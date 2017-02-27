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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7673767476757676>

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.06.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.1 5 29
26.00-26.50
3%
1
26.50-27.00
0
0
27.00-27.50
21%
6
27.50-28.00
55%
16
28.00-28.50
14%
4
28.50-29.00
0
0
29.00-29.50
3%
1
29.50-30.00
0
0
Більше 30
3%
1
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 18:22

  BIGor написав:Да нормально тик-токеры (по правильному инфлюенсоры) зарабатывают.

Что же вы так не зарабатываете ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 18:25

  zРадио написав:Где сомик со своим "ставку ФРС не поднимут никогда"? Тут Nasdaq уже -3% за 10 минут...

Yellen says rates might have to rise to stop overheating
https://www.bloomberg.com/news/articles ... ium-europe

Зображення

PS: а ведь это только первый чих. И даже не от функционера ФРС

zРадио, ти мене випередив :mrgreen:

Зара наш іксперт перевзується в повітрі, і щось розкаже :roll:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 18:29

  change_pm написав:Ща ФЕДот прикрутить кранік + підвищіть ставку, і всі здобутки перетворять на тикву )))

Ось тоді молодежь і піде працювати :mrgreen:

зі. По собі знаю, найважче фіксанути прибуток і бачити, що ціна продовжує рости... тому більшість буде сидіти до останнього ))))

  Вкладчик1234 написав:Думаете остановятся?
Станок поддерживает текущие "экономические" показатели, и рисовать минуса никто не захочет.

Пока складывается впечатление, что будут компенсировать станок высокими "нологами". Прчием стричь будут даже тех, кто далёк от станка (а может их в первую очередь).

Поэтому богатые будут богаче, а бедные оплатят этот пикничок

Повышение ставок или остановка станка только обрушит пирамиду. Никто под такое не подпишется

Прикольно вийшло, тільки я написав те що вище, так бабуся Йелен, отримавши розрахунки, обвалила трішки фонду своїми словами про ставку ))))

Імхо, якшо вони не тормознуть "ось вже" до кінця року в Штатах* буде 10% інфлец, якщо тормознуть, то можливо вийдуть на 3-4%...

зі. * Емерджін маркетс взагалі торбец :cry:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 18:32

  change_pm написав:
  change_pm написав:Ща ФЕДот прикрутить кранік + підвищіть ставку, і всі здобутки перетворять на тикву )))

Ось тоді молодежь і піде працювати :mrgreen:

зі. По собі знаю, найважче фіксанути прибуток і бачити, що ціна продовжує рости... тому більшість буде сидіти до останнього ))))

  Вкладчик1234 написав:Думаете остановятся?
Станок поддерживает текущие "экономические" показатели, и рисовать минуса никто не захочет.

Пока складывается впечатление, что будут компенсировать станок высокими "нологами". Прчием стричь будут даже тех, кто далёк от станка (а может их в первую очередь).

Поэтому богатые будут богаче, а бедные оплатят этот пикничок

Повышение ставок или остановка станка только обрушит пирамиду. Никто под такое не подпишется

Прикольно вийшло, тільки я написав те що вище, так бабуся Йелен, отримавши розрахунки, обвалила трішки фонду своїми словами про ставку ))))

Імхо, якшо вони не тормознуть "ось вже" до кінця року в Штатах* буде 10% інфлец, якщо тормознуть, то можливо вийдуть на 3-4%...

зі. * Емерджін маркетс взагалі торбец :cry:

там у них "транзіторі інфлєц на 3-4 місяці", волновацца нє надо, таваріщі, под йолку буде до 2% річна в США.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 18:32

  change_pm написав:
Імхо, якшо вони не тормознуть "ось вже" до кінця року в Штатах* буде 10% інфлец, якщо тормознуть, то можливо вийдуть на 3-4%...

зі. * Емерджін маркетс взагалі торбец :cry:

Да хоть 110% инфляции главное не завалить долговую пирамиду.
Уже списали всё на КоВИД
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 18:40

  Вкладчик1234 написав:Я думаю, что в странах третьего мира, которые не могут печатать СКВ, и из-за глобальной инфляции не смогут купить пож*ать
Вырастить самим не вариант - т.к. "рыночек порешает", и всё как обычно уедет туда, где половину еды выбросят.

Это то, о чём я говорил выше - бедные оплатят этот пикничок. Кто меньше будет есть, кто-то умрёт от голода, кто-то погибнет в очередной войне или революции

Побажаю форумчанам не потрапити в ці лави...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 18:44

  UA написав:
  change_pm написав:
Імхо, якшо вони не тормознуть "ось вже" до кінця року в Штатах* буде 10% інфлец, якщо тормознуть, то можливо вийдуть на 3-4%...

зі. * Емерджін маркетс взагалі торбец :cry:

Да хоть 110% инфляции главное не завалить долговую пирамиду.
Уже списали всё на КоВИД

Імхо виділене піраміду якраз і завалить...

Просто подумайте, що буде з вартістю обслуговування боргу при високій ставці, інфляції, що буде з попитом на бонди, щоб латати дири в амеробюджеті...

Тому інфлец і ставку треба тримати низькими, а ось тут може вийте великий ФЕДопук)))
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 18:48

  flyman написав:там у них "транзіторі інфлєц на 3-4 місяці", волновацца нє надо, таваріщі, под йолку буде до 2% річна в США.

Ти якщо іронизуєш став смайлики...

Подивись сюди US ISM Manufacturing Prices Paid Index - гуглани графік.
https://ycharts.com/indicators/us_ism_m ... year%20ago.

Там наразі такі показники графіку, як 40 років тому і тоді ставка була 22%...

Ще раз скажу, ФЕДот перегнув палку, і якшо вони не почнуть "ось вже" притормажувати, всім нам :shock: да
Востаннє редагувалось change_pm в Вів 04 тра, 2021 18:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 18:51

  change_pm написав:Тому інфлец і ставку треба тримати низькими


Верно. Причем ставка будет ходить за инфляцией, а инфляция - за ставкой. Нулевая ставка при высокой инфляции невозможна даже среднесрочно. Это перекос, создающий огромные риски и для стоимости обслуживания долга, и для социальной стабильности

  change_pm написав:а ось тут може вийте великий ФЕДопук)))


Нееее. У них будет легкий FEDопук, у нас - тяжелый EMопонос :(
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 18:58

  Вкладчик1234 написав:Я думаю, что в странах третьего мира, которые не могут печатать СКВ, и из-за глобальной инфляции не смогут купить пож*ать
Вырастить самим не вариант - т.к. "рыночек порешает", и всё как обычно уедет туда, где половину еды выбросят.

Это то, о чём я говорил выше - бедные оплатят этот пикничок. Кто меньше будет есть, кто-то умрёт от голода, кто-то погибнет в очередной войне или революции

Само собой.
Ты ведь выращивать что-то не пойдёшь, не царское это дело

А вот отжать выращенное - ты всегда готов

Не выдавай свои желания за действительность, бери лопату и на огород садить картоплю
pesikot
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