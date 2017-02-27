Додано: Сер 05 тра, 2021 11:25

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00

05.05.2021......................27,7517

Доллар прибавил 2 копейки.

Ленивую послепраздничную сессию открыли на полкопейки ниже закрытия пятницы со спредом 2 копейки. После утреннего кофе опустились на 2 копейки, после паузы еще на полкопейки и уравновесились почти на час. Незадолго до полудня снова пошли вниз и к 12 опустились на 3 копейки.

Пока мы гуляли, доллар в мире прилично укрепился.

Справочный курс встретили котировками 27.7350 - 27.7550, что на 4.5 копейки ниже открытия.



НБУ в пятницу на рынок не выходил.

Остатки на коррсчетах снизились. Снижение произошло за счет доходов казначейства и обналичивания. Изрядная доля суточных сертификатов перекочевала в тендерные, Общий баланс по сертификатам немного добавил ликвидности. Это немного непривычно накануне длинных выходных, раньше банки в такие дни норовили по максимуму вложиться в суточные. В целом, объемы депозитных сертификатов очень велики.



В четверг объем МБ вырос с 325.7 до 493.1 млн. Обороты чистые. Клиентские обороты также существенно увеличились, спрос превышал предложение. То ли на увеличение активности повлияла стабилизация курса, то ли игроки спешили закрыть все дела месяца. Интересно, что среди клиентских операций было достаточно большое количество форвардных сделок в обе стороны.