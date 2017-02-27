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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7687768876897690

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.06.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4 5 53
26.00-26.50
2%
1
26.50-27.00
2%
1
27.00-27.50
25%
13
27.50-28.00
57%
30
28.00-28.50
9%
5
28.50-29.00
0
0
29.00-29.50
2%
1
29.50-30.00
0
0
Більше 30
4%
2
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: Суб 08 тра, 2021 20:37

  Успіх написав:
  vitaliian написав:Шоб не заводить опять шарманку «за рыбу грошi», по мне лучше сидеть с валютой и ждать у моря девала, обычно с девалом падает спрос и цена на недвижимость, кому жмут обстоятельства на рынок выбрасывают очень сладкие варианты, за которыми не надо нестись шо дурной сломя голову, и переплачивать рылам

Воно то так, але я сидів на депо У ГРИВНІ!
А тут такий обвал по депо ставкам, а депо мої основні закінчувались якраз взимку.
Ну не купувати ж валюту взимку, коли вона, майже, завжди дорожча, ніж влітку?! :)
От я й застрибнув у бетон :D

Але, якщо б тоді не застрибнув, то зараз, мабуть, мацав би іпотеку під 10% у кращій локації, ніж початок Левандівки :wink: :D

Посидели бы ещё полгода под 10% если в этом проблема но то такэ, я вас не переубеждаю , полет оценивают по приземлению.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 08 тра, 2021 20:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 08 тра, 2021 20:38

Успіх

там вроде наши народные избранике на досуге поговаривали, что недвига должна облагаться по новому - в зависимости от стоимости, в том числе и та что только строиться и ставка около 1%
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 08 тра, 2021 20:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

vitaliian написав:
  Успіх написав:
  vitaliian написав:в 40 км от Киева можно купить квартиру 36м2 за 7куе. С ипотечной квартирой может быть то же самое

Іпотека - в гривні!
За 5р. - іпотечна квартира в гривні - ТОЧНО лише подорожчає! ;)
  vitaliian написав:Этот бум на недвижимость ненадолго, за 5 лет ипотеки можно и не успеть выскочить

Думаю(та й ви це знаєте) що в нормальних локаціях - ціна в меншу сторону, навряд чи зміниться!
А якщо і зміниться - то не відчутно ;)

Шоб не заводить опять шарманку «за рыбу грошi», по мне лучше сидеть с валютой и ждать у моря девала, обычно с девалом падает спрос и цена на недвижимость, кому жмут обстоятельства на рынок выбрасывают очень сладкие варианты, за которыми не надо нестись шо дурной сломя голову, и переплачивать рылам.

По памяти кто то из знакомых оформлял ипотеку (до 2008), там сначала надо найти квартиру, потом уговорить хозяев её не продавать пока идёт оценка и оформление документов, люди давали задаток а банк присылал им отказ. Или пока банк давал кредит, квартира уходила. Сейчас может иначе, не у кого спросить, никто ипотек не оформляет в моем окружении, но было так.
Предварительное решение на определённый лимит получается заблаговременно и действительно два месяца. Потом, когда определились с объектом, оценка + вся бюрократия в расторопном банке - 5 рабочих дней. Ну, в Ощаде каком-нибудь, наверное, подольше.
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 08 тра, 2021 21:00

Faceless 2 месяца?! За 5 последних месяцев ноль объектов которые меня бы устроили по цене/локации, может плохо ищу хз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 08 тра, 2021 21:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

vitaliian написав:Faceless 2 месяца?! За 5 последних месяцев ноль объектов которые меня бы устроили по цене/локации, может плохо ищу хз.
Ну у вас же свои вкусы, я не знаю, что там сейчас интересного в Ирпене
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 08 тра, 2021 21:29

  vitaliian написав:Faceless 2 месяца?! За 5 последних месяцев ноль объектов которые меня бы устроили по цене/локации, может плохо ищу хз.

А на яку суму розраховуєте?
Якщо трошки не вистачає(ну там 10-20К), то може краще іпотекою добрати?
Чи Ви, взагалі, розраховуєте повністю (70%) на іпотеку?
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Повідомлення Додано: Суб 08 тра, 2021 21:34

  Успіх написав:
  vitaliian написав:Faceless 2 месяца?! За 5 последних месяцев ноль объектов которые меня бы устроили по цене/локации, может плохо ищу хз.

А на яку суму розраховуєте?
Якщо трошки не вистачає(ну там 10-20К), то може краще іпотекою добрати?

Здесь не вопрос нехватки денег, а в упавшей доходности. Вкладываться в то что приносит 7-8% не вижу смысла, столько и больше можно заработать на овгз без каких либо рисков (кроме риска девала). В недострой я не инвестор, мне мои нервы дороже.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 08 тра, 2021 21:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:Здесь не вопрос нехватки денег, а в упавшей доходности

Що, і комерції цікавої не бачите?
Самі ж писали на іншій гілці, що їх валом виставили і, навіть, біля метро!
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