только с йеной аккуратнее, она может ещё удивить
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 04 тра, 2021 21:49
Додано: Вів 04 тра, 2021 21:52
Ой ну наплела что-то бабуля. Может у неё спина сильно болела и она приняла слишком много обезболивающего, была под лёгким кайфом так сказать))
Что с неё взять?
А потом выйдет кто-то более значимый и скажет: вот видите что происходит, когда рынки начинают бояться ужесточения?
Всё падает, мы не можем допустить, чтобы рядовые американцы, которые долго и упорно трудились потеряли свои сбережения в многочисленных фондах, так что пора в топку подкинуть лишний трюллик и замутить новое куе, мы уже много раз так делали и норм. инфляция под контролем, не переживайте.
Вы что первый год замужем? Не видели ещё этих концертов, чтобы понравиться и умным и богатым?🐭
Так что не надо обращать внимание на эти виляния хвостом, бык не изменит своего направления, никто новый 1929-й год не допустит.
Додано: Вів 04 тра, 2021 21:59
Вот об этом я тоже говорил выше
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