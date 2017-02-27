Перша колонка курс на початок 2021, друга - курс на 05.05.2021 початок дня, третя - відсоткова зміна, актив, місце в попереднєму місяці. Останні два стовбчики, то є річний відсоток зміни коштовності валюти у гривнях в попередні два ревальваційних роки. Курс - це середина дійсно доступних мені курсів купівлі-продажу. На горі в таблиці більші збитки
За місяць по відношенню до гривні виграли всі авуари, окрім доляра. Хоча останній загубив і меньше ніж у попередньому місяці -0,29(-0,35) грн./дол. Більше всіх додало золото! Не погано додав австралієць, що дало йому змогу перескочити з 4 місця на 2.
З фунтом, здається, вгадали, бо тільки він з початку року виграє у гривні! Порахуємо свій прибуток/втрати гривні через кошик! Він залишився без змін вже другий місяць.
(24*(5,19)+4*(2,81)+22*(-0,29)+9*(2,46)+0*(2,12)+6*(0,85)+35*(0,7936)+0*(0,66))/100 = 1,84%(-1,44%) Заробили трошки більше ніж втратили в попередньому місяці!
На сьогодні, з початку року маємо:
(24*(-8,81)+4*(-5,01)+22*(-2,05)+9*(-3,32)+0*(-1,77)+6*(0,52)+35*(2,9668)+0*(-2,63))/100 = -1,99%(-3,24%) Хоч за місяц і заробили, та з початку року все ще маємо втрати На моменті кошик над австралійцем, та нижче за доляр і євро. І, як я вже кілька разів писав, що я за наш напрямок в Європу, тому рахую капітал в євро. Отож я в євро маю зиск. Хоча і в долярі я в цьому місяці виграв!
На останній місяць втратили 1,99%. Якщо привести до всього року маємо втрати -1,99*12/4= -5,97%(-12,96). Отакої.