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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7676767776787679

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.06.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.2 5 42
26.00-26.50
2%
1
26.50-27.00
0
0
27.00-27.50
19%
8
27.50-28.00
60%
25
28.00-28.50
12%
5
28.50-29.00
0
0
29.00-29.50
2%
1
29.50-30.00
0
0
Більше 30
5%
2
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 13:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  orest написав:Експорт зернових з України в цьому маркетинговому році (2020/21) очікується в розмірі 45 млн тонн. Станом на зараз відвантажено (експортовано) трохи більше 38 млн тонн (за квітень практично 3 млн тонн), тобто, за травень-червень ще буде відвантажено 6-7 млн тонн старого врожаю.
Христос Воскрес !
Обовязковий продаж валюти експортерами - відмінено .
У мене наївне запитання до знавців. Питання по основах.
Чому , точніше яким чином гроші від експорту пшениці чи будь-чого мають залишитися в Україні ? адже вони експортуються приватними\комерційними ( не державними) компаніями , так буде оплачено якісь можливо мита , заробить логістика та інші звязані галузі , з прибутку частково буде сплачено якісь податки і якась частина грошей в конвертах піде на заробітну плату.
Що заважає виводити всі прибутки в офшори ? Ок, я памятаю що іноземні компанії (офшорні) не мають права володіти землею, але вони мають право орендувати землю. Чому саме гроші мають піти на укріплення гривні ?
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 14:07

  yama написав: Що заважає виводити всі прибутки в офшори ? Ок, я памятаю що іноземні компанії (офшорні) не мають права володіти землею, але вони мають право орендувати землю. Чому саме гроші мають піти на укріплення гривні ?

Я не знаток.
Первый и главный вопрос - зачем выводить всю прибыль в оффшоры ? У этих людей, как мне кажется, гривна РАБОТАЕТ в Украине, а не лежит мертвым грузом в долларах на счетах.
Второе. Почему там не работают доллары ? Я не знаю где можно ещё получить такую доходность как в Украине.
Это все размышления человека, далёкого от офшоров
Игорь
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 15:10

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............05.05.2021.........06.05.2021
дата розрахунку..............30.04.2021..........05.05.2021
Євро.................................33,5112...............33,2751...-0.7%
Долар США......................27,733................27,7339...+0.003%
После полудня гривна отыграла 2 копейки, в результате чего курс на завтра почти не отличается от сегодняшнего.
Ленивую послепраздничную сессию открыли на полкопейки ниже закрытия пятницы со спредом 2 копейки. После утреннего кофе опустились на 2 копейки, после паузы еще на полкопейки и уравновесились почти на час. Незадолго до полудня снова пошли вниз и к 12 опустились на 3 копейки.
Пока мы гуляли, доллар в мире прилично укрепился.
Справочный курс встретили котировками 27.7350 - 27.7550, что на 4.5 копейки ниже открытия.
После 12 и перед обедом сбросили еще по половине копейки. После обеда покатились вниз быстрее и за 40 минут упали на 3.5 копейки. После этого остановились.
В мире доллар после 12 просел, но после обеда начал активно восстанавливаться. Утренние максимумы пока не достигнуты.
Официальный курс встретили котировками 27.6900 - 27.7100. За день упали на 9 копеек относительно открытия и на 9.5 копеек относительно закрытия пятницы.

Этот день в истории:
2020 - 26.9774 (+0) +76
2019 - 26.4805 (-7) +125

2018 - 26.3055 (+11/0*)
2017 - 26.5093 (+2)
* По результатам торгов 4 мая/после рабочей субботы

Банки, получившие в пятницу рефинанс сроком до 84 дней:
АТ "МІБ" 50 000,0
АТ "БАНК АВАНГАРД" 60 000,0
Сумма вновь выданного рефинанса почти полностью совпала с суммой возвращенного.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 16:00

Що було раніше курка, яйце чи півень?


Вітаюсь совсіма!

Тут ми з Сибаритом обговорювали чи існує якийсь звʼязок між виплатами Казначейства і Фонду гарантування вкладів та екстремальним викидом готівки на ринок в квітні. Чистий баланс з початку року в наступній таблиці:

січень__ 12012,9 17571,03 29583,93
лютий___ 27472,3 5513,17_ 32985,47 2111,62
березень 30037,1 - 310,96_ 29726,14 2948,37
квітень_ 30144,5 -27212,58 2931,92_ -418,36
травень_ 23071,2 0,00___ 23071,20 -20139,28

Друга колонка залишок на єдиному казначейскому рахунку звідси
https://www.treasury.gov.ua/ua/main-figures

Третя колонка сумарна величина витрат Казначейства звідси
https://bank.gov.ua/files/Arhiv_liquidity_ukr.xlsx
сума по місяцях колонки 22.

Четверта колонка сумарний ітог на кінець місяця перших двох колонок

Пʼята колонка різниця значення на кінець попереднього місяця, та величини значення початку поточного місяця.

Тобто остання колонка є додаткова емісія чи, навпаки, вилучення гривні НБУ як регулятора.

Маємо копійкове вилучення в січні і лютому, та початок емісії в березні, і епогей в квітні. :evil: Ось Вам і як би "прибуток" НБУ.

До речі інкасація по місяцях звідси
https://bank.gov.ua/files/Arhiv_liquidity_ukr.xlsx
колонка 21:

січень__ 3307,85
лютий___ 85,59
березень 1370,17
квітень_ -20530,68

Тобто до квітня зменшували кількість готівки, а в квітні як ливанули, та ще й цифра співвідносна з Казначейськими платежами, за квіітень, чи прямою емісією НБУ. Таке збільшення готівки, може означати тільки уход ринка в тінь.

Так що було раніше: витрати Казначейства, збільшення готівки, чи емісія НБУ? Дурня питання, головне - баланс в кінці місяця.

Розрахунки влітку та в період локдаунів виростуть в готівці і без опадоткування налогами! :shock:

Чи не так? Може хто бачить щось інше?

І як це відібʼється на готівковому курсі валюти?

ВО

Хай щастить!
s0v7a
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