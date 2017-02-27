PS: а ведь это только первый чих. И даже не от функционера ФРС
Ой ну наплела что-то бабуля. Может у неё спина сильно болела и она приняла слишком много обезболивающего, была под лёгким кайфом так сказать)) Что с неё взять? А потом выйдет кто-то более значимый и скажет: вот видите что происходит, когда рынки начинают бояться ужесточения? Всё падает, мы не можем допустить, чтобы рядовые американцы, которые долго и упорно трудились потеряли свои сбережения в многочисленных фондах, так что пора в топку подкинуть лишний трюллик и замутить новое куе, мы уже много раз так делали и норм. инфляция под контролем, не переживайте. Вы что первый год замужем? Не видели ещё этих концертов, чтобы понравиться и умным и богатым?🐭 Так что не надо обращать внимание на эти виляния хвостом, бык не изменит своего направления, никто новый 1929-й год не допустит.
somilitark написав:Ой ну наплела что-то бабуля. Может у неё спина сильно болела и она приняла слишком много обезболивающего, была под лёгким кайфом так сказать)) Что с неё взять? А потом выйдет кто-то более значимый и скажет: вот видите что происходит, когда рынки начинают бояться ужесточения? Всё падает, мы не можем допустить, чтобы рядовые американцы, которые долго и упорно трудились потеряли свои сбережения в многочисленных фондах, так что пора в топку подкинуть лишний трюллик и замутить новое куе, мы уже много раз так делали и норм. инфляция под контролем, не переживайте. Вы что первый год замужем? Не видели ещё этих концертов, чтобы понравиться и умным и богатым?🐭
somilitark написав:Ой ну наплела что-то бабуля. Может у неё спина сильно болела и она приняла слишком много обезболивающего, была под лёгким кайфом так сказать)) Что с неё взять? А потом выйдет кто-то более значимый и скажет: вот видите что происходит, когда рынки начинают бояться ужесточения? Всё падает, мы не можем допустить, чтобы рядовые американцы, которые долго и упорно трудились потеряли свои сбережения в многочисленных фондах, так что пора в топку подкинуть лишний трюллик и замутить новое куе, мы уже много раз так делали и норм. инфляция под контролем, не переживайте. Вы что первый год замужем? Не видели ещё этих концертов, чтобы понравиться и умным и богатым?🐭 Так что не надо обращать внимание на эти виляния хвостом, бык не изменит своего направления, никто новый 1929-й год не допустит.
О повторении 1929-го никто не говорит. По крайней мере, от меня вы такого точно не услышите. Тем не менее, развивающимся рынкам, чтобы пострадать, "хватит" и повторения 2014-го. Даже не 2008-го. У нас все было усилено российской агрессией, но посмотрите на другие похожие на нас рынки - падали безо всякой военной эскалации. И это был маленький чих - отдаленное эхо последствий QE 2008-2010 гг.
Что касается заявления Йеллен - в США такие чиновники слова на ветер не бросают. Тем более, что Белый дом уже прокомментировал реальность угрозы и последующую реакцию на нее
zРадио написав:О повторении 1929-го никто не говорит. По крайней мере, от меня вы такого точно не услышите. Тем не менее, развивающимся рынкам, чтобы пострадать, "хватит" и повторения 2014-го. Даже не 2008-го. У нас все было усилено российской агрессией, но посмотрите на другие похожие на нас рынки - падали безо всякой военной эскалации. И это был маленький чих - отдаленное эхо последствий QE 2008-2010 гг.
Что касается заявления Йеллен - в США такие чиновники слова на ветер не бросают. Тем более, что Белый дом уже прокомментировал реальность угрозы и последующую реакцию на нее
Жаль, я так привык к ставке по депозитам в долларе 0,01%