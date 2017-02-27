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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 76737674767576767677>

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.06.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.1 5 32
26.00-26.50
3%
1
26.50-27.00
0
0
27.00-27.50
19%
6
27.50-28.00
59%
19
28.00-28.50
13%
4
28.50-29.00
0
0
29.00-29.50
3%
1
29.50-30.00
0
0
Більше 30
3%
1
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 18:32

  change_pm написав:
Імхо, якшо вони не тормознуть "ось вже" до кінця року в Штатах* буде 10% інфлец, якщо тормознуть, то можливо вийдуть на 3-4%...

зі. * Емерджін маркетс взагалі торбец :cry:

Да хоть 110% инфляции главное не завалить долговую пирамиду.
Уже списали всё на КоВИД
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 18:44

Просто подумайте, що буде з вартістю обслуговування боргу при високій ставці, інфляції, що буде з попитом на бонди, щоб латати дири в амеробюджеті...

Тому інфлец і ставку треба тримати низькими, а ось тут може вийте великий ФЕДопук)))
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 18:48

  flyman написав:там у них "транзіторі інфлєц на 3-4 місяці", волновацца нє надо, таваріщі, под йолку буде до 2% річна в США.

Ти якщо іронизуєш став смайлики...

Подивись сюди US ISM Manufacturing Prices Paid Index - гуглани графік.
https://ycharts.com/indicators/us_ism_m ... year%20ago.

Там наразі такі показники графіку, як 40 років тому і тоді ставка була 22%...

Ще раз скажу, ФЕДот перегнув палку, і якшо вони не почнуть "ось вже" притормажувати, всім нам :shock: да
Востаннє редагувалось change_pm в Вів 04 тра, 2021 18:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 18:51

  change_pm написав:Тому інфлец і ставку треба тримати низькими


Верно. Причем ставка будет ходить за инфляцией, а инфляция - за ставкой. Нулевая ставка при высокой инфляции невозможна даже среднесрочно. Это перекос, создающий огромные риски и для стоимости обслуживания долга, и для социальной стабильности

  change_pm написав:а ось тут може вийте великий ФЕДопук)))


Нееее. У них будет легкий FEDопук, у нас - тяжелый EMопонос :(
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 19:09

На рынке госдолга США сейчас один игрок это ФРС.
Зачем эти формальности. Можно как в Украине 90-х - ФРС напрямую финансирует бюджет.
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 19:26

Щось із пояснень гуру не зовсім зрозуміло в який бік бігти :? - бігти купувати долари бо буде активна боротьба ФЕДу з інфляцією, чи бігти продавати долари бо він валиться в гіпер :?
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 19:38

  sergikkc007 написав:Щось із пояснень гуру не зовсім зрозуміло в який бік бігти :? - бігти купувати долари бо буде активна боротьба ФЕДу з інфляцією, чи бігти продавати долари бо він валиться в гіпер :?


........Ляжете Вы в трусах или без , с Вами переспят .......

Закон сохранения денег .
холява
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 19:48

  sergikkc007 написав:Щось із пояснень гуру не зовсім зрозуміло в який бік бігти :? - бігти купувати долари бо буде активна боротьба ФЕДу з інфляцією, чи бігти продавати долари бо він валиться в гіпер :?

Из всей истерики выше можно сказать - беги продавай доллары, поддержи гривну, США будет гореть в геенне огненной :mrgreen:
Игорь
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 20:01

  sergikkc007 написав:Щось із пояснень гуру не зовсім зрозуміло в який бік бігти :? - бігти купувати долари бо буде активна боротьба ФЕДу з інфляцією, чи бігти продавати долари бо він валиться в гіпер :?

И голд за последний год просело
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 20:10

  Игорь написав:
  sergikkc007 написав:Щось із пояснень гуру не зовсім зрозуміло в який бік бігти :? - бігти купувати долари бо буде активна боротьба ФЕДу з інфляцією, чи бігти продавати долари бо він валиться в гіпер :?

Из всей истерики выше можно сказать - беги продавай доллары, поддержи гривну, США будет гореть в геенне огненной :mrgreen:

И еще желательно закинуть эту гривну в какой-то гусарский банк.
BIGor
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