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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7674767576767677

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.06.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.1 5 34
26.00-26.50
3%
1
26.50-27.00
0
0
27.00-27.50
21%
7
27.50-28.00
59%
20
28.00-28.50
12%
4
28.50-29.00
0
0
29.00-29.50
3%
1
29.50-30.00
0
0
Більше 30
3%
1
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 21:52

  zРадио написав:Где сомик со своим "ставку ФРС не поднимут никогда"? Тут Nasdaq уже -3% за 10 минут...

Yellen says rates might have to rise to stop overheating
https://www.bloomberg.com/news/articles ... ium-europe

Зображення

PS: а ведь это только первый чих. И даже не от функционера ФРС

Ой ну наплела что-то бабуля. Может у неё спина сильно болела и она приняла слишком много обезболивающего, была под лёгким кайфом так сказать))
Что с неё взять?
А потом выйдет кто-то более значимый и скажет: вот видите что происходит, когда рынки начинают бояться ужесточения?
Всё падает, мы не можем допустить, чтобы рядовые американцы, которые долго и упорно трудились потеряли свои сбережения в многочисленных фондах, так что пора в топку подкинуть лишний трюллик и замутить новое куе, мы уже много раз так делали и норм. инфляция под контролем, не переживайте.
Вы что первый год замужем? Не видели ещё этих концертов, чтобы понравиться и умным и богатым?🐭
Так что не надо обращать внимание на эти виляния хвостом, бык не изменит своего направления, никто новый 1929-й год не допустит. :wink:
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 21:59

  somilitark написав:Ой ну наплела что-то бабуля. Может у неё спина сильно болела и она приняла слишком много обезболивающего, была под лёгким кайфом так сказать))
Что с неё взять?
А потом выйдет кто-то более значимый и скажет: вот видите что происходит, когда рынки начинают бояться ужесточения?
Всё падает, мы не можем допустить, чтобы рядовые американцы, которые долго и упорно трудились потеряли свои сбережения в многочисленных фондах, так что пора в топку подкинуть лишний трюллик и замутить новое куе, мы уже много раз так делали и норм. инфляция под контролем, не переживайте.
Вы что первый год замужем? Не видели ещё этих концертов, чтобы понравиться и умным и богатым?🐭

Вот об этом я тоже говорил выше
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 22:53

  somilitark написав:Ой ну наплела что-то бабуля. Может у неё спина сильно болела и она приняла слишком много обезболивающего, была под лёгким кайфом так сказать))
Что с неё взять?
А потом выйдет кто-то более значимый и скажет: вот видите что происходит, когда рынки начинают бояться ужесточения?
Всё падает, мы не можем допустить, чтобы рядовые американцы, которые долго и упорно трудились потеряли свои сбережения в многочисленных фондах, так что пора в топку подкинуть лишний трюллик и замутить новое куе, мы уже много раз так делали и норм. инфляция под контролем, не переживайте.
Вы что первый год замужем? Не видели ещё этих концертов, чтобы понравиться и умным и богатым?🐭
Так что не надо обращать внимание на эти виляния хвостом, бык не изменит своего направления, никто новый 1929-й год не допустит. :wink:


О повторении 1929-го никто не говорит. По крайней мере, от меня вы такого точно не услышите. Тем не менее, развивающимся рынкам, чтобы пострадать, "хватит" и повторения 2014-го. Даже не 2008-го. У нас все было усилено российской агрессией, но посмотрите на другие похожие на нас рынки - падали безо всякой военной эскалации. И это был маленький чих - отдаленное эхо последствий QE 2008-2010 гг.

Что касается заявления Йеллен - в США такие чиновники слова на ветер не бросают. Тем более, что Белый дом уже прокомментировал реальность угрозы и последующую реакцию на нее
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 01:21

https://www.zerohedge.com/markets/bofa- ... tion-ahead
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 06:37

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Qwerty написав:І коли це все буде з євро творитися?! Чи ви вже передумали?!

Во істину сказано: І чого в оці брата свого ти заскалку бачиш, колоди ж у власному оці не чуєш? Вже забули як про вічний ріст ціни на золото тут бубоніли? Га? А чому вже припинили :wink:
https://goldprice.org/ru/gold-price-chart.html
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 07:23

  Василь-Рівне написав:
  Qwerty написав:І коли це все буде з євро творитися?! Чи ви вже передумали?!

Во істину сказано: І чого в оці брата свого ти заскалку бачиш, колоди ж у власному оці не чуєш? Вже забули як про вічний ріст ціни на золото тут бубоніли? Га? А чому вже припинили :wink:
https://goldprice.org/ru/gold-price-chart.html
пока спящая красавица ответит, золото ещё 15 раз направление сменит :-)))))))
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 08:15

Заглянув зранку на обмінку, там ще про бродіння в ФЕДі нічого не знають і на продаж, як і раніше 27,75
sergikkc007
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