PS: а ведь это только первый чих. И даже не от функционера ФРС
Ой ну наплела что-то бабуля. Может у неё спина сильно болела и она приняла слишком много обезболивающего, была под лёгким кайфом так сказать)) Что с неё взять? А потом выйдет кто-то более значимый и скажет: вот видите что происходит, когда рынки начинают бояться ужесточения? Всё падает, мы не можем допустить, чтобы рядовые американцы, которые долго и упорно трудились потеряли свои сбережения в многочисленных фондах, так что пора в топку подкинуть лишний трюллик и замутить новое куе, мы уже много раз так делали и норм. инфляция под контролем, не переживайте. Вы что первый год замужем? Не видели ещё этих концертов, чтобы понравиться и умным и богатым?🐭 Так что не надо обращать внимание на эти виляния хвостом, бык не изменит своего направления, никто новый 1929-й год не допустит.
somilitark написав:Ой ну наплела что-то бабуля. Может у неё спина сильно болела и она приняла слишком много обезболивающего, была под лёгким кайфом так сказать)) Что с неё взять? А потом выйдет кто-то более значимый и скажет: вот видите что происходит, когда рынки начинают бояться ужесточения? Всё падает, мы не можем допустить, чтобы рядовые американцы, которые долго и упорно трудились потеряли свои сбережения в многочисленных фондах, так что пора в топку подкинуть лишний трюллик и замутить новое куе, мы уже много раз так делали и норм. инфляция под контролем, не переживайте. Вы что первый год замужем? Не видели ещё этих концертов, чтобы понравиться и умным и богатым?🐭
somilitark написав:Ой ну наплела что-то бабуля. Может у неё спина сильно болела и она приняла слишком много обезболивающего, была под лёгким кайфом так сказать)) Что с неё взять? А потом выйдет кто-то более значимый и скажет: вот видите что происходит, когда рынки начинают бояться ужесточения? Всё падает, мы не можем допустить, чтобы рядовые американцы, которые долго и упорно трудились потеряли свои сбережения в многочисленных фондах, так что пора в топку подкинуть лишний трюллик и замутить новое куе, мы уже много раз так делали и норм. инфляция под контролем, не переживайте. Вы что первый год замужем? Не видели ещё этих концертов, чтобы понравиться и умным и богатым?🐭 Так что не надо обращать внимание на эти виляния хвостом, бык не изменит своего направления, никто новый 1929-й год не допустит.
О повторении 1929-го никто не говорит. По крайней мере, от меня вы такого точно не услышите. Тем не менее, развивающимся рынкам, чтобы пострадать, "хватит" и повторения 2014-го. Даже не 2008-го. У нас все было усилено российской агрессией, но посмотрите на другие похожие на нас рынки - падали безо всякой военной эскалации. И это был маленький чих - отдаленное эхо последствий QE 2008-2010 гг.
Что касается заявления Йеллен - в США такие чиновники слова на ветер не бросают. Тем более, что Белый дом уже прокомментировал реальность угрозы и последующую реакцию на нее
Во-первых, шла речь о малолетних тик-токерах. Так что совершенно не понятно, зачем этот ролик? Это явно не ответ на мой вопрос. Более того - этот ролик просто вредный, так как пропагадирует нищебродство (в правильном смысле этого термина) и накопление ради накопления в стиле Плюшкина. Деньги не должны быть целью, иначе лет в 60-70 ждет жесточайшее разочарование. Всю жизнь экономил, сознательно лишал себя радостей жизни, теперь денег много... а ничего уже и не хочется и здоровье не позволяет. Так зачем эти деньги? Ну и про кредитки. Да, возможно кредитка психологически способствует более легкому расставанию с деньгами. Но, что за бред про 20-25% по кредитной карте? Оставайся в грейс-периоде и все будет бесплатно, более того - еще и кэшбек на заемные средства выше, чем на свои.
kluychkooleg написав:Деньги не должны быть целью, иначе лет в 60-70 ждет жесточайшее разочарование. Всю жизнь экономил, сознательно лишал себя радостей жизни, теперь денег много... а ничего уже и не хочется и здоровье не позволяет. Так зачем эти деньги?
А хто каже так робити до 60-70 років? Головне - вчасно зупинитись(жорстко економити) і почати насолоджуватись життям, наприклад, з 35-45р., якщо почав економити з 18-20р.
kluychkooleg написав:Деньги не должны быть целью, иначе лет в 60-70 ждет жесточайшее разочарование. Всю жизнь экономил, сознательно лишал себя радостей жизни, теперь денег много... а ничего уже и не хочется и здоровье не позволяет. Так зачем эти деньги?
А хто каже так робити до 60-70 років? Головне - вчасно зупинитись(жорстко економити) і почати насолоджуватись життям, наприклад, з 35-45р., якщо почав економити з 18-20р.
Может не получится. Экономия войдет в кровь, станет болезнью. Так не бывает по мановению волшебной палочки - вчера экономил на чашке кофе, а сегодня купил "Майбах". Персонажи из видео своих привычек не меняли, продолжали экономить. Жизнь нельзя откладывать на потом. Вот даже ковид на это не просто намекает, а кричит в уши.