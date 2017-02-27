zРадио написав:White House Press Secretary Jen Psaki stated on Tuesday that the Biden administration takes inflationary risk very seriously and that the proposed economic plans took those into account.
Commenting on the United States Treasury Secretary Yellen's comments, Psaki stated that US President Biden "agrees with his secretary," and that they are working with experts who are closely watching the interest rates.
Psaki also noted that the administration's view and those that they consulted is that the potential rise in interest rates would only be temporary and that benefits of proposed investments "far outweigh any potential risk."
Это всё хорошо, но это пока только слова. На словах они могут "выражать обеспокоенность" о чём угодно, а на деле чуть ли не поддерживать существующее положение дел
Вербальні інтервенції. Але альтикоєни пішли вверх. Почуєли, що запахло інфляцією.
orest написав:Експорт зернових з України в цьому маркетинговому році (2020/21) очікується в розмірі 45 млн тонн. Станом на зараз відвантажено (експортовано) трохи більше 38 млн тонн (за квітень практично 3 млн тонн), тобто, за травень-червень ще буде відвантажено 6-7 млн тонн старого врожаю.
Христос Воскрес ! Обовязковий продаж валюти експортерами - відмінено . У мене наївне запитання до знавців. Питання по основах. Чому , точніше яким чином гроші від експорту пшениці чи будь-чого мають залишитися в Україні ? адже вони експортуються приватними\комерційними ( не державними) компаніями , так буде оплачено якісь можливо мита , заробить логістика та інші звязані галузі , з прибутку частково буде сплачено якісь податки і якась частина грошей в конвертах піде на заробітну плату. Що заважає виводити всі прибутки в офшори ? Ок, я памятаю що іноземні компанії (офшорні) не мають права володіти землею, але вони мають право орендувати землю. Чому саме гроші мають піти на укріплення гривні ?
yama написав: Що заважає виводити всі прибутки в офшори ? Ок, я памятаю що іноземні компанії (офшорні) не мають права володіти землею, але вони мають право орендувати землю. Чому саме гроші мають піти на укріплення гривні ?
Я не знаток. Первый и главный вопрос - зачем выводить всю прибыль в оффшоры ? У этих людей, как мне кажется, гривна РАБОТАЕТ в Украине, а не лежит мертвым грузом в долларах на счетах. Второе. Почему там не работают доллары ? Я не знаю где можно ещё получить такую доходность как в Украине. Это все размышления человека, далёкого от офшоров