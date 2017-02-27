orest написав:Експорт зернових з України в цьому маркетинговому році (2020/21) очікується в розмірі 45 млн тонн. Станом на зараз відвантажено (експортовано) трохи більше 38 млн тонн (за квітень практично 3 млн тонн), тобто, за травень-червень ще буде відвантажено 6-7 млн тонн старого врожаю.
Христос Воскрес ! Обовязковий продаж валюти експортерами - відмінено . У мене наївне запитання до знавців. Питання по основах. Чому , точніше яким чином гроші від експорту пшениці чи будь-чого мають залишитися в Україні ? адже вони експортуються приватними\комерційними ( не державними) компаніями , так буде оплачено якісь можливо мита , заробить логістика та інші звязані галузі , з прибутку частково буде сплачено якісь податки і якась частина грошей в конвертах піде на заробітну плату. Що заважає виводити всі прибутки в офшори ? Ок, я памятаю що іноземні компанії (офшорні) не мають права володіти землею, але вони мають право орендувати землю. Чому саме гроші мають піти на укріплення гривні ?
yama написав: Що заважає виводити всі прибутки в офшори ? Ок, я памятаю що іноземні компанії (офшорні) не мають права володіти землею, але вони мають право орендувати землю. Чому саме гроші мають піти на укріплення гривні ?
Я не знаток. Первый и главный вопрос - зачем выводить всю прибыль в оффшоры ? У этих людей, как мне кажется, гривна РАБОТАЕТ в Украине, а не лежит мертвым грузом в долларах на счетах. Второе. Почему там не работают доллары ? Я не знаю где можно ещё получить такую доходность как в Украине. Это все размышления человека, далёкого от офшоров
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з...............05.05.2021.........06.05.2021 дата розрахунку..............30.04.2021..........05.05.2021 Євро.................................33,5112...............33,2751...-0.7% Долар США......................27,733................27,7339...+0.003% После полудня гривна отыграла 2 копейки, в результате чего курс на завтра почти не отличается от сегодняшнего. Ленивую послепраздничную сессию открыли на полкопейки ниже закрытия пятницы со спредом 2 копейки. После утреннего кофе опустились на 2 копейки, после паузы еще на полкопейки и уравновесились почти на час. Незадолго до полудня снова пошли вниз и к 12 опустились на 3 копейки. Пока мы гуляли, доллар в мире прилично укрепился. Справочный курс встретили котировками 27.7350 - 27.7550, что на 4.5 копейки ниже открытия. После 12 и перед обедом сбросили еще по половине копейки. После обеда покатились вниз быстрее и за 40 минут упали на 3.5 копейки. После этого остановились. В мире доллар после 12 просел, но после обеда начал активно восстанавливаться. Утренние максимумы пока не достигнуты. Официальный курс встретили котировками 27.6900 - 27.7100. За день упали на 9 копеек относительно открытия и на 9.5 копеек относительно закрытия пятницы.
Этот день в истории: 2020 - 26.9774 (+0) +76 2019 - 26.4805 (-7) +125
2018 - 26.3055 (+11/0*) 2017 - 26.5093 (+2) * По результатам торгов 4 мая/после рабочей субботы
Банки, получившие в пятницу рефинанс сроком до 84 дней: АТ "МІБ" 50 000,0 АТ "БАНК АВАНГАРД" 60 000,0 Сумма вновь выданного рефинанса почти полностью совпала с суммой возвращенного.
Тут ми з Сибаритом обговорювали чи існує якийсь звʼязок між виплатами Казначейства і Фонду гарантування вкладів та екстремальним викидом готівки на ринок в квітні. Чистий баланс з початку року в наступній таблиці:
Тобто до квітня зменшували кількість готівки, а в квітні як ливанули, та ще й цифра співвідносна з Казначейськими платежами, за квіітень, чи прямою емісією НБУ. Таке збільшення готівки, може означати тільки уход ринка в тінь.
Так що було раніше: витрати Казначейства, збільшення готівки, чи емісія НБУ? Дурня питання, головне - баланс в кінці місяця.
