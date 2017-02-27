Додано: Нед 09 тра, 2021 22:17

kluychkooleg если работать будут роботы то людям вполне можно себя посвятить сфере услуг, в тч блогерству. Но тогда нужна глобальная переоценка ценностей, чтобы площадки стали эмитентами, а лайки и просмотры получили биржевую стоимость и за них (а не за клики по рекламным баннерам) можно было купить реальные хлеб и молоко. Тогда блогерство можно будет считать работой.



Пока что виртуальные ценности очень нестабильны и быстро меняются, недавно закрыли перископ, у многих там было тысячи и миллионы подписчиков, сотни которых наверное впали в депрессию. Невозможно богатство без созидания, Украина тому пример, мы бедные потому что ничего не создаём. Пользуемся тем что дарят недра и природа.



Виртуальная эра закончится крахом виртуальных ценностей которые не захотят принимать в обмен на настоящие.