Yuri_61 написав:Вы пользуетесь бесконтактной карточкой Привата c Pay Passs Сколько она стоит?
Не знаю, як зараз, а колись давали її безкоштовно і без абонки тим, хто розмістить депо від 50Кгрн(чи від 100К - тут я точно не пам'ятаю ) То в мене в такий спосіб і приватівська є безкоштовна/без абонки, і а-банківська - теж - ними, в основному, і користуюсь. А так, то є тих карток(звичайних) в мене більше десятка(з кожного банка 1-2-3шт) - непотріб!
Yuri_61 написав:Вы пользуетесь бесконтактной карточкой Привата c Pay Passs Сколько она стоит?
Не знаю, як зараз, а колись давали її безкоштовно і без абонки тим, хто розмістить депо від 50Кгрн(чи від 100К - тут я точно не пам'ятаю ) То в мене в такий спосіб і приватівська є безкоштовна/без абонки, і а-банківська - теж - ними, в основному, і користуюсь. А так, то є тих карток(звичайних) в мене більше десятка(з кожного банка 1-2-3шт) - непотріб!
Альфу хоч закрив? Чи знов усп1шно проспонсуэш наш кишмиш))