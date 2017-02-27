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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7688768976907691

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.06.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4 5 53
26.00-26.50
2%
1
26.50-27.00
2%
1
27.00-27.50
25%
13
27.50-28.00
57%
30
28.00-28.50
9%
5
28.50-29.00
0
0
29.00-29.50
2%
1
29.50-30.00
0
0
Більше 30
4%
2
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: Нед 09 тра, 2021 06:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  холява написав:Здравствуйте .
Всех с Днем Победы !

Ага :D

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Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Нед 09 тра, 2021 06:57

  Василь-Рівне написав:
  холява написав:Здравствуйте .
Всех с Днем Победы !

Ага :D

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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 09 тра, 2021 08:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Вы пользуетесь бесконтактной карточкой Привата c Pay Passs
Сколько она стоит?
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 тра, 2021 09:49

день победы был и будет, а внутреннего примирения после всего, шо було и продолжается неа...
чик
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Повідомлення Додано: Нед 09 тра, 2021 10:14

  Yuri_61 написав:Вы пользуетесь бесконтактной карточкой Привата c Pay Passs
Сколько она стоит?

Не знаю, як зараз, а колись давали її безкоштовно і без абонки тим, хто розмістить депо від 50Кгрн(чи від 100К - тут я точно не пам'ятаю )
То в мене в такий спосіб і приватівська є безкоштовна/без абонки, і а-банківська - теж 8) - ними, в основному, і користуюсь.
А так, то є тих карток(звичайних) в мене більше десятка(з кожного банка 1-2-3шт) - непотріб! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 09 тра, 2021 10:25

  Yuri_61 написав:Вы пользуетесь бесконтактной карточкой Привата c Pay Passs
Сколько она стоит?

Два тижні тому, універсальну безконтактну оформлював безкоштовно.
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Повідомлення Додано: Нед 09 тра, 2021 10:27

  Успіх написав:
  Yuri_61 написав:Вы пользуетесь бесконтактной карточкой Привата c Pay Passs
Сколько она стоит?

Не знаю, як зараз, а колись давали її безкоштовно і без абонки тим, хто розмістить депо від 50Кгрн(чи від 100К - тут я точно не пам'ятаю )
То в мене в такий спосіб і приватівська є безкоштовна/без абонки, і а-банківська - теж 8) - ними, в основному, і користуюсь.
А так, то є тих карток(звичайних) в мене більше десятка(з кожного банка 1-2-3шт) - непотріб! :mrgreen:

Альфу хоч закрив? Чи знов усп1шно проспонсуэш наш кишмиш))
Мизантрóп
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