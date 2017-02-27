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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7674767576767677

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.06.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.1 5 32
26.00-26.50
3%
1
26.50-27.00
0
0
27.00-27.50
19%
6
27.50-28.00
59%
19
28.00-28.50
13%
4
28.50-29.00
0
0
29.00-29.50
3%
1
29.50-30.00
0
0
Більше 30
3%
1
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 21:49

  zРадио написав:В условиях ужесточения политики ФРС - только в бакс. Ну или шорт всего, включая драгметаллы, к баксу (но эта стратегия не для обывателей, и требует некоторой подготовки)

только с йеной аккуратнее, она может ещё удивить :)
bred
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 21:52

  zРадио написав:Где сомик со своим "ставку ФРС не поднимут никогда"? Тут Nasdaq уже -3% за 10 минут...

Yellen says rates might have to rise to stop overheating
https://www.bloomberg.com/news/articles ... ium-europe

Зображення

PS: а ведь это только первый чих. И даже не от функционера ФРС

Ой ну наплела что-то бабуля. Может у неё спина сильно болела и она приняла слишком много обезболивающего, была под лёгким кайфом так сказать))
Что с неё взять?
А потом выйдет кто-то более значимый и скажет: вот видите что происходит, когда рынки начинают бояться ужесточения?
Всё падает, мы не можем допустить, чтобы рядовые американцы, которые долго и упорно трудились потеряли свои сбережения в многочисленных фондах, так что пора в топку подкинуть лишний трюллик и замутить новое куе, мы уже много раз так делали и норм. инфляция под контролем, не переживайте.
Вы что первый год замужем? Не видели ещё этих концертов, чтобы понравиться и умным и богатым?🐭
Так что не надо обращать внимание на эти виляния хвостом, бык не изменит своего направления, никто новый 1929-й год не допустит. :wink:
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 21:59

  somilitark написав:Ой ну наплела что-то бабуля. Может у неё спина сильно болела и она приняла слишком много обезболивающего, была под лёгким кайфом так сказать))
Что с неё взять?
А потом выйдет кто-то более значимый и скажет: вот видите что происходит, когда рынки начинают бояться ужесточения?
Всё падает, мы не можем допустить, чтобы рядовые американцы, которые долго и упорно трудились потеряли свои сбережения в многочисленных фондах, так что пора в топку подкинуть лишний трюллик и замутить новое куе, мы уже много раз так делали и норм. инфляция под контролем, не переживайте.
Вы что первый год замужем? Не видели ещё этих концертов, чтобы понравиться и умным и богатым?🐭

Вот об этом я тоже говорил выше
Вкладчик1234
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