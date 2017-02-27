vitaliian написав:Шоб не заводить опять шарманку «за рыбу грошi», по мне лучше сидеть с валютой и ждать у моря девала, обычно с девалом падает спрос и цена на недвижимость, кому жмут обстоятельства на рынок выбрасывают очень сладкие варианты, за которыми не надо нестись шо дурной сломя голову, и переплачивать рылам
Воно то так, але я сидів на депо У ГРИВНІ! А тут такий обвал по депо ставкам, а депо мої основні закінчувались якраз взимку. Ну не купувати ж валюту взимку, коли вона, майже, завжди дорожча, ніж влітку?! От я й застрибнув у бетон
Але, якщо б тоді не застрибнув, то зараз, мабуть, мацав би іпотеку під 10% у кращій локації, ніж початок Левандівки
Посидели бы ещё полгода под 10% если в этом проблема но то такэ, я вас не переубеждаю , полет оценивают по приземлению.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 08 тра, 2021 20:40, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian написав:в 40 км от Киева можно купить квартиру 36м2 за 7куе. С ипотечной квартирой может быть то же самое
Іпотека - в гривні! За 5р. - іпотечна квартира в гривні - ТОЧНО лише подорожчає!
vitaliian написав:Этот бум на недвижимость ненадолго, за 5 лет ипотеки можно и не успеть выскочить
Думаю(та й ви це знаєте) що в нормальних локаціях - ціна в меншу сторону, навряд чи зміниться! А якщо і зміниться - то не відчутно
Шоб не заводить опять шарманку «за рыбу грошi», по мне лучше сидеть с валютой и ждать у моря девала, обычно с девалом падает спрос и цена на недвижимость, кому жмут обстоятельства на рынок выбрасывают очень сладкие варианты, за которыми не надо нестись шо дурной сломя голову, и переплачивать рылам.
По памяти кто то из знакомых оформлял ипотеку (до 2008), там сначала надо найти квартиру, потом уговорить хозяев её не продавать пока идёт оценка и оформление документов, люди давали задаток а банк присылал им отказ. Или пока банк давал кредит, квартира уходила. Сейчас может иначе, не у кого спросить, никто ипотек не оформляет в моем окружении, но было так.
Предварительное решение на определённый лимит получается заблаговременно и действительно два месяца. Потом, когда определились с объектом, оценка + вся бюрократия в расторопном банке - 5 рабочих дней. Ну, в Ощаде каком-нибудь, наверное, подольше.
vitaliian написав:Faceless 2 месяца?! За 5 последних месяцев ноль объектов которые меня бы устроили по цене/локации, может плохо ищу хз.
А на яку суму розраховуєте? Якщо трошки не вистачає(ну там 10-20К), то може краще іпотекою добрати?
Здесь не вопрос нехватки денег, а в упавшей доходности. Вкладываться в то что приносит 7-8% не вижу смысла, столько и больше можно заработать на овгз без каких либо рисков (кроме риска девала). В недострой я не инвестор, мне мои нервы дороже.