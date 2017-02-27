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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7675767676777678

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.06.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.2 5 40
26.00-26.50
3%
1
26.50-27.00
0
0
27.00-27.50
20%
8
27.50-28.00
58%
23
28.00-28.50
13%
5
28.50-29.00
0
0
29.00-29.50
3%
1
29.50-30.00
0
0
Більше 30
5%
2
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 09:47

  rasmus написав:Минфин в отпуск ущел?
https://mof.gov.ua/uk/ogoloshennja-ta-r ... -aukcioniv
Гляжу что анонс последнего аукциона 27 апреля и тишина ....


так а что объявлять то? аукцион аж на сл неделе
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 09:52

  Striker написав:
  rasmus написав:Минфин в отпуск ущел?
https://mof.gov.ua/uk/ogoloshennja-ta-r ... -aukcioniv
Гляжу что анонс последнего аукциона 27 апреля и тишина ....

Это потому, что на этой неделе никаких аукционов не будет. Следующий аукцион аж 11-го мая. График размещения облигаций нужно смотреть здесь.


спасибо!
заработался, выпал из новостей на 2 недели ....
rasmus
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 10:06

Продавайте доллар, покупайте драг. металлы, пока не поздно
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 10:10

Під грушею з Нового року


Вітаюсь совсіма!

2021__Зараз_Відсоток_____________2018__2019
1699,5 1597,5 -8,81(-14,0+5,19) XAU 1 - 3,55 + 2,85
31,950 30,350 -5,01(-7,82+2,81) CHF 2 - 1,05 -14,16
34,625 33,475 -3,32(-5,78+2,46) EUR 3 - 4,93 -16,64
0,3800 0,3700 -2,63(-3,29+0,66) RUB 5 -17,37 - 3,18
28,325 27,745 -2,05(-1,76-0,29) USD 6 - 0,45 -13,45
21,100 20,825 -1,77(-3,89+2,12) AUD 4 -11,28 -14,91
38,350 38,550 +0,52(-0,33+0,85) GBP 7 - 6,54 -11,71
гривня_____ 2,9668(+2,1732+0,7936) % чистий прибуток по депозитах з початку року

Перша колонка курс на початок 2021, друга - курс на 05.05.2021 початок дня, третя - відсоткова зміна, актив, місце в попереднєму місяці.
Останні два стовбчики, то є річний відсоток зміни коштовності валюти у гривнях в попередні два ревальваційних роки.
Курс - це середина дійсно доступних мені курсів купівлі-продажу. На горі в таблиці більші збитки :(

За місяць по відношенню до гривні виграли всі авуари, окрім доляра. Хоча останній загубив і меньше ніж у попередньому місяці -0,29(-0,35) грн./дол. Більше всіх додало золото! Непогано додав австралієць, що дало йому змогу перескочити з 4 місця на 6.

З фунтом, здається, вгадали, бо тільки він з початку року виграє у гривні!

Порахуємо свій прибуток/втрати гривні через кошик! Він залишився без змін вже другий місяць.

XAU - 24%; CHF - 4%; USD - 22%; EUR - 9%;
AUD - 0%;GBP - 6%; UAH - 35%; RUB - 0%.

На сьогодні, за місяць маємо:

(24*(5,19)+4*(2,81)+22*(-0,29)+9*(2,46)+0*(2,12)+6*(0,85)+35*(0,7936)+0*(0,66))/100 = 1,84%(-1,44%)
Заробили трошки більше ніж втратили в попередньому місяці!

На сьогодні, з початку року маємо:

(24*(-8,81)+4*(-5,01)+22*(-2,05)+9*(-3,32)+0*(-1,77)+6*(0,52)+35*(2,9668)+0*(-2,63))/100 = -1,99%(-3,24%)
Хоч за місяц і заробили, та з початку року все ще маємо втрати :?

На моменті кошик над австралійцем, та нижче за доляр і євро. І, як я вже кілька разів писав, що я за наш напрямок в Європу, тому рахую капітал в євро. Отож я в євро маю зиск. Хоча і в долярі я в цьому місяці виграв!

На останній місяць втратили 1,99%. Якщо привести до всього року маємо втрати
-1,99*12/4= -5,97%(-12,96). Отакої. :|


ВО

Хай щастить!
s0v7a
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 10:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Уже сейчас спотовые цены на газ в Европе в первые дни мая достигли $295 за тысячу кубометров (год назад в мае в среднем газ на TTF стоил $52, два года назад - $157).
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 10:59


продали же не так давно :roll:

27.67﻿-27.69/27.71-27.73
odessit2007
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 11:08

МБ падает, 27,74 на момент, доллар продают в точности с рекомендациями товарища выше.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 11:25

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
05.05.2021......................27,7517
Доллар прибавил 2 копейки.
Ленивую послепраздничную сессию открыли на полкопейки ниже закрытия пятницы со спредом 2 копейки. После утреннего кофе опустились на 2 копейки, после паузы еще на полкопейки и уравновесились почти на час. Незадолго до полудня снова пошли вниз и к 12 опустились на 3 копейки.
Пока мы гуляли, доллар в мире прилично укрепился.
Справочный курс встретили котировками 27.7350 - 27.7550, что на 4.5 копейки ниже открытия.

НБУ в пятницу на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах снизились. Снижение произошло за счет доходов казначейства и обналичивания. Изрядная доля суточных сертификатов перекочевала в тендерные, Общий баланс по сертификатам немного добавил ликвидности. Это немного непривычно накануне длинных выходных, раньше банки в такие дни норовили по максимуму вложиться в суточные. В целом, объемы депозитных сертификатов очень велики.

В четверг объем МБ вырос с 325.7 до 493.1 млн. Обороты чистые. Клиентские обороты также существенно увеличились, спрос превышал предложение. То ли на увеличение активности повлияла стабилизация курса, то ли игроки спешили закрыть все дела месяца. Интересно, что среди клиентских операций было достаточно большое количество форвардных сделок в обе стороны.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 11:54

Обновил таблицы курсов USD/UAH и EUR/UAH

Таблица USD/UAH за 1996-2021 годы с недельным интервалом.

Таблица USD/UAH за 1996-2021 годы с дневным интервалом.

Таблица USD/UAH за 1996-2021 годы с месячным интервалом.

Таблица EUR/UAH за 1999-2021 годы с недельным интервалом.

Таблица EUR/UAH за 1999-2021 годы с дневным интервалом.

Таблица EUR/UAH за 1999-2021 годы с месячным интервалом.
Striker
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