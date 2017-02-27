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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7675767676777678

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.06.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.2 5 39
26.00-26.50
3%
1
26.50-27.00
0
0
27.00-27.50
21%
8
27.50-28.00
56%
22
28.00-28.50
13%
5
28.50-29.00
0
0
29.00-29.50
3%
1
29.50-30.00
0
0
Більше 30
5%
2
Всього голосів : 39
Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 09:47

  rasmus написав:Минфин в отпуск ущел?
https://mof.gov.ua/uk/ogoloshennja-ta-r ... -aukcioniv
Гляжу что анонс последнего аукциона 27 апреля и тишина ....


так а что объявлять то? аукцион аж на сл неделе
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 09:52

  Striker написав:
  rasmus написав:Минфин в отпуск ущел?
https://mof.gov.ua/uk/ogoloshennja-ta-r ... -aukcioniv
Гляжу что анонс последнего аукциона 27 апреля и тишина ....

Это потому, что на этой неделе никаких аукционов не будет. Следующий аукцион аж 11-го мая. График размещения облигаций нужно смотреть здесь.


спасибо!
заработался, выпал из новостей на 2 недели ....
rasmus
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 10:06

Продавайте доллар, покупайте драг. металлы, пока не поздно
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 10:10

Під грушею з Нового року


Вітаюсь совсіма!

2021__Зараз_Відсоток_____________2018__2019
1699,5 1597,5 -8,81(-14,0+5,19) XAU 1 - 3,55 + 2,85
31,950 30,350 -5,01(-7,82+2,81) CHF 2 - 1,05 -14,16
34,625 33,475 -3,32(-5,78+2,46) EUR 3 - 4,93 -16,64
0,3800 0,3700 -2,63(-3,29+0,66) RUB 5 -17,37 - 3,18
28,325 27,745 -2,05(-1,76-0,29) USD 6 - 0,45 -13,45
21,100 20,825 -1,77(-3,89+2,12) AUD 4 -11,28 -14,91
38,350 38,550 +0,52(-0,33+0,85) GBP 7 - 6,54 -11,71
гривня_____ 2,9668(+2,1732+0,7936) % чистий прибуток по депозитах з початку року

Перша колонка курс на початок 2021, друга - курс на 05.05.2021 початок дня, третя - відсоткова зміна, актив, місце в попереднєму місяці.
Останні два стовбчики, то є річний відсоток зміни коштовності валюти у гривнях в попередні два ревальваційних роки.
Курс - це середина дійсно доступних мені курсів купівлі-продажу. На горі в таблиці більші збитки :(

За місяць по відношенню до гривні виграли всі авуари, окрім доляра. Хоча останній загубив і меньше ніж у попередньому місяці -0,29(-0,35) грн./дол. Більше всіх додало золото! Не погано додав австралієць, що дало йому змогу перескочити з 4 місця на 2.

З фунтом, здається, вгадали, бо тільки він з початку року виграє у гривні!

Порахуємо свій прибуток/втрати гривні через кошик! Він залишився без змін вже другий місяць.

XAU - 24%; CHF - 4%; USD - 22%; EUR - 9%;
AUD - 0%;GBP - 6%; UAH - 35%; RUB - 0%.

На сьогодні, за місяць маємо:

(24*(5,19)+4*(2,81)+22*(-0,29)+9*(2,46)+0*(2,12)+6*(0,85)+35*(0,7936)+0*(0,66))/100 = 1,84%(-1,44%)
Заробили трошки більше ніж втратили в попередньому місяці!

На сьогодні, з початку року маємо:

(24*(-8,81)+4*(-5,01)+22*(-2,05)+9*(-3,32)+0*(-1,77)+6*(0,52)+35*(2,9668)+0*(-2,63))/100 = -1,99%(-3,24%)
Хоч за місяц і заробили, та з початку року все ще маємо втрати :?

На моменті кошик над австралійцем, та нижче за доляр і євро. І, як я вже кілька разів писав, що я за наш напрямок в Європу, тому рахую капітал в євро. Отож я в євро маю зиск. Хоча і в долярі я в цьому місяці виграв!

На останній місяць втратили 1,99%. Якщо привести до всього року маємо втрати
-1,99*12/4= -5,97%(-12,96). Отакої. :|


ВО

Хай щастить!
s0v7a
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