Да хоть 110% инфляции главное не завалить долговую пирамиду.
Уже списали всё на КоВИД
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 04 тра, 2021 18:32
Додано: Вів 04 тра, 2021 18:44
Просто подумайте, що буде з вартістю обслуговування боргу при високій ставці, інфляції, що буде з попитом на бонди, щоб латати дири в амеробюджеті...
Тому інфлец і ставку треба тримати низькими, а ось тут може вийте великий ФЕДопук)))
Додано: Вів 04 тра, 2021 18:48
Ти якщо іронизуєш став смайлики...
Подивись сюди US ISM Manufacturing Prices Paid Index - гуглани графік.
Там наразі такі показники графіку, як 40 років тому і тоді ставка була 22%...
Ще раз скажу, ФЕДот перегнув палку, і якшо вони не почнуть "ось вже" притормажувати, всім нам да
Востаннє редагувалось change_pm в Вів 04 тра, 2021 18:51, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 04 тра, 2021 18:51
Верно. Причем ставка будет ходить за инфляцией, а инфляция - за ставкой. Нулевая ставка при высокой инфляции невозможна даже среднесрочно. Это перекос, создающий огромные риски и для стоимости обслуживания долга, и для социальной стабильности
Нееее. У них будет легкий FEDопук, у нас - тяжелый EMопонос
Додано: Вів 04 тра, 2021 19:09
На рынке госдолга США сейчас один игрок это ФРС.
Зачем эти формальности. Можно как в Украине 90-х - ФРС напрямую финансирует бюджет.
Додано: Вів 04 тра, 2021 19:26
Щось із пояснень гуру не зовсім зрозуміло в який бік бігти - бігти купувати долари бо буде активна боротьба ФЕДу з інфляцією, чи бігти продавати долари бо він валиться в гіпер
Додано: Вів 04 тра, 2021 19:38
Додано: Вів 04 тра, 2021 19:48
Из всей истерики выше можно сказать - беги продавай доллары, поддержи гривну, США будет гореть в геенне огненной
Додано: Вів 04 тра, 2021 20:01
Додано: Вів 04 тра, 2021 20:10
И еще желательно закинуть эту гривну в какой-то гусарский банк.
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