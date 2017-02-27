Перша колонка курс на початок 2021, друга - курс на 05.05.2021 початок дня, третя - відсоткова зміна, актив, місце в попереднєму місяці. Останні два стовбчики, то є річний відсоток зміни коштовності валюти у гривнях в попередні два ревальваційних роки. Курс - це середина дійсно доступних мені курсів купівлі-продажу. На горі в таблиці більші збитки
За місяць по відношенню до гривні виграли всі авуари, окрім доляра. Хоча останній загубив і меньше ніж у попередньому місяці -0,29(-0,35) грн./дол. Більше всіх додало золото! Непогано додав австралієць, що дало йому змогу перескочити з 4 місця на 6.
З фунтом, здається, вгадали, бо тільки він з початку року виграє у гривні! Порахуємо свій прибуток/втрати гривні через кошик! Він залишився без змін вже другий місяць.
(24*(5,19)+4*(2,81)+22*(-0,29)+9*(2,46)+0*(2,12)+6*(0,85)+35*(0,7936)+0*(0,66))/100 = 1,84%(-1,44%) Заробили трошки більше ніж втратили в попередньому місяці!
На сьогодні, з початку року маємо:
(24*(-8,81)+4*(-5,01)+22*(-2,05)+9*(-3,32)+0*(-1,77)+6*(0,52)+35*(2,9668)+0*(-2,63))/100 = -1,99%(-3,24%) Хоч за місяц і заробили, та з початку року все ще маємо втрати На моменті кошик над австралійцем, та нижче за доляр і євро. І, як я вже кілька разів писав, що я за наш напрямок в Європу, тому рахую капітал в євро. Отож я в євро маю зиск. Хоча і в долярі я в цьому місяці виграв!
На останній місяць втратили 1,99%. Якщо привести до всього року маємо втрати -1,99*12/4= -5,97%(-12,96). Отакої.
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 05.05.2021......................27,7517 Доллар прибавил 2 копейки. Ленивую послепраздничную сессию открыли на полкопейки ниже закрытия пятницы со спредом 2 копейки. После утреннего кофе опустились на 2 копейки, после паузы еще на полкопейки и уравновесились почти на час. Незадолго до полудня снова пошли вниз и к 12 опустились на 3 копейки. Пока мы гуляли, доллар в мире прилично укрепился. Справочный курс встретили котировками 27.7350 - 27.7550, что на 4.5 копейки ниже открытия.
НБУ в пятницу на рынок не выходил. Остатки на коррсчетах снизились. Снижение произошло за счет доходов казначейства и обналичивания. Изрядная доля суточных сертификатов перекочевала в тендерные, Общий баланс по сертификатам немного добавил ликвидности. Это немного непривычно накануне длинных выходных, раньше банки в такие дни норовили по максимуму вложиться в суточные. В целом, объемы депозитных сертификатов очень велики.
В четверг объем МБ вырос с 325.7 до 493.1 млн. Обороты чистые. Клиентские обороты также существенно увеличились, спрос превышал предложение. То ли на увеличение активности повлияла стабилизация курса, то ли игроки спешили закрыть все дела месяца. Интересно, что среди клиентских операций было достаточно большое количество форвардных сделок в обе стороны.