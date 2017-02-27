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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7683768476857686

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.06.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.1 5 56
26.00-26.50
2%
1
26.50-27.00
2%
1
27.00-27.50
23%
13
27.50-28.00
57%
32
28.00-28.50
9%
5
28.50-29.00
0
0
29.00-29.50
2%
1
29.50-30.00
0
0
Більше 30
5%
3
Всього голосів : 56
Повідомлення Додано: Нед 09 тра, 2021 18:44

На біржах зараз дають стабільних 12% - 15% в (крипто)доларах, так що бембати можна ті банки з їх депозитами та іпотеками. Хай на ОВДП заробляють, як не вміють нормально працювати.
Mirax
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Повідомлення Додано: Нед 09 тра, 2021 19:32

  Mirax написав:На біржах зараз дають стабільних 12% - 15% в (крипто)доларах, так що бембати можна ті банки з їх депозитами та іпотеками. Хай на ОВДП заробляють, як не вміють нормально працювати.

Можно дать в долг наркоману под 300% ни один не откажется
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 09 тра, 2021 20:14

  vitaliian написав:Можно дать в долг наркоману под 300% ни один не откажется

Недоречне порівняння! Крипта тут надовго і всерйоз, як і акції.
Mirax
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Повідомлення Додано: Нед 09 тра, 2021 20:29

  Mirax написав:
  vitaliian написав:Можно дать в долг наркоману под 300% ни один не откажется

Недоречне порівняння! Крипта тут надовго і всерйоз, як і акції.

Наркоманы появились гораздо раньше акций. :mrgreen:
vitaliy_berdinskikh
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