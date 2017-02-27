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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 09 тра, 2021 18:44
На біржах зараз дають стабільних 12% - 15% в (крипто)доларах, так що бембати можна ті банки з їх депозитами та іпотеками. Хай на ОВДП заробляють, як не вміють нормально працювати.
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Mirax
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Додано: Нед 09 тра, 2021 19:32
Mirax написав:
На біржах зараз дають стабільних 12% - 15% в (крипто)доларах, так що бембати можна ті банки з їх депозитами та іпотеками. Хай на ОВДП заробляють, як не вміють нормально працювати.
Можно дать в долг наркоману под 300% ни один не откажется
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vitaliian
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Додано: Нед 09 тра, 2021 20:14
vitaliian написав:
Можно дать в долг наркоману под 300% ни один не откажется
Недоречне порівняння! Крипта тут надовго і всерйоз, як і акції.
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Mirax
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