нашептал, что за неполный апрель почти 500 лямов чистыми занесли в обменки и банки. Я думаю это рекорд за все 30 лет незалежности. Не за что покупать валюту, так откуда возьмутся ракеты? Если ещё больше всё подорожает в гривнах, народ будет вынужден активнее трусить заначки и активнее зарабатывать за кордоном, сдавать у.е., а тратить тут и в гривнах. Так что надо правильно делать выводы, какая там пыль, тут бревно не заметили сектанты прихода обвалов.🦝 А на носу май и лето, кто занят бизнесом, тот может подтвердить, что для большинства сфер это мёртвый сезон, расходов выше крыши, а приходы мизерные. Это конечно к дорожаю, но явно не валюты.
якісь бездонні заначки в нікомунепотрібному, мабуть прямо з ФРС в матраси приходять $$$
kluychkooleg написав:Люди, работающие в реальном секторе получают мало, а малолетки в каком-нибудь Тик-Токе постят дебильные ролики или тупые "сторис" и, ничего абсолюно не производя, зарабатывают намного больше. Если это все не идиотизм и не деградация, то что это?
если они зарабатывают, то значит им кто-то платит. Если денег мало, то кто платит тик-токерам ?
Разговоры о заработках тик-токеров чрезмерно раздуты. Берут одного-двух и постоянно говорят, что они зарабатывают много денег
Да нормально тик-токеры (по правильному инфлюенсоры) зарабатывают.
Shaman написав: Тик-ток и Youtube - доступен всем. Пробуйте. Не получается? за успешными проектами тоже стоит много труда и чуйки, что зайдет зрителям. попробуйте делать хотя бы по часовому видео каждый день - чтобы это было интересно зрителям. наблюдаю в реальном времени за блогерами, которые делают видеоролики для детей - совсем немаленький сегмент зрителей.
ищем возможности
Есть примеры нормальных видеороликов? По периодическим историям с взрослыми видеоблогерами, сложилось впечатление, что там сплошной изврат и пустота, педалирование самых низменных инстинктов. И у меня нет тех органов, фотографируя которые можно получить плопулярность в Инете. Да и доход у меня нормальный. Просто меня не покидает ощущение, что мир сорвался с катушек и относитедльное обесценивание реального труда, приносящего пользу обществу, ни к чему хорошему не приведет. Вся молодежь бюудет сидеть в Инете и постить тупые ролики. Или спекулировать крипто-валютами. Работать кто будет?
Ща ФЕДот прикрутить кранік + підвищіть ставку, і всі здобутки перетворять на тикву )))
Ось тоді молодежь і піде працювати
зі. По собі знаю, найважче фіксанути прибуток і бачити, що ціна продовжує рости... тому більшість буде сидіти до останнього ))))
Думаете остановятся? Станок поддерживает текущие "экономические" показатели, и рисовать минуса никто не захочет.
Пока складывается впечатление, что будут компенсировать станок высокими "нологами". Прчием стричь будут даже тех, кто далёк от станка (а может их в первую очередь).
Поэтому богатые будут богаче, а бедные оплатят этот пикничок
Повышение ставок или остановка станка только обрушит пирамиду. Никто под такое не подпишется
Тиктокер ради шутки создал криптовалюту SCAM (буквально «мошенничество»), но её начали активно скупать, и за час капитализация достигла 70 миллионов долларов. tjournal.ru (https://tjournal.ru/internet/377121) Теперь блогер учится основам рынка и планирует развивать токен.
Я думаю, что в странах третьего мира, которые не могут печатать СКВ, и из-за глобальной инфляции не смогут купить пож*ать Вырастить самим не вариант - т.к. "рыночек порешает", и всё как обычно уедет туда, где половину еды выбросят.
Это то, о чём я говорил выше - бедные оплатят этот пикничок. Кто меньше будет есть, кто-то умрёт от голода, кто-то погибнет в очередной войне или революции