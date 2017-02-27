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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7687768876897690>

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.06.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4 5 53
26.00-26.50
2%
1
26.50-27.00
2%
1
27.00-27.50
25%
13
27.50-28.00
57%
30
28.00-28.50
9%
5
28.50-29.00
0
0
29.00-29.50
2%
1
29.50-30.00
0
0
Більше 30
4%
2
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: Суб 08 тра, 2021 16:17

  Alex2007 написав:
  vitaliian написав:На счёт ипотеки, кто долярчикам дал гарантии что у них будет работа на 5 лет и платежи по ипотеке будут подъемными?


в Польше всегда пожалуйста. :mrgreen:

то може в Польщі іпотеку?
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 08 тра, 2021 16:20

  flyman написав:
  Alex2007 написав:
  vitaliian написав:На счёт ипотеки, кто долярчикам дал гарантии что у них будет работа на 5 лет и платежи по ипотеке будут подъемными?


в Польше всегда пожалуйста. :mrgreen:

то може в Польщі іпотеку?
работа в Польше позволяет комфортно выплачивать ипотеку здесь. А чтобы комфортно выплачивать в Польше, работа должна быть...в Германии? в Штатах?
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Повідомлення Додано: Суб 08 тра, 2021 16:25

  flyman написав:
  Alex2007 написав:
  vitaliian написав:На счёт ипотеки, кто долярчикам дал гарантии что у них будет работа на 5 лет и платежи по ипотеке будут подъемными?


в Польше всегда пожалуйста. :mrgreen:

то може в Польщі іпотеку?



не знаю как там в Польше ипотека для украинцев, но
украинцы сохранили лидерство среди иностранцев по скупке квартир в Польше

https://biz.liga.net/ekonomika/nedvizhi ... r-v-polshe

Собственно вот такие демографические процессы и тренды для меня - один из главных показателей успешных реформ в Украине :?
Alex2007
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Повідомлення Додано: Суб 08 тра, 2021 16:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Shaman написав:какими будут следующие 5 лет, кто скажет?


А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать ©
https://www.facebook.com/bookish.ua/vid ... 5531902583
Хто не чув, той побачить
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Повідомлення Додано: Суб 08 тра, 2021 16:44

  Успіх написав:А гарантії(подушку безпеки), долярчики мають створити собі самі!
Маєте на іпотеку - майте і подушку безпеки!
(по дурному буде, брати іпотеку "на всі")


Проедьте по мелким городкам посмотрите сколько пустующего жилья, в 40 км от Киева можно купить квартиру 36м2 за 7куе. С ипотечной квартирой может быть то же самое. Я как то ехал машиной из Кременца в Хмельницкий, дорога петляла в основном живописными сёлами, за 4 часа поездки я если 10 человек увидел в тех сёлах. Впечатление что все вымерли или выехали. Этот бум на недвижимость ненадолго, за 5 лет ипотеки можно и не успеть выскочить. Ресурсов для внутренней миграции всё меньше.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 08 тра, 2021 17:05

  vitaliian написав:Я как то ехал машиной из Кременца в Хмельницкий, дорога петляла в основном живописными сёлами, за 4 часа поездки я если 10 человек увидел в тех сёлах. Впечатление что все вымерли или выехали

Трындёж чистой воды.

Зачем людям в сёлах шататься по селу, когда на селе работы овер до хрена
Курей покормить, свыню покормить, корову покормить. Убрать за свынёй и коровой. Подоить корову
Траву покосить

А ты делаешь выводы на основе своих фантазий, впрочем, как ты делаешь это постоянно
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 08 тра, 2021 17:08

  pesikot написав:
  vitaliian написав:Я как то ехал машиной из Кременца в Хмельницкий, дорога петляла в основном живописными сёлами, за 4 часа поездки я если 10 человек увидел в тех сёлах. Впечатление что все вымерли или выехали

Трындёж чистой воды.

Зачем людям в сёлах шататься по селу, когда на селе работы овер до хрена
Курей покормить, свыню покормить, корову покормить. Убрать за свынёй и коровой. Подоить корову
Траву покосить

А ты делаешь выводы на основе своих фантазий, впрочем, как ты делаешь это постоянно

По вопросам свиней и коров я с тобой не спорю, судя по аве ты кот сельский, значит тебе виднее.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 08 тра, 2021 17:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:в 40 км от Киева можно купить квартиру 36м2 за 7куе. С ипотечной квартирой может быть то же самое

Іпотека - в гривні!
За 5р. - іпотечна квартира в гривні - ТОЧНО лише подорожчає! ;)
  vitaliian написав:Этот бум на недвижимость ненадолго, за 5 лет ипотеки можно и не успеть выскочить

Думаю(та й ви це знаєте) що в нормальних локаціях - ціна в меншу сторону, навряд чи зміниться!
А якщо і зміниться - то не відчутно ;)
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Повідомлення Додано: Суб 08 тра, 2021 18:36

  Успіх написав:
  vitaliian написав:в 40 км от Киева можно купить квартиру 36м2 за 7куе. С ипотечной квартирой может быть то же самое

Іпотека - в гривні!
За 5р. - іпотечна квартира в гривні - ТОЧНО лише подорожчає! ;)
  vitaliian написав:Этот бум на недвижимость ненадолго, за 5 лет ипотеки можно и не успеть выскочить

Думаю(та й ви це знаєте) що в нормальних локаціях - ціна в меншу сторону, навряд чи зміниться!
А якщо і зміниться - то не відчутно ;)

Шоб не заводить опять шарманку «за рыбу грошi», по мне лучше сидеть с валютой и ждать у моря девала, обычно с девалом падает спрос и цена на недвижимость, кому жмут обстоятельства на рынок выбрасывают очень сладкие варианты, за которыми не надо нестись шо дурной сломя голову, и переплачивать рылам.

По памяти кто то из знакомых оформлял ипотеку (до 2008), там сначала надо найти квартиру, потом уговорить хозяев её не продавать пока идёт оценка и оформление документов, люди давали задаток а банк присылал им отказ. Или пока банк давал кредит, квартира уходила. Сейчас может иначе, не у кого спросить, никто ипотек не оформляет в моем окружении, но было так.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 08 тра, 2021 20:21

Стратегія стратегічного стратега©)))

  vitaliian написав:Шоб не заводить опять шарманку «за рыбу грошi», по мне лучше сидеть с валютой и ждать у моря девала, обычно с девалом падает спрос и цена на недвижимость, кому жмут обстоятельства на рынок выбрасывают очень сладкие варианты, за которыми не надо нестись шо дурной сломя голову, и переплачивать рылам

Воно то так, але я сидів на депо У ГРИВНІ!
А тут такий обвал по депо ставкам, а депо мої основні закінчувались якраз взимку.
Ну не купувати ж валюту взимку, коли вона, майже, завжди дорожча, ніж влітку?! :)
От я й застрибнув у бетон :D

Але, якщо б тоді не застрибнув, то зараз, мабуть, мацав би іпотеку під 10% у кращій локації, ніж початок Левандівки :wink: :D
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