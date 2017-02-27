Додано: Вів 04 тра, 2021 23:25

Успіх написав: kluychkooleg написав: Есть примеры нормальных видеороликов? Есть примеры нормальных видеороликов?

Наприклад

Наприклад

Во-первых, шла речь о малолетних тик-токерах. Так что совершенно не понятно, зачем этот ролик? Это явно не ответ на мой вопрос. Более того - этот ролик просто вредный, так как пропагадирует нищебродство (в правильном смысле этого термина) и накопление ради накопления в стиле Плюшкина.Деньги не должны быть целью, иначе лет в 60-70 ждет жесточайшее разочарование. Всю жизнь экономил, сознательно лишал себя радостей жизни, теперь денег много... а ничего уже и не хочется и здоровье не позволяет. Так зачем эти деньги?Ну и про кредитки. Да, возможно кредитка психологически способствует более легкому расставанию с деньгами. Но, что за бред про 20-25% по кредитной карте? Оставайся в грейс-периоде и все будет бесплатно, более того - еще и кэшбек на заемные средства выше, чем на свои.