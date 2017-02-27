Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 04 тра, 2021 18:22
BIGor написав:
Да нормально тик-токеры (по правильному
инфлюенсоры
) зарабатывают.
Что же вы так не зарабатываете ?
pesikot
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Додано: Вів 04 тра, 2021 18:25
zРадио написав: Где сомик
со своим "ставку ФРС не поднимут никогда"? Тут Nasdaq уже -3% за 10 минут...
Yellen says rates might have to rise to stop overheating https://www.bloomberg.com/news/articles ... ium-europe
PS: а ведь это только первый чих. И даже не от функционера ФРС
zРадио, ти мене випередив
Зара наш іксперт перевзується в повітрі, і щось розкаже
change_pm
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Додано: Вів 04 тра, 2021 18:29
change_pm написав:
Ща ФЕДот прикрутить кранік + підвищіть ставку, і всі здобутки перетворять на тикву )))
Ось тоді молодежь і піде працювати
зі. По собі знаю, найважче фіксанути прибуток і бачити, що ціна продовжує рости... тому більшість буде сидіти до останнього ))))
Вкладчик1234 написав:
Думаете остановятся?
Станок поддерживает текущие "экономические" показатели, и рисовать минуса никто не захочет.
Пока складывается впечатление, что будут компенсировать станок высокими "нологами". Прчием стричь будут даже тех, кто далёк от станка (а может их в первую очередь).
Поэтому богатые будут богаче, а бедные оплатят этот пикничок
Повышение ставок или остановка станка только обрушит пирамиду. Никто под такое не подпишется
Прикольно вийшло, тільки я написав те що вище, так бабуся Йелен, отримавши розрахунки, обвалила трішки фонду своїми словами про ставку ))))
Імхо, якшо вони не тормознуть "ось вже" до кінця року в Штатах* буде 10% інфлец, якщо тормознуть, то можливо вийдуть на 3-4%...
зі. * Емерджін маркетс взагалі торбец
change_pm
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Додано: Вів 04 тра, 2021 18:32
change_pm написав: change_pm написав:
Ща ФЕДот прикрутить кранік + підвищіть ставку, і всі здобутки перетворять на тикву )))
Ось тоді молодежь і піде працювати
зі. По собі знаю, найважче фіксанути прибуток і бачити, що ціна продовжує рости... тому більшість буде сидіти до останнього ))))
Вкладчик1234 написав:
Думаете остановятся?
Станок поддерживает текущие "экономические" показатели, и рисовать минуса никто не захочет.
Пока складывается впечатление, что будут компенсировать станок высокими "нологами". Прчием стричь будут даже тех, кто далёк от станка (а может их в первую очередь).
Поэтому богатые будут богаче, а бедные оплатят этот пикничок
Повышение ставок или остановка станка только обрушит пирамиду. Никто под такое не подпишется
Прикольно вийшло, тільки я написав те що вище, так бабуся Йелен, отримавши розрахунки, обвалила трішки фонду своїми словами про ставку ))))
Імхо, якшо вони не тормознуть "ось вже" до кінця року в Штатах* буде 10% інфлец, якщо тормознуть, то можливо вийдуть на 3-4%...
зі. * Емерджін маркетс взагалі торбец
там у них "транзіторі інфлєц на 3-4 місяці", волновацца нє надо, таваріщі, под йолку буде до 2% річна в США.
flyman
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Додано: Вів 04 тра, 2021 18:32
change_pm написав:
Імхо, якшо вони не тормознуть "ось вже" до кінця року в Штатах* буде 10% інфлец, якщо тормознуть, то можливо вийдуть на 3-4%...
зі. * Емерджін маркетс взагалі торбец
Да хоть 110% инфляции главное не завалить долговую пирамиду.
Уже списали всё на КоВИД
UA
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Додано: Вів 04 тра, 2021 18:40
Вкладчик1234 написав:
Я думаю, что в странах третьего мира, которые не могут печатать СКВ, и из-за глобальной инфляции не смогут купить пож*ать
Вырастить самим не вариант - т.к. "рыночек порешает", и всё как обычно уедет туда, где половину еды выбросят.
Это то, о чём я говорил выше - бедные оплатят этот пикничок.
Кто меньше будет есть, кто-то умрёт от голода, кто-то погибнет в очередной войне или революции
Побажаю форумчанам не потрапити в ці лави...
change_pm
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Додано: Вів 04 тра, 2021 18:44
UA написав: change_pm написав:
Імхо, якшо вони не тормознуть "ось вже" до кінця року в Штатах* буде 10% інфлец, якщо тормознуть, то можливо вийдуть на 3-4%...
зі. * Емерджін маркетс взагалі торбец
Да хоть 110% инфляции главное не завалить долговую пирамиду
.
Уже списали всё на КоВИД
Імхо виділене піраміду якраз і завалить...
Просто подумайте, що буде з вартістю обслуговування боргу при високій ставці, інфляції, що буде з попитом на бонди, щоб латати дири в амеробюджеті...
Тому інфлец і ставку треба тримати низькими, а ось тут може вийте великий ФЕДопук)))
change_pm
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Додано: Вів 04 тра, 2021 18:48
flyman написав:
там у них "транзіторі інфлєц на 3-4 місяці", волновацца нє надо, таваріщі, под йолку буде до 2% річна в США.
Ти якщо іронизуєш став смайлики...
Подивись сюди US ISM Manufacturing Prices Paid Index - гуглани графік.
https://ycharts.com/indicators/us_ism_m ... year%20ago
.
Там наразі такі показники графіку, як 40 років тому і тоді ставка була 22%...
Ще раз скажу, ФЕДот перегнув палку, і якшо вони не почнуть "ось вже" притормажувати, всім нам
да
Востаннє редагувалось
change_pm
в Вів 04 тра, 2021 18:51, всього редагувалось 1 раз.
change_pm
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Додано: Вів 04 тра, 2021 18:51
change_pm написав:
Тому інфлец і ставку треба тримати низькими
Верно. Причем ставка будет ходить за инфляцией, а инфляция - за ставкой. Нулевая ставка при высокой инфляции невозможна даже среднесрочно. Это перекос, создающий огромные риски и для стоимости обслуживания долга, и для социальной стабильности
change_pm написав:
а ось тут може вийте великий ФЕДопук)))
Нееее. У них будет легкий FEDопук, у нас - тяжелый EMопонос
zРадио
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Додано: Вів 04 тра, 2021 18:58
Вкладчик1234 написав:
Я думаю, что в странах третьего мира, которые не могут печатать СКВ, и из-за глобальной инфляции не смогут купить пож*ать
Вырастить самим не вариант - т.к. "рыночек порешает", и всё как обычно уедет туда, где половину еды выбросят.
Это то, о чём я говорил выше - бедные оплатят этот пикничок. Кто меньше будет есть, кто-то умрёт от голода, кто-то погибнет в очередной войне или революции
Само собой.
Ты ведь выращивать что-то не пойдёшь, не царское это дело
А вот отжать выращенное - ты всегда готов
Не выдавай свои желания за действительность, бери лопату и на огород садить картоплю
pesikot
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