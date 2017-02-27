orest написав:Експорт зернових з України в цьому маркетинговому році (2020/21) очікується в розмірі 45 млн тонн. Станом на зараз відвантажено (експортовано) трохи більше 38 млн тонн (за квітень практично 3 млн тонн), тобто, за травень-червень ще буде відвантажено 6-7 млн тонн старого врожаю.
Христос Воскрес ! Обовязковий продаж валюти експортерами - відмінено . У мене наївне запитання до знавців. Питання по основах. Чому , точніше яким чином гроші від експорту пшениці чи будь-чого мають залишитися в Україні ? адже вони експортуються приватними\комерційними ( не державними) компаніями , так буде оплачено якісь можливо мита , заробить логістика та інші звязані галузі , з прибутку частково буде сплачено якісь податки і якась частина грошей в конвертах піде на заробітну плату. Що заважає виводити всі прибутки в офшори ? Ок, я памятаю що іноземні компанії (офшорні) не мають права володіти землею, але вони мають право орендувати землю. Чому саме гроші мають піти на укріплення гривні ?
yama написав: Що заважає виводити всі прибутки в офшори ? Ок, я памятаю що іноземні компанії (офшорні) не мають права володіти землею, але вони мають право орендувати землю. Чому саме гроші мають піти на укріплення гривні ?
Я не знаток. Первый и главный вопрос - зачем выводить всю прибыль в оффшоры ? У этих людей, как мне кажется, гривна РАБОТАЕТ в Украине, а не лежит мертвым грузом в долларах на счетах. Второе. Почему там не работают доллары ? Я не знаю где можно ещё получить такую доходность как в Украине. Это все размышления человека, далёкого от офшоров
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з...............05.05.2021.........06.05.2021 дата розрахунку..............30.04.2021..........05.05.2021 Євро.................................33,5112...............33,2751...-0.7% Долар США......................27,733................27,7339...+0.003% После полудня гривна отыграла 2 копейки, в результате чего курс на завтра почти не отличается от сегодняшнего. Ленивую послепраздничную сессию открыли на полкопейки ниже закрытия пятницы со спредом 2 копейки. После утреннего кофе опустились на 2 копейки, после паузы еще на полкопейки и уравновесились почти на час. Незадолго до полудня снова пошли вниз и к 12 опустились на 3 копейки. Пока мы гуляли, доллар в мире прилично укрепился. Справочный курс встретили котировками 27.7350 - 27.7550, что на 4.5 копейки ниже открытия. После 12 и перед обедом сбросили еще по половине копейки. После обеда покатились вниз быстрее и за 40 минут упали на 3.5 копейки. После этого остановились. В мире доллар после 12 просел, но после обеда начал активно восстанавливаться. Утренние максимумы пока не достигнуты. Официальный курс встретили котировками 27.6900 - 27.7100. За день упали на 9 копеек относительно открытия и на 9.5 копеек относительно закрытия пятницы.
Этот день в истории: 2020 - 26.9774 (+0) +76 2019 - 26.4805 (-7) +125
2018 - 26.3055 (+11/0*) 2017 - 26.5093 (+2) * По результатам торгов 4 мая/после рабочей субботы
Банки, получившие в пятницу рефинанс сроком до 84 дней: АТ "МІБ" 50 000,0 АТ "БАНК АВАНГАРД" 60 000,0 Сумма вновь выданного рефинанса почти полностью совпала с суммой возвращенного.
Тут ми з Сибаритом обговорювали чи існує якийсь звʼязок між виплатами Казначейства і Фонду гарантування вкладів та екстремальним викидом готівки на ринок в квітні. Чистий баланс з початку року в наступній таблиці:
Тобто до квітня зменшували кількість готівки, а в квітні як ливанули, та ще й цифра співвідносна з Казначейськими платежами, за квіітень, чи прямою емісією НБУ. Таке збільшення готівки, може означати тільки уход ринка в тінь.
Так що було раніше: витрати Казначейства, збільшення готівки, чи емісія НБУ? Дурня питання, головне - баланс в кінці місяця.
Розрахунки влітку та в період локдаунів виростуть в готівці і без опадоткування налогами!