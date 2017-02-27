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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 76727673767476757676>

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.06.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.1 5 29
26.00-26.50
3%
1
26.50-27.00
0
0
27.00-27.50
21%
6
27.50-28.00
55%
16
28.00-28.50
14%
4
28.50-29.00
0
0
29.00-29.50
3%
1
29.50-30.00
0
0
Більше 30
3%
1
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 16:53

  somilitark написав:
  Zebra написав:
  zРадио написав:PS: не понимаю, зачем строчить эти регулярные оды пшенице и подсолнуху, если можно просто взять и посмотреть на динамику экспорта/импорта...

До пересичных даже на этом форуме никак не дойдет, что рост цен на зерно и подсолнух, и рост цен на нефть и газ ударит по их карману ростом цен и на хлеб, и на олию, и на бензин, и на газ, по цепочке на коммуналку, на остальные продукты, на стройматериалы, да и вообще жизнь только дороже станет. У них то ничего точно не нивелируется, а только расходы возрастут. Им хоть в глаза.

Уже всё подорожало.
Именно поэтому люди сдают заначки, для поддержания адекватного уровня жизни, Данилишин нашептал, что за неполный апрель почти 500 лямов чистыми занесли в обменки и банки. Я думаю это рекорд за все 30 лет незалежности.
Не за что покупать валюту, так откуда возьмутся ракеты?
Если ещё больше всё подорожает в гривнах, народ будет вынужден активнее трусить заначки и активнее зарабатывать за кордоном, сдавать у.е., а тратить тут и в гривнах.
Так что надо правильно делать выводы, какая там пыль, тут бревно не заметили сектанты прихода обвалов.🦝
А на носу май и лето, кто занят бизнесом, тот может подтвердить, что для большинства сфер это мёртвый сезон, расходов выше крыши, а приходы мизерные.
Это конечно к дорожаю, но явно не валюты.

якісь бездонні заначки в нікомунепотрібному, мабуть прямо з ФРС в матраси приходять $$$
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 16:59

  pesikot написав:
  kluychkooleg написав:Люди, работающие в реальном секторе получают мало, а малолетки в каком-нибудь Тик-Токе постят дебильные ролики или тупые "сторис" и, ничего абсолюно не производя, зарабатывают намного больше.
Если это все не идиотизм и не деградация, то что это?

если они зарабатывают, то значит им кто-то платит.
Если денег мало, то кто платит тик-токерам ?

Разговоры о заработках тик-токеров чрезмерно раздуты.
Берут одного-двух и постоянно говорят, что они зарабатывают много денег

Да нормально тик-токеры (по правильному инфлюенсоры) зарабатывают.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 17:29

Где сомик со своим "ставку ФРС не поднимут никогда"? Тут Nasdaq уже -3% за 10 минут...

Yellen says rates might have to rise to stop overheating
https://www.bloomberg.com/news/articles ... ium-europe

Зображення

PS: а ведь это только первый чих. И даже не от функционера ФРС
Востаннє редагувалось zРадио в Вів 04 тра, 2021 17:55, всього редагувалось 1 раз.
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 17:33

  prodigy написав:
  Shaman написав:у читателей этого форума по идее должен быть подход - искать возможности.
которые нивелируют для них увеличение расходов :wink:


кроме как быть у корыта (пилить бюджетные деньги через "прозоро"), иных вариантов не вижу


п.с. гонять валюту (долл-грвн, евро-грвн, евро-долл) стало занятием малоприбыльным (меньше 1,0% в месяц) по причине стабильности гривны

а просто хорошо работать, не? :roll: если Вы наемный работник - да в частном секторе. или искать работу, где платят за хорошую работу?
или развивать свой бизнес, если он у Вас есть...
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 18:01

  change_pm написав:
  kluychkooleg написав:
  Shaman написав:
Тик-ток и Youtube - доступен всем. Пробуйте. Не получается? :lol:
за успешными проектами тоже стоит много труда и чуйки, что зайдет зрителям. попробуйте делать хотя бы по часовому видео каждый день - чтобы это было интересно зрителям. наблюдаю в реальном времени за блогерами, которые делают видеоролики для детей - совсем немаленький сегмент зрителей.

ищем возможности


Есть примеры нормальных видеороликов? По периодическим историям с взрослыми видеоблогерами, сложилось впечатление, что там сплошной изврат и пустота, педалирование самых низменных инстинктов. И у меня нет тех органов, фотографируя которые можно получить плопулярность в Инете. Да и доход у меня нормальный. Просто меня не покидает ощущение, что мир сорвался с катушек и относитедльное обесценивание реального труда, приносящего пользу обществу, ни к чему хорошему не приведет. Вся молодежь бюудет сидеть в Инете и постить тупые ролики. Или спекулировать крипто-валютами. Работать кто будет?

Ща ФЕДот прикрутить кранік + підвищіть ставку, і всі здобутки перетворять на тикву )))

Ось тоді молодежь і піде працювати :mrgreen:

зі. По собі знаю, найважче фіксанути прибуток і бачити, що ціна продовжує рости... тому більшість буде сидіти до останнього ))))

Думаете остановятся?
Станок поддерживает текущие "экономические" показатели, и рисовать минуса никто не захочет.

Пока складывается впечатление, что будут компенсировать станок высокими "нологами". Прчием стричь будут даже тех, кто далёк от станка (а может их в первую очередь).

Поэтому богатые будут богаче, а бедные оплатят этот пикничок

Повышение ставок или остановка станка только обрушит пирамиду. Никто под такое не подпишется
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 18:10

Deutsche Bank предрек волну революций из-за роста цен на еду. Базовое продовольствие подорожало на 70% за год.

https://t.me/banksta/15160
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 18:11

---
Востаннє редагувалось Alex2007 в Вів 04 тра, 2021 18:27, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 18:12

  Вкладчик1234 написав:
Deutsche Bank предрек волну революций из-за роста цен на еду. Базовое продовольствие подорожало на 70% за год.

https://t.me/banksta/15160

це де, в Німеччині революція?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 18:13

Тиктокер ради шутки создал криптовалюту SCAM (буквально «мошенничество»), но её начали активно скупать, и за час капитализация достигла 70 миллионов долларов.
tjournal.ru (https://tjournal.ru/internet/377121)
Теперь блогер учится основам рынка и планирует развивать токен.

https://t.me/cryptocritique/7427
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 18:16

  flyman написав:
  Вкладчик1234 написав:
Deutsche Bank предрек волну революций из-за роста цен на еду. Базовое продовольствие подорожало на 70% за год.

https://t.me/banksta/15160

це де, в Німеччині революція?

Я думаю, что в странах третьего мира, которые не могут печатать СКВ, и из-за глобальной инфляции не смогут купить пож*ать
Вырастить самим не вариант - т.к. "рыночек порешает", и всё как обычно уедет туда, где половину еды выбросят.

Это то, о чём я говорил выше - бедные оплатят этот пикничок. Кто меньше будет есть, кто-то умрёт от голода, кто-то погибнет в очередной войне или революции
Вкладчик1234
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