Розрахунки влітку та в період локдаунів виростуть в готівці і без опадоткування налогами!
yama написав: Що заважає виводити всі прибутки в офшори ? Ок, я памятаю що іноземні компанії (офшорні) не мають права володіти землею, але вони мають право орендувати землю. Чому саме гроші мають піти на укріплення гривні ?
Я не знаток. Первый и главный вопрос - зачем выводить всю прибыль в оффшоры ? У этих людей, как мне кажется, гривна РАБОТАЕТ в Украине, а не лежит мертвым грузом в долларах на счетах. Второе. Почему там не работают доллары ? Я не знаю где можно ещё получить такую доходность как в Украине. Это все размышления человека, далёкого от офшоров
виводять, щоб потім не могли відібрати при черговому переділі
Державний та гарантований державою борг України станом на 31.03.2021
Станом на 31 березня 2021 року державний та гарантований державою борг України становив 2 514,28 млрд грн або 90,17 млрд дол. США, в тому числі: державний та гарантований державою зовнішній борг – 1 449,75 млрд грн (57,66% від загальної суми державного та гарантованого державою боргу) або 51,99 млрд дол. США; державний та гарантований державою внутрішній борг – 1 064,53 млрд грн (42,34%) або 38,18 млрд дол. США.
Протягом березня 2021 року сума державного та гарантованого державою боргу України зменшилась у гривневому еквіваленті на 38,68 млрд грн та у доларовому еквіваленті державний та гарантований державою борг зменшився на 1,24 млрд дол. США.
Довідково: обсяг державного та гарантованого державою боргу розраховується у грошовій формі, як непогашена номінальна вартість боргових зобов’язань у валюті кредиту (позики). Стан державного та гарантованого державою боргу визначається у гривнях та доларах США за курсом Національного банку України на останній день звітного періоду та включає операції за цей день.
Striker написав: Протягом березня 2021 року сума державного та гарантованого державою боргу України зменшилась у гривневому еквіваленті на 38,68 млрд грн та у доларовому еквіваленті державний та гарантований державою борг зменшився на 1,24 млрд дол. США.[/i]
yama написав:Я не знаток. Первый и главный вопрос - зачем выводить всю прибыль в оффшоры ? У этих людей, как мне кажется, гривна РАБОТАЕТ в Украине, а не лежит мертвым грузом в долларах на счетах. Второе. Почему там не работают доллары ? Я не знаю где можно ещё получить такую доходность как в Украине. Это все размышления человека, далёкого от офшоров
Основна мета офшорних схем - мінімізація оподаткування. Наприклад, в якомусь там році феросплавний завод "псевдомецената" заплатив аж 300 тис. грн податку на прибуток (менше, ніж в пересічній сільраді податку на землю) при орієнтовному фактичному прибутку 2,5 млрд доларів. І гроші з офшорів частково повертаються - у вигляді "іноземних" інвестицій. Також підприємці виводять капітал для розвитку/придбання чогось там за кордоном (тобто втечі з унікальної країни, скажімо так). "Спокій" там - основна причина. ("тікають" не тільки олігархи, але і середній бізнес).
zРадио написав:White House Press Secretary Jen Psaki stated on Tuesday that the Biden administration takes inflationary risk very seriously and that the proposed economic plans took those into account.
Commenting on the United States Treasury Secretary Yellen's comments, Psaki stated that US President Biden "agrees with his secretary," and that they are working with experts who are closely watching the interest rates.
Psaki also noted that the administration's view and those that they consulted is that the potential rise in interest rates would only be temporary and that benefits of proposed investments "far outweigh any potential risk"
Commodities пруть в гору, ринки уже не сприймають серйозно ці пусті балачки.
zРадио написав:White House Press Secretary Jen Psaki stated on Tuesday that the Biden administration takes inflationary risk very seriously and that the proposed economic plans took those into account.
Commenting on the United States Treasury Secretary Yellen's comments, Psaki stated that US President Biden "agrees with his secretary," and that they are working with experts who are closely watching the interest rates.
Psaki also noted that the administration's view and those that they consulted is that the potential rise in interest rates would only be temporary and that benefits of proposed investments "far outweigh any potential risk"
Commodities пруть в гору, ринки уже не сприймають серйозно ці пусті балачки.
Есть ріст, а есть инфляция из-за "бешеных станков" + остановки реального сектора