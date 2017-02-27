somilitark написав:

Zebra написав: zРадио написав: PS: не понимаю, зачем строчить эти регулярные оды пшенице и подсолнуху, если можно просто взять и посмотреть на динамику экспорта/импорта... PS: не понимаю, зачем строчить эти регулярные оды пшенице и подсолнуху, если можно просто взять и посмотреть на динамику экспорта/импорта...

До пересичных даже на этом форуме никак не дойдет, что рост цен на зерно и подсолнух, и рост цен на нефть и газ ударит по их карману ростом цен и на хлеб, и на олию, и на бензин, и на газ, по цепочке на коммуналку, на остальные продукты, на стройматериалы, да и вообще жизнь только дороже станет. У них то ничего точно не нивелируется, а только расходы возрастут. Им хоть в глаза. До пересичных даже на этом форуме никак не дойдет, что рост цен на зерно и подсолнух, и рост цен на нефть и газ ударит по их карману ростом цен и на хлеб, и на олию, и на бензин, и на газ, по цепочке на коммуналку, на остальные продукты, на стройматериалы, да и вообще жизнь только дороже станет. У них то ничего точно не нивелируется, а только расходы возрастут. Им хоть в глаза.

Уже всё подорожало.Именно поэтому люди сдают заначки, для поддержания адекватного уровня жизни, Данилишин нашептал, что за неполный апрель почти 500 лямов чистыми занесли в обменки и банки. Я думаю это рекорд за все 30 лет незалежности.Не за что покупать валюту, так откуда возьмутся ракеты?Если ещё больше всё подорожает в гривнах, народ будет вынужден активнее трусить заначки и активнее зарабатывать за кордоном, сдавать у.е., а тратить тут и в гривнах.Так что надо правильно делать выводы, какая там пыль, тут бревно не заметили сектанты прихода обвалов.🦝А на носу май и лето, кто занят бизнесом, тот может подтвердить, что для большинства сфер это мёртвый сезон, расходов выше крыши, а приходы мизерные.Это конечно к дорожаю, но явно не валюты.