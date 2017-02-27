vitaliian написав:juristkostya чето не восстановили бренды моб связи uni, банк хрещатик или банк аркада вряд ли восстановят, бренды имеют ценность пока генерируют прибыль, по личным брендам примеров в тысячу раз больше, что касается блогеров в кого они превратятся без площадки и аудитории?
Природа не терпит пустоты. Закроют одну площадку - тут же родится альтернатива, это неизбежно. И востребованный автор не потеряется. А если он потерялся - значит, был не так уж и востребован. Все как всегда.
vitaliian написав:juristkostya чето не восстановили бренды моб связи uni, банк хрещатик или банк аркада вряд ли восстановят, бренды имеют ценность пока генерируют прибыль, по личным брендам примеров в тысячу раз больше, что касается блогеров в кого они превратятся без площадки и аудитории?
Природа не терпит пустоты. Закроют одну площадку - тут же родится альтернатива, это неизбежно. И востребованный автор не потеряется. А если он потерялся - значит, был не так уж и востребован. Все как всегда.
Коболев был такой востребованный (судя по з/п) а как надоел заменили за 1 день. Со времён Иисуса Христа никто не востребован.
vitaliian написав:juristkostya чето не восстановили бренды моб связи uni, банк хрещатик или банк аркада вряд ли восстановят, бренды имеют ценность пока генерируют прибыль, по личным брендам примеров в тысячу раз больше, что касается блогеров в кого они превратятся без площадки и аудитории?
Природа не терпит пустоты. Закроют одну площадку - тут же родится альтернатива, это неизбежно. И востребованный автор не потеряется. А если он потерялся - значит, был не так уж и востребован. Все как всегда.
Коболев был такой востребованный (судя по з/п) а как надоел заменили за 1 день. Со времён Иисуса Христа никто не востребован.
спасибо за пример раскрученного блогера. Он же на перископе свою з.п. зашибал, я правильно вас понял? И на Ютюб не взяли, бедолагу.....
juristkostya ну извините я блогеров не смотрю и поимённо пострадавших привести в пример не могу. на ютубе уже другая экосистема, там свои блогеры рулят и перископных скорее всего подписчики не ждут. Это как известному персонажу переехать в Ростов, в Украине он был президент а в Ростове он кто?
ЕС отказывается от ВВП как интегральной метрики благосостояния. Декларативно об этом объявлено по итогам саммита лидеров стран союза в Порто. Деталей пока немного, но известно, что ВВП будут дополнять 14 других KPI, в первую очередь социальных, во вторую - экологических.
Это, казалось бы, незаметное событие окажет большое влияние на будущее развитие, поскольку затрагивает ключевое - мотивацию и целеполагание. Экономическая прибыль перестанет быть главенствующей, а эффективность государства, общества и личности будет измеряться по ценностям, качеству образования, здоровья, экологическому окружению, возможно, некому неденежному выражению счастья и т.д. И все это будет реализовано в государственной и надгосударственной политике, а не только синтетических показателях. Трансформация капитализма во что-то новое...