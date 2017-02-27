Додано: Нед 09 тра, 2021 22:17

kluychkooleg если работать будут роботы то людям вполне можно себя посвятить сфере услуг, в тч блогерству. Но тогда нужна глобальная переоценка ценностей, чтобы контент площадки стали самостоятельными эмитентами, а лайки и просмотры получили биржевую стоимость (как акции).



Пока что виртуальные ценности нестабильны и быстро меняются, недавно закрыли перископ, у многих там было тысячи и даже миллионы подписчиков, блогеры потеряли свою аудиторию. Что будет с блогерами если закроют ютуб или тик-ток? Законодательно это неотрегулировано, а ущерб от их падения может быть беспрецедентным по масштабу (как от ковида). Или площадка по своим соображениям решит вас забанить, как забанили Трампа. Тоже законодательно не отрегулировано.



Виртуальная эра и торговля воздухом закончится крахом виртуальных ценностей. которые рано или поздно не захотят принимать в обмен на настоящие.