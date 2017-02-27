Успіх написав:А гарантії(подушку безпеки), долярчики мають створити собі самі! Маєте на іпотеку - майте і подушку безпеки! (по дурному буде, брати іпотеку "на всі")
Проедьте по мелким городкам посмотрите сколько пустующего жилья, в 40 км от Киева можно купить квартиру 36м2 за 7куе. С ипотечной квартирой может быть то же самое. Я как то ехал машиной из Кременца в Хмельницкий, дорога петляла в основном живописными сёлами, за 4 часа поездки я если 10 человек увидел в тех сёлах. Впечатление что все вымерли или выехали. Этот бум на недвижимость ненадолго, за 5 лет ипотеки можно и не успеть выскочить. Ресурсов для внутренней миграции всё меньше.
vitaliian написав:Я как то ехал машиной из Кременца в Хмельницкий, дорога петляла в основном живописными сёлами, за 4 часа поездки я если 10 человек увидел в тех сёлах. Впечатление что все вымерли или выехали
Трындёж чистой воды.
Зачем людям в сёлах шататься по селу, когда на селе работы овер до хрена Курей покормить, свыню покормить, корову покормить. Убрать за свынёй и коровой. Подоить корову Траву покосить
А ты делаешь выводы на основе своих фантазий, впрочем, как ты делаешь это постоянно
vitaliian написав:Я как то ехал машиной из Кременца в Хмельницкий, дорога петляла в основном живописными сёлами, за 4 часа поездки я если 10 человек увидел в тех сёлах. Впечатление что все вымерли или выехали
Трындёж чистой воды.
Зачем людям в сёлах шататься по селу, когда на селе работы овер до хрена Курей покормить, свыню покормить, корову покормить. Убрать за свынёй и коровой. Подоить корову Траву покосить
А ты делаешь выводы на основе своих фантазий, впрочем, как ты делаешь это постоянно
По вопросам свиней и коров я с тобой не спорю, судя по аве ты кот сельский, значит тебе виднее.
vitaliian написав:в 40 км от Киева можно купить квартиру 36м2 за 7куе. С ипотечной квартирой может быть то же самое
Іпотека - в гривні! За 5р. - іпотечна квартира в гривні - ТОЧНО лише подорожчає!
vitaliian написав:Этот бум на недвижимость ненадолго, за 5 лет ипотеки можно и не успеть выскочить
Думаю(та й ви це знаєте) що в нормальних локаціях - ціна в меншу сторону, навряд чи зміниться! А якщо і зміниться - то не відчутно
Шоб не заводить опять шарманку «за рыбу грошi», по мне лучше сидеть с валютой и ждать у моря девала, обычно с девалом падает спрос и цена на недвижимость, кому жмут обстоятельства на рынок выбрасывают очень сладкие варианты, за которыми не надо нестись шо дурной сломя голову, и переплачивать рылам.
По памяти кто то из знакомых оформлял ипотеку (до 2008), там сначала надо найти квартиру, потом уговорить хозяев её не продавать пока идёт оценка и оформление документов, люди давали задаток а банк присылал им отказ. Или пока банк давал кредит, квартира уходила. Сейчас может иначе, не у кого спросить, никто ипотек не оформляет в моем окружении, но было так.
vitaliian написав:Шоб не заводить опять шарманку «за рыбу грошi», по мне лучше сидеть с валютой и ждать у моря девала, обычно с девалом падает спрос и цена на недвижимость, кому жмут обстоятельства на рынок выбрасывают очень сладкие варианты, за которыми не надо нестись шо дурной сломя голову, и переплачивать рылам
Воно то так, але я сидів на депо У ГРИВНІ! А тут такий обвал по депо ставкам, а депо мої основні закінчувались якраз взимку. Ну не купувати ж валюту взимку, коли вона, майже, завжди дорожча, ніж влітку?! От я й застрибнув у бетон
Але, якщо б тоді не застрибнув, то зараз, мабуть, мацав би іпотеку під 10% у кращій локації, ніж початок Левандівки