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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7684768576867687

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.06.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.1 5 57
26.00-26.50
2%
1
26.50-27.00
2%
1
27.00-27.50
23%
13
27.50-28.00
58%
33
28.00-28.50
9%
5
28.50-29.00
0
0
29.00-29.50
2%
1
29.50-30.00
0
0
Більше 30
5%
3
Всього голосів : 57
Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 09:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:kluychkooleg если работать будут роботы то людям вполне можно себя посвятить сфере услуг, в тч блогерству.

Сейчас уже появились виртуальные блогеры (3D). Так что тут роботы блогеров быстро заменят.
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Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 09:52

  vitaliian написав:juristkostya чето не восстановили бренды моб связи uni, банк хрещатик или банк аркада вряд ли восстановят, бренды имеют ценность пока генерируют прибыль, по личным брендам примеров в тысячу раз больше, что касается блогеров в кого они превратятся без площадки и аудитории?

Природа не терпит пустоты.
Закроют одну площадку - тут же родится альтернатива, это неизбежно.
И востребованный автор не потеряется. А если он потерялся - значит, был не так уж и востребован. Все как всегда.
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Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 10:07

  juristkostya написав:
  vitaliian написав:juristkostya чето не восстановили бренды моб связи uni, банк хрещатик или банк аркада вряд ли восстановят, бренды имеют ценность пока генерируют прибыль, по личным брендам примеров в тысячу раз больше, что касается блогеров в кого они превратятся без площадки и аудитории?

Природа не терпит пустоты.
Закроют одну площадку - тут же родится альтернатива, это неизбежно.
И востребованный автор не потеряется. А если он потерялся - значит, был не так уж и востребован. Все как всегда.

Коболев был такой востребованный (судя по з/п) а как надоел заменили за 1 день. Со времён Иисуса Христа никто не востребован.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 10:53

  vitaliian написав:
  juristkostya написав:
  vitaliian написав:juristkostya чето не восстановили бренды моб связи uni, банк хрещатик или банк аркада вряд ли восстановят, бренды имеют ценность пока генерируют прибыль, по личным брендам примеров в тысячу раз больше, что касается блогеров в кого они превратятся без площадки и аудитории?

Природа не терпит пустоты.
Закроют одну площадку - тут же родится альтернатива, это неизбежно.
И востребованный автор не потеряется. А если он потерялся - значит, был не так уж и востребован. Все как всегда.

Коболев был такой востребованный (судя по з/п) а как надоел заменили за 1 день. Со времён Иисуса Христа никто не востребован.
спасибо за пример раскрученного блогера.
Он же на перископе свою з.п. зашибал, я правильно вас понял? И на Ютюб не взяли, бедолагу.....
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 11:44

juristkostya ну извините я блогеров не смотрю и поимённо пострадавших привести в пример не могу. на ютубе уже другая экосистема, там свои блогеры рулят и перископных скорее всего подписчики не ждут. Это как известному персонажу переехать в Ростов, в Украине он был президент а в Ростове он кто?
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Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 12:08

ЕС отказывается от ВВП как интегральной метрики благосостояния. Декларативно об этом объявлено по итогам саммита лидеров стран союза в Порто. Деталей пока немного, но известно, что ВВП будут дополнять 14 других KPI, в первую очередь социальных, во вторую - экологических.

Это, казалось бы, незаметное событие окажет большое влияние на будущее развитие, поскольку затрагивает ключевое - мотивацию и целеполагание. Экономическая прибыль перестанет быть главенствующей, а эффективность государства, общества и личности будет измеряться по ценностям, качеству образования, здоровья, экологическому окружению, возможно, некому неденежному выражению счастья и т.д. И все это будет реализовано в государственной и надгосударственной политике, а не только синтетических показателях. Трансформация капитализма во что-то новое...

The Porto declaration
https://www.consilium.europa.eu/en/pres ... claration/
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  #<1 ... 7684768576867687
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