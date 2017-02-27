Додано: Вів 04 тра, 2021 21:52

zРадио написав: Где сомик со своим "ставку ФРС не поднимут никогда"? Тут Nasdaq уже -3% за 10 минут...



Yellen says rates might have to rise to stop overheating

https://www.bloomberg.com/news/articles ... ium-europe







PS: а ведь это только первый чих. И даже не от функционера ФРС Где сомик со своим "ставку ФРС не поднимут никогда"? Тут Nasdaq уже -3% за 10 минут...PS: а ведь это только первый чих. И даже не от функционера ФРС

Ой ну наплела что-то бабуля. Может у неё спина сильно болела и она приняла слишком много обезболивающего, была под лёгким кайфом так сказать))Что с неё взять?А потом выйдет кто-то более значимый и скажет: вот видите что происходит, когда рынки начинают бояться ужесточения?Всё падает, мы не можем допустить, чтобы рядовые американцы, которые долго и упорно трудились потеряли свои сбережения в многочисленных фондах, так что пора в топку подкинуть лишний трюллик и замутить новое куе, мы уже много раз так делали и норм. инфляция под контролем, не переживайте.Вы что первый год замужем? Не видели ещё этих концертов, чтобы понравиться и умным и богатым?🐭Так что не надо обращать внимание на эти виляния хвостом, бык не изменит своего направления, никто новый 1929-й год не допустит.