vitaliian написав:

Успіх написав: vitaliian написав: в 40 км от Киева можно купить квартиру 36м2 за 7куе. С ипотечной квартирой может быть то же самое в 40 км от Киева можно купить квартиру 36м2 за 7куе. С ипотечной квартирой может быть то же самое

Іпотека - в гривні!

За 5р. - іпотечна квартира в гривні - ТОЧНО лише подорожчає!

vitaliian написав: Этот бум на недвижимость ненадолго, за 5 лет ипотеки можно и не успеть выскочить Этот бум на недвижимость ненадолго, за 5 лет ипотеки можно и не успеть выскочить

Думаю(та й ви це знаєте) що в нормальних локаціях - ціна в меншу сторону, навряд чи зміниться!

А якщо і зміниться - то не відчутно Іпотека - в гривні!За 5р. - іпотечна квартира в гривні - ТОЧНО лише подорожчає!Думаю(та й ви це знаєте) що в нормальних локаціях - ціна в меншу сторону, навряд чи зміниться!А якщо і зміниться - то не відчутно

Шоб не заводить опять шарманку «за рыбу грошi», по мне лучше сидеть с валютой и ждать у моря девала, обычно с девалом падает спрос и цена на недвижимость, кому жмут обстоятельства на рынок выбрасывают очень сладкие варианты, за которыми не надо нестись шо дурной сломя голову, и переплачивать рылам.По памяти кто то из знакомых оформлял ипотеку (до 2008), там сначала надо найти квартиру, потом уговорить хозяев её не продавать пока идёт оценка и оформление документов, люди давали задаток а банк присылал им отказ. Или пока банк давал кредит, квартира уходила. Сейчас может иначе, не у кого спросить, никто ипотек не оформляет в моем окружении, но было так.