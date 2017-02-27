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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 09 тра, 2021 18:44
На біржах зараз дають стабільних 12% - 15% в (крипто)доларах, так що бембати можна ті банки з їх депозитами та іпотеками. Хай на ОВДП заробляють, як не вміють нормально працювати.
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Mirax
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Додано: Нед 09 тра, 2021 19:32
Mirax написав:
На біржах зараз дають стабільних 12% - 15% в (крипто)доларах, так що бембати можна ті банки з їх депозитами та іпотеками. Хай на ОВДП заробляють, як не вміють нормально працювати.
Можно дать в долг наркоману под 300% ни один не откажется
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vitaliian
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Додано: Нед 09 тра, 2021 20:14
vitaliian написав:
Можно дать в долг наркоману под 300% ни один не откажется
Недоречне порівняння! Крипта тут надовго і всерйоз, як і акції.
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Mirax
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Додано: Нед 09 тра, 2021 21:49
В прошлом году компания LEGO Group попыталась выяснить, кем хотят стать дети 8-12 лет. Опрос показал, что они в три раза чаще хотят стать Youtube-блогерами, нежели космонавтами. Из трех стран, где проводилось исследование — США, Великобритания и Китай — только в последней респонденты чаще всего выбирали профессию астронавта. В США и Великобритании на первом месте было блоггерство, на втором — учительство.
работать кто будет если все станут блогерами?
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vitaliian
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Додано: Нед 09 тра, 2021 22:01
vitaliy_berdinskikh написав: Mirax написав: vitaliian написав:
Можно дать в долг наркоману под 300% ни один не откажется
Недоречне порівняння! Крипта тут надовго і всерйоз, як і акції.
Наркоманы появились гораздо раньше акций.
Древнейшая профессия)
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vitaliian
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Додано: Нед 09 тра, 2021 22:08
vitaliian написав:
В прошлом году компания LEGO Group попыталась выяснить, кем хотят стать дети 8-12 лет. Опрос показал, что они в три раза чаще хотят стать Youtube-блогерами, нежели космонавтами. Из трех стран, где проводилось исследование — США, Великобритания и Китай — только в последней респонденты чаще всего выбирали профессию астронавта. В США и Великобритании на первом месте было блоггерство, на втором — учительство.
работать кто будет если все станут блогерами?
Я недавно писал об этом. Крипта - из той же серии. Мир, в котором происходит обогащение без создания чего-либо полезного либо зажрался (слишком много денег напечатали и раздали), либо сошел с ума. Либо то и другое вместе.
Кстати, блоггеры типа работают - им же за рекламу именно платят продаваны. Но продаваны тоже ничего не производят, только перепродают. Но продавая, стимулируют производство.
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kluychkooleg
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Додано: Нед 09 тра, 2021 22:17
kluychkooleg если работать будут роботы то людям вполне можно себя посвятить сфере услуг, в тч блогерству. Но тогда нужна глобальная переоценка ценностей, чтобы контент площадки стали самостоятельными эмитентами, а лайки и просмотры получили биржевую стоимость (как акции).
Пока что виртуальные ценности нестабильны и быстро меняются, недавно закрыли перископ, у многих там было тысячи и даже миллионы подписчиков, блогеры потеряли свою аудиторию. Что будет с блогерами если закроют ютуб или тик-ток? Законодательно это неотрегулировано, а ущерб от их падения может быть беспрецедентным по масштабу (как от ковида). Или площадка по своим соображениям решит вас забанить, как забанили Трампа. Тоже законодательно не отрегулировано.
Виртуальная эра и торговля воздухом закончится крахом виртуальных ценностей. которые рано или поздно не захотят принимать в обмен на настоящие.
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vitaliian
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Додано: Пон 10 тра, 2021 09:06
vitaliian написав:
Пока что виртуальные ценности нестабильны и быстро меняются, недавно закрыли перископ, у многих там было тысячи и даже миллионы подписчиков, блогеры потеряли свою аудиторию. Что будет с блогерами если закроют ютуб или тик-ток? Законодательно это неотрегулировано,
фондовому рынку, грубо говоря, что лет, и отрегулирован он вполне себе неплохо. Но это не мешает ему периодически кратно обваливаться. Жилая недвига в центре условного Донецка тоже, вроде как, по всем расчётам должна была стабильно дорожать и генерировать доход, и тоже была вполне защищена законодательно, однако ж...
С другой стороны, личный бренд вполне может быть восстановлен на альтернативной платформе. Если, конечно, это действительно бренд, а не массовое рядовое фуфло.
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juristkostya
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Додано: Пон 10 тра, 2021 09:22
juristkostya чето не восстановили бренды моб связи uni, банк хрещатик или банк аркада вряд ли восстановят, бренды имеют ценность пока генерируют прибыль, по личным брендам примеров в тысячу раз больше, что касается блогеров в кого они превратятся без площадки и аудитории?
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vitaliian
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