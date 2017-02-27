RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7676767776787679

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.06.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.2 5 41
26.00-26.50
2%
1
26.50-27.00
0
0
27.00-27.50
20%
8
27.50-28.00
59%
24
28.00-28.50
12%
5
28.50-29.00
0
0
29.00-29.50
2%
1
29.50-30.00
0
0
Більше 30
5%
2
Всього голосів : 41
Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 12:52

  Вкладчик1234 написав:
  zРадио написав:White House Press Secretary Jen Psaki stated on Tuesday that the Biden administration takes inflationary risk very seriously and that the proposed economic plans took those into account.

Commenting on the United States Treasury Secretary Yellen's comments, Psaki stated that US President Biden "agrees with his secretary," and that they are working with experts who are closely watching the interest rates.

Psaki also noted that the administration's view and those that they consulted is that the potential rise in interest rates would only be temporary and that benefits of proposed investments "far outweigh any potential risk."

Это всё хорошо, но это пока только слова.
На словах они могут "выражать обеспокоенность" о чём угодно, а на деле чуть ли не поддерживать существующее положение дел :)

Вербальні інтервенції.
Але альтикоєни пішли вверх. Почуєли, що запахло інфляцією.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24412
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1235 раз.
Подякували: 1874 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 13:06

ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
Зображення

ОВГЗ по сумме основного долга (изменение от предыдущего значения), млн грн
Зображення
Striker
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1896
З нами з: 15.02.20
Подякував: 788 раз.
Подякували: 1427 раз.
 
Профіль
10
4
4
Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 13:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  orest написав:Експорт зернових з України в цьому маркетинговому році (2020/21) очікується в розмірі 45 млн тонн. Станом на зараз відвантажено (експортовано) трохи більше 38 млн тонн (за квітень практично 3 млн тонн), тобто, за травень-червень ще буде відвантажено 6-7 млн тонн старого врожаю.
Христос Воскрес !
Обовязковий продаж валюти експортерами - відмінено .
У мене наївне запитання до знавців. Питання по основах.
Чому , точніше яким чином гроші від експорту пшениці чи будь-чого мають залишитися в Україні ? адже вони експортуються приватними\комерційними ( не державними) компаніями , так буде оплачено якісь можливо мита , заробить логістика та інші звязані галузі , з прибутку частково буде сплачено якісь податки і якась частина грошей в конвертах піде на заробітну плату.
Що заважає виводити всі прибутки в офшори ? Ок, я памятаю що іноземні компанії (офшорні) не мають права володіти землею, але вони мають право орендувати землю. Чому саме гроші мають піти на укріплення гривні ?
yama
 
Повідомлень: 3505
З нами з: 12.08.17
Подякував: 7170 раз.
Подякували: 764 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 14:07

  yama написав: Що заважає виводити всі прибутки в офшори ? Ок, я памятаю що іноземні компанії (офшорні) не мають права володіти землею, але вони мають право орендувати землю. Чому саме гроші мають піти на укріплення гривні ?

Я не знаток.
Первый и главный вопрос - зачем выводить всю прибыль в оффшоры ? У этих людей, как мне кажется, гривна РАБОТАЕТ в Украине, а не лежит мертвым грузом в долларах на счетах.
Второе. Почему там не работают доллары ? Я не знаю где можно ещё получить такую доходность как в Украине.
Это все размышления человека, далёкого от офшоров
Игорь
Аватар користувача
 
Повідомлень: 675
З нами з: 23.01.16
Подякував: 3481 раз.
Подякували: 629 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7676767776787679
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2467, 2468, 2469
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
24686 3351750
Переглянути останнє повідомлення
Сер 05 тра, 2021 14:25
osafly
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 81, 82, 83
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
821 211208
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 тра, 2021 18:30
Goodman
Валютный рынок в мире 1 ... 744, 745, 746
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7459 1789148
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 тра, 2021 15:38
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (173)
05.05.2021 14:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.