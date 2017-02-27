Додано: Сер 05 тра, 2021 17:02

Державний та гарантований державою борг України станом на 31.03.2021

Довідково: обсяг державного та гарантованого державою боргу розраховується у грошовій формі, як непогашена номінальна вартість боргових зобов’язань у валюті кредиту (позики). Стан державного та гарантованого державою боргу визначається у гривнях та доларах США за курсом Національного банку України на останній день звітного періоду та включає операції за цей день.

В розрізі валют погашення:

Станом на 31 березня 2021 року державний та гарантований державою борг України становивабо, в тому числі: державний та гарантований державою зовнішній борг – 1 449,75 млрд грн (57,66% від загальної суми державного та гарантованого державою боргу) або 51,99 млрд дол. США; державний та гарантований державою внутрішній борг –1 064,53 млрд грн (42,34%) або 38,18 млрд дол. США.Протягом березня 2021 року сума державного та гарантованого державою боргу Україниу гривневому еквівалентіта у доларовому еквіваленті державний та гарантований державою борг