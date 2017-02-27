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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7683768476857686

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.06.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.1 5 56
26.00-26.50
2%
1
26.50-27.00
2%
1
27.00-27.50
23%
13
27.50-28.00
57%
32
28.00-28.50
9%
5
28.50-29.00
0
0
29.00-29.50
2%
1
29.50-30.00
0
0
Більше 30
5%
3
Всього голосів : 56
Повідомлення Додано: Нед 09 тра, 2021 18:44

На біржах зараз дають стабільних 12% - 15% в (крипто)доларах, так що бембати можна ті банки з їх депозитами та іпотеками. Хай на ОВДП заробляють, як не вміють нормально працювати.
Mirax
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Повідомлення Додано: Нед 09 тра, 2021 19:32

  Mirax написав:На біржах зараз дають стабільних 12% - 15% в (крипто)доларах, так що бембати можна ті банки з їх депозитами та іпотеками. Хай на ОВДП заробляють, як не вміють нормально працювати.

Можно дать в долг наркоману под 300% ни один не откажется
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 09 тра, 2021 20:14

  vitaliian написав:Можно дать в долг наркоману под 300% ни один не откажется

Недоречне порівняння! Крипта тут надовго і всерйоз, як і акції.
Mirax
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Повідомлення Додано: Нед 09 тра, 2021 20:29

  Mirax написав:
  vitaliian написав:Можно дать в долг наркоману под 300% ни один не откажется

Недоречне порівняння! Крипта тут надовго і всерйоз, як і акції.

Наркоманы появились гораздо раньше акций. :mrgreen:
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Нед 09 тра, 2021 21:49

В прошлом году компания LEGO Group попыталась выяснить, кем хотят стать дети 8-12 лет. Опрос показал, что они в три раза чаще хотят стать Youtube-блогерами, нежели космонавтами. Из трех стран, где проводилось исследование — США, Великобритания и Китай — только в последней респонденты чаще всего выбирали профессию астронавта. В США и Великобритании на первом месте было блоггерство, на втором — учительство.
работать кто будет если все станут блогерами?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 09 тра, 2021 22:01

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Mirax написав:
  vitaliian написав:Можно дать в долг наркоману под 300% ни один не откажется

Недоречне порівняння! Крипта тут надовго і всерйоз, як і акції.

Наркоманы появились гораздо раньше акций. :mrgreen:

Древнейшая профессия)
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 09 тра, 2021 22:08

  vitaliian написав:
В прошлом году компания LEGO Group попыталась выяснить, кем хотят стать дети 8-12 лет. Опрос показал, что они в три раза чаще хотят стать Youtube-блогерами, нежели космонавтами. Из трех стран, где проводилось исследование — США, Великобритания и Китай — только в последней респонденты чаще всего выбирали профессию астронавта. В США и Великобритании на первом месте было блоггерство, на втором — учительство.
работать кто будет если все станут блогерами?


Я недавно писал об этом. Крипта - из той же серии. Мир, в котором происходит обогащение без создания чего-либо полезного либо зажрался (слишком много денег напечатали и раздали), либо сошел с ума. Либо то и другое вместе.
Кстати, блоггеры типа работают - им же за рекламу именно платят продаваны. Но продаваны тоже ничего не производят, только перепродают. Но продавая, стимулируют производство.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 тра, 2021 22:17

kluychkooleg если работать будут роботы то людям вполне можно себя посвятить сфере услуг, в тч блогерству. Но тогда нужна глобальная переоценка ценностей, чтобы площадки стали эмитентами, а лайки и просмотры получили биржевую стоимость и за них (а не за клики по рекламным баннерам) можно было купить реальные хлеб и молоко. Тогда блогерство можно будет считать работой.

Пока что виртуальные ценности очень нестабильны и быстро меняются, недавно закрыли перископ, у многих там было тысячи и миллионы подписчиков, сотни которых наверное впали в депрессию. Невозможно богатство без созидания, Украина тому пример, мы бедные потому что ничего не создаём. Пользуемся тем что дарят недра и природа.

Виртуальная эра закончится крахом виртуальных ценностей которые не захотят принимать в обмен на настоящие.
vitaliian
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  #<1 ... 7683768476857686
